Consejos financieros para el Día del Padre

Dejarse consentir por sus seres queridos, aproveche la celebración para sentarse a reflexionar por un momento, sobre las metas financieras que busca para usted y sus seres queridos. Como jefe de hogar, es probable que quiera hacer cambios en sus hábitos financieros y en la planificación de su presupuesto familiar. Que sea esta la fecha, en que pueda compartir esas metas con su familia y pueda pedirles que se unan en su intención de ahorrar más, cuidar el patrimonio familiar y vivir con mayor orden financiero. En ese sentido, el programa de educación financiera de Visa, Finanzas Prácticas, le hace algunas recomendaciones iniciales para que reflexione sobre sus finanzas personales y las de toda la familia: - Analice la situación de sus tarjetas de crédito. Estudie si necesita hacer ajustes para cumplir de mejor manera con sus pagos y evitar el cargo de intereses moratorios. - Verifique si la cantidad de ahorros que tiene hasta el momento en su cuenta es la adecuada para mantener el mismo ritmo o cambiarlo. - Piense en su retiro y evalúe di las medidas que ha venido tomando son las adecuadas en el presente, pensando en su futuro y el de su familia. - Revise las escrituras de sus propiedades y todos los documentos que lo acrediten como propietario. Constate que todo se encuentre en orden y sino vea que cambiaría en función del bienestar de todos en la familia. - Repase la situación actual de su seguro de vida y el de su familia. Puede consultar acerca de nuevas alternativas o considerar la posibilidad de ampliar su cobertura, así como de asegurar otros bienes. - Recuerde cancelar las cuentas bancarias que ya no utilice. Adicionalmente, y en caso de que decida viajar para celebrar esta fecha tan especial, tenga presente: • Notificar al emisor de su tarjeta a dónde se dirige y por cuánto tiempo.

• Tome nota de los números de su tarjeta, saldos y números telefónicos del emisor y guárdelos en un lugar seguro.

• Conserve todos los recibos y contrástelos con su estado de cuenta.

• No descuide sus tarjetas.

Acerca de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65,000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio conectado por medio de cualquier dispositivo, y el motor que impulsa la visión de un futuro sin efectivo para todos, en todo lugar. Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio.

FUENTE

visa.com





Comentarios

Realice su comentario aquí