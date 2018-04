Innovación en la formación de su talento aplica el Consorcio CAEI

"La metodología de Formación2.0 ha sido para nosotros muy importante debido a su flexibilidad y accesibilidad que ninguna otra metodología ofrece, ya que cuenta con sesiones de capacitación no presenciales, realizadas en casa o en puestos de trabajo, lo que se convierte en un gran aporte en el reto más grande que tenemos en CAEI que es el de alistar nuestro capital humano frente a nuestra mega meta para el año 2022"

Alberto Potes / Vicepresidente Ejecutivo El Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) posee una historia que data desde el año 1859, es el productor de azúcar de mayor tradición de República Dominicana, y el segundo en términos de volumen de producción. Está conformado por los ingenios CAEI, Cristóbal Colón y Angelina. El Consorcio CAEI es una empresa agroindustrial, productora de caña de azúcar y sus derivados, con costos y calidad de nivel internacional. Una empresa donde, según afirma Alberto Potes, Vicepresidente Ejecutivo, "estamos convencidos de que se requiere un entorno sano para que haya crecimiento de los negocios que se pueda reflejar en bienestar y progreso para los colaboradores y las comunidades de su área de influencia". En este sentido, cabe destacar que el objetivo principal de las empresas es, sin duda alguna, la productividad, el crecimiento y la generación de beneficios. Por ello, necesitan mejorar e incentivar la cualificación de sus empleados y su crecimiento profesional en pro del éxito del negocio. En este marco, la formación online para organizaciones e instituciones es la que mejor responde a esas necesidades, dada su sencilla implementación, el ahorro de costos, flexibilidad y accesibilidad, así como su efectividad. La educación online ha ganado mucha importancia en los últimos años, no sólo al transformar completamente el ámbito educativo, sino cada vez más el mundo empresarial. Es así como Formación2.0, marca creada en el año 2013, con oficinas en República Dominicana, Argentina y Venezuela, ofrece valor agregado al Consorcio CAEI como una solución que combina poderosos recursos con experiencia comprobada en materia de capacitación y desarrollo de personas, utilizando las nuevas tecnologías de información. Las ventajas de esta metodología de Formación2.0 permite a los empleados de CAEI, capacitarse con alta calidad, evitar los desplazamientos, adaptar los estudios a sus necesidades y compaginar formación y actividad profesional. Además, con la modalidad online se garantiza el equilibrio entre la vida profesional y personal permitiendo que los participantes se formen a su propio ritmo y en los tiempos de mayor conveniencia. Para Alberto Potes, el atributo principal de Formación2.0 es la "calidad", ya que "para nosotros como empresa la docencia, los medios y la capacitación de alta calidad, indiscutiblemente juega un papel muy valioso e importante en el desarrollo de nuestros empleados". La preparación, capacitación y desarrollo de las competencias de los diversos niveles de empleados es un activo vital para el crecimiento de la economía de las empresas y, por ende, de un país. Es por ello que las organizaciones inteligentes no dudan en invertir en formación online con el objetivo de alcanzar sus metas estratégicas impulsando el talento de sus empleados y mejorando su rentabilidad en todos los sentidos. La capacitación del capital humano es uno de los principales retos que tienen las compañías como el Consorcio CAEI, por esta razón la formación continua es de vital importancia para que los colaboradores de la empresa estén a la altura de las exigencias que sus posiciones ameritan. Felix Arias, Gerente de Comunicaciones de CAEI y participante del II Diplomado 2017-2018, afirma que la palabra que mejor define y encaja con Formación2.0 es "flexibilidad", ya que "uno puede visualizar el contenido en una tablet, celular, computadora en cualquier lugar y en todo momento. La flexibilidad del aprendizaje es lo que define mejor este programa." Afirmando que la experiencia educativa con Formación2.0 acerca a ese valor que es la innovación ya que permite ser partícipe de la ruptura de las barreras espacio-tiempo, donde el contenido es el que se desplaza y no las personas. Gracias a la plataforma de capacitación online Formación2.0, más de 100 gerentes y coordinadores del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales se han formado en temas como negociación, finanzas, gestión de proyectos, liderazgo, comunicación entre un amplio portafolio que ofrece la marca. Para el Consorcio CAEI la formación online favorece el aprendizaje innovador a partir del desarrollo de las competencias profesionales que pueden aumentar la rentabilidad económica y educativa de las empresas.

