Visa lanza Fundación con donación inaugural al Banco Mundial de la Mujer

Los 20 millones comprometidos a varios años empoderará a dos millones de empresas para el 2022. 27 de octubre de 2017, San Francisco y Dar es Salaam, Tanzania - Visa (NYSE:V) anunció el lanzamiento de la Fundación Visa, que la compañía ha establecido como parte de su amplia estrategia de impacto social, la cual priorizará el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en todo el mundo, habilitando a las personas, a los negocios y a las economías para crecer y prosperar. Para sellar su creación, la Fundación establece un primer compromiso de hasta 20 millones de dólares en fondos con el Banco Mundial de la Mujer (Women's World Banking). La creencia de que las micro y pequeñas empresas constituyen la espina dorsal de la economía global es parte fundamental de la esencia de la Fundación Visa. De hecho, las pequeñas y medianas empresas representan más del 90 por ciento del sector empresarial mundial y contribuyen de un 50 a un 60 por ciento de los empleos en el mundo. Sin embargo, a estos segmentos se les dificulta el acceso a las herramientas financieras, al capital y a los programas de capacitación requeridos para promover su pleno crecimiento y potencial. La misión fundamental de la Fundación Visa es apoyar esfuerzos que rectifiquen esta falta de equilibrio. "Como marca y como negocio, Visa siempre se ha propuesto ejercer un impacto positivo y transformacional en el mundo", señaló Al Kelly, CEO de Visa y miembro de la junta directiva de la Fundación Visa. "La Fundación Visa se ha establecido para continuar con la amplia historia de donaciones corporativas y para acelerar el cumplimiento de nuestras metas de impacto social. Nuestra intención es establecer un legado de contribuciones llenas de significado ayudando a millones de micro empresas a crecer y prosperar". Apoyo al Banco Mundial de la Mujer La primera iniciativa de la Fundación Visa será un subsidio de hasta USD$20 millones en cinco años para EL Banco Mundial de la Mujer nking, orientado a apoyar a millones de micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres. A pesar de su aporte tanto a la economía formal como informal en todo el mundo, los micro y pequeños negocios que son propiedad de mujeres no cuentan con pleno acceso a servicios financieros, o simplemente carecen en su totalidad de acceso a esos servicios. De acuerdo con el Banco Mundial, existe en el sector de pequeñas y medianas empresas formales que son propiedad de mujeres un déficit anual de crédito que asciende a la increíble cifra de USD$300,000 millones. Productos financieros como las cuentas de ahorro, los créditos y los seguros pueden ayudar a las mujeres de bajos ingresos a aumentar sus activos, promover el crecimiento de su negocio y asegurar su resiliencia económica en épocas difíciles. Gracias al apoyo de la Fundación Visa, el Banco Mundial de la Mujer desarrollará soluciones sostenibles para que las mujeres empresarias puedan promover el crecimiento de sus empresas y contar con más seguridad económica mientras que también mejoran sus destrezas de liderazgo y capacidades financieras. Durante los próximos cinco años, el programa: • Desarrollará, probará y llevará a mayor escala productos innovadores y sostenibles, que podrían incluir paquetes de servicios financieros, seguros de continuidad en caso de interrupciones en las operaciones del negocio y soluciones basadas en tecnología que impulsen comportamientos financieros positivos.

• Expandirá la red global de proveedores de servicios financieros asociados del Banco Mundial de la Mujer para prestar servicios de manera eficiente a 50 millones más de personas que aún carecen de pleno acceso a los servicios financieros.

• Medirá el impacto que tiene el contar con acceso a mejores servicios financieros para las mujeres propietarias de empresas.

• Promoverá el intercambio de conocimientos, la innovación y las mejores prácticas dentro de la comunidad global en cuanto a la mejor forma de apoyar a las micro y pequeñas empresas. La donación de la Fundación Visa está diseñada para apoyar los esfuerzos del Banco Mundial de la Mujer en el mundo entero, enfocándose inicialmente en India, México, Egipto y Nigeria como mercados clave para impulsar el crecimiento de pequeñas empresas, propiedad de mujeres de bajos ingresos. "Las mujeres y las empresas que son propiedad de mujeres, continúan estando excluidas en forma desproporcionada del acceso a servicios financieros formales, lo cual afecta a cientos de millones de personas y tiene un efecto significativo para las familias y comunidades", expresó Stephen Kehoe, Vicepresidente Senior de Inclusión Financiera Global de Visa, en su discurso durante la Cumbre Global Making Finance Work for Women del Banco Mundial de la Mujer en Dar es Salaam, Tanzania. "Apoyando medidas para incluir a las mujeres, se logra un fuerte efecto multiplicador en términos de mejor salud financiera para todos. Por este motivo, la Fundación Visa eligió focalizar su primer subsidio en las empresas que son propiedad de mujeres y ha seleccionado al Banco Mundial de la Mujer como la primera organización en recibir una donación". "El Banco Mundial de la Mujer se siente sumamente complacido de ser primera organización en recibir una donación de la Fundación Visa. Compartimos la visión de servir a las mujeres empresarias de bajos ingresos cuyo aporte al crecimiento económico se encuentra actualmente muy por debajo de su potencial", dijo Mary Ellen Iskenderian, Presidenta y CEO del Banco Mundial de la Mujer. "Hay mil millones de mujeres en el mundo que no están bancarizadas, y un número significativo de ellas son propietarias de negocios. Por medio de esta asociación brindaremos soluciones que incrementen el acceso a servicios financieros innovadores y el uso de los mismos, de manera que creen oportunidades económicas para ellas mismas y sus familias".





FUENTE

Burson-Marsteller.com





Comentarios

Realice su comentario aquí