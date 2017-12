La resiliencia es vital para proteger los negocios

Se requiere inversión en equipos y en sistemas de monitoreo en tiempo real La resiliencia es un término que ha cobrado mucha importancia en los últimos años porque se refiere a la capacidad de los seres humanos para adaptarse de forma positiva a situaciones adversas. En el ámbito corporativo, las empresas resilientes son aquéllas que, en épocas de cambios constantes derivados de crisis económicas y sociales, presentan un desempeño superior y obtienen beneficios extras, provenientes de circunstancias desfavorables o imprevistas. Existe una tercera acepción, que se refiere a la capacidad de los equipos de restaurarse después de un evento no previsto, como por ejemplo, una falla eléctrica, explicó Omar Soriano, gerente de Servicios de SOLSICA, compañía líder en sistemas de soporte de infraestructuras, que no pueden malograrse y que se mantienen operando las 24 horas y 365 días del año. Esta facultad para volver a la forma inicial tras una situación negativa, "va acompañada de la mantenibilidad, que es la confianza de que un sistema pueda reactivarse con el menor tiempo posible, luego de una interrupción. Ambos conceptos son claves para garantizar la estabilidad de sectores que son fundamentales como la banca, los seguros, empresas de telecomunicaciones e industrias", expresó. Soriano afirmó que en Venezuela, la crisis ha obligado a las empresas a incrementar sus esfuerzos para anticipar múltiples riesgos. "Se trata de contar con equipos tecnológicos de alta calidad y con programas de monitoreo y de mantenimiento permanente". Resaltó que para enfrentar eventos no planificados, necesitan estar preparadas para detectar en tiempo real cualquier defecto, interrupción o cambio no esperado, a fin de que se activen los sistemas de soporte y no se detengan los procesos, porque una falla o corte implicaría pérdida de datos importantes, por ejemplo, en una institución financiera; o se dejara de producir un bien o de prestar un servicio. Recordó que SOLSICA garantiza el suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento del portafolio de Vertiv (Antes Emerson Network Power) en Venezuela, de la cual es representante exclusiva. "Para brindarle seguridad a los clientes, le damos mucha importancia al servicio postventa, así como al desarrollo de programas de monitoreo y sostenimiento, a la certificación de nuestro personal, y a nuestro inventario de repuestos".

Indicó que, para ello, cuentan con personal altamente calificado (ingenieros y técnicos), con más de 10 años de experiencia, capacidad de realizar las auditorías a los sistemas de soporte de infraestructuras críticas y acompañar a los clientes en la búsqueda de soluciones a sus necesidades. 2018 será un año difícil Advirtió que el 2018 será un año complicado debido a la recesión económica, "porque se acumulan rezagos en la actualización de los equipos debido a las limitaciones cambiarias", que afectan tanto al sector gubernamental como al corporativo, lo que augura una mayor incidencia de fallas e interrupciones de servicios como la electricidad. Por tal razón, recomendó a las empresas realizar inversiones que permitan proteger sus sistemas y, por extensión, sus negocios, en momentos en que existe fuerte presión para mejorar el rendimiento, mantener la disponibilidad y garantizar la integridad de los datos. "Es conveniente que cuenten con un servicio de mantenimiento de los equipos, mantengan inventarios de los repuestos, monitoreen sus sistemas, realicen auditorías eléctricas (consumo, posibilidad de ahorro energético) y de climatización (control de temperatura, distribución de pasillos fríos o calientes y densidad de calentamiento)", aseveró.



