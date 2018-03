Celeritech se une a la red de socios de Enterpryze

Marzo, 2018. Celeritech anunció que se ha unido a la red de socios de Enterpryze lo que le permitirá ofrecer a sus clientes la oportunidad de obtener acceso móvil simplificado y basado en navegador SAP Business One a través de la plataforma Enterpryze. "La plataforma innovadora de Enterpryze permitirá a nuestros clientes de SAP Business One aumentar su productividad a través del acceso web y de aplicaciones, así como optimizar el costo total de su propiedad. Esta inclusión de Celeritech a la red de socios de Enterpryze ofrece a nuestros clientes y prospectos la oportunidad de reducir las barreras de entrada y democratizar el acceso a SAP, incluyendo emprendedores y empresas nuevas" destacó Wilbert Moreno, Director Socio y VP de Marketing Enterpryze es una solución galardonada que brindará acceso móvil y en línea simplificado a los usuarios de SAP Business One mediante un punto de bajo costo. Esta solución, en su versión desktop, posee herramientas para CRM, ventas, servicio, entrega, gastos y obtención. Estas se complementan con una serie de dispositivos móviles en versiones iOS y Android con aplicaciones para usuarios individuales o equipos de trabajo que SAP Business One actualiza en tiempo real; otorgándoles el poder de trabajar con las herramientas móviles más recientes en la nube y permitirles un mejor manejo de su negocio y hacerlo más rápidamente que antes. "Poder ofrecer a nuestros clientes SAP Business One las soluciones móviles de Enterpryze nos coloca un paso adelante en el manejo de soluciones en la nube y, les garantiza a nuestros clientes el uso de las herramientas más modernas del mercado", destacó también Moreno.

Acerca de CeleriTech

Somos una empresa especializada en integrar soluciones tecnológicas empresariales, a la medida de las necesidades de nuestros clientes, que brinda valor agregado, innovación y rentabilidad para sus negocios.

Nuestras soluciones se adaptan a cualquier sector de industria, están basadas en alta tecnología alineada con las mejores prácticas empresariales del mercado, y con los más innovadores productos disponibles para grandes corporaciones, medianas y pequeñas empresas.

Para CeleriTech los intereses de nuestros clientes son nuestra prioridad, y trabajamos con pasión para brindarle los mejores resultados que le permitirán mejorar el rendimiento de su negocio, maximizando su inversión.



FUENTE

celeritech.biz





