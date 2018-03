Schneider Electric define soluciones de infraestructura física para Edge Computing

Schneider Electric anunció su estrategia y capacidades para apoyar a las empresas, la nube y los proveedores de servicios que buscan implementar recursos informáticos "Edge". Definidos como "recursos de IT colocados cerca del usuario o datos finales". Según la firma, las implementaciones edge presentan desafíos únicos que difieren de los de los centros de datos tradicionales en que a menudo son remotos y sin soporte de personal de TI local. Esto significa que requieren de una estrategia diferente a la de un centro de datos convencional, ya que su ciclo de vida es más largo y deben ser fáciles de administrar, asegurar y desplegar, además de ser flexibles. Kevin Brown, vicepresidente de Estrategia y Tecnología de Centros de Datos de Schneider Electric, dijo: "Para soportar los requisitos de IT de hoy y del mañana, se está descentralizando más potencia informática hacia el edge computing. Con fuerzas como el Internet of Things (IoT), el alto contenido de ancho de banda y las aplicaciones sensibles a la latencia que impulsan este movimiento, Schneider Electric ofrece soluciones y servicios que satisfacen las necesidades de estos entornos únicos". Como parte de su estrategia, Schneider Electric describió los cinco entornos impactados por las implementaciones de vanguardia y las capacidades e infraestructura de la compañía diseñadas para respaldarlos: • Centros de datos de colocation / telco regionales donde el uso de alto contenido de ancho de banda de sus clientes y aplicaciones sensibles a la latencia están impulsando el crecimiento de estos dominios. Para soportar este entorno, la arquitectura InfraStruxure de Schneider Electric y los módulos prefabricados permiten la rápida construcción modular de un centro de datos regional para un rápido tiempo de comercialización y bajos costos operativos. • Ubicaciones remotas y sucursales, particularmente en los sectores minorista y financiero, donde los servicios de IT se están implementando para enriquecer la experiencia del cliente. El SmartBunker CX y el NetShelter SX de Schneider Electric proporcionan soluciones seguras, confiables y administradas a distancia para estos sitios remotos. • Salas de servidores donde las aplicaciones se deben hostear en el sitio por una variedad de razones, como latencia, seguridad y flexibilidad de desarrollo. Cada vez más estas aplicaciones se alojan en una infraestructura convergente e hiperconvergente, lo que simplifica la implementación y el funcionamiento de la infraestructura de IT. Para respaldar este entorno, los Micro Data Centers prefabricados junto con InfraStruxure de Schneider Electric ofrecen facilidad de administración, seguridad y escalabilidad. • Sitios industriales donde las aplicaciones están cada vez más conectadas y aprovechan los datos para operar sus procesos. Esta convergencia de IT y TO (tecnología operativa) requiere que los equipos de IT tradicionales se coloquen en entornos potencialmente hostiles. Para respaldar estos sitios, el SmartBunker™ FX de Schneider Electric ofrece soluciones reforzadas y administradas de forma remota para albergar de manera segura el control industrial y los equipos de IT.

FUENTE

schneider-electric.com





