IBM y HelpSystems se unen para potenciar la oferta de IBM i

HelpSystems, anunció la evolución de su sostenida relación con IBM, empresa de la que es Business Partner, con el fin de ayudar a más compañías a lograr la alta disponibilidad de su infraestructura de IT y garantizar el back-up apropiado de su información, además de facilitar la alta productividad de sus desarrolladores. A partir de esta alianza, HelpSystems trabajará en potenciar la comercialización y las mejoras en productos para IBM i, que incluirán Backup, Recovery and Media Services (BRMS) para i, PowerHA SystemMirror para i y Rational Developer para i. HelpSystems también pondrá su foco en promover el desarrollo de Rational Developer para AIX y Linux (RDAL). De esta forma, IBM continuará integrando y proporcionando productos estratégicos para el sistema operativo IBM i, mientras que HelpSystems impulsará la oferta en base a la estrategia de IBM y las necesidades de la industria. "La dedicación de HelpSystems a sus clientes, sumado a su expertise en estas plataformas, no deja de asombrarnos", expresó Dexter Henderson, VP de Power Systems, IBM. "Se convirtieron en un partner natural para mejorar la entrega de nuestras principales soluciones de alta disponibilidad, backup, y otras herramientas de desarrollo, para ayudar a cada vez más clientes". "Para nosotros es un honor trabajar más de cerca con IBM en estas populares soluciones", manifestó Chris Heim, CEO de HelpSystems. "La combinación de nuestras tecnologías es una forma potente de llevar valor agregado a los clientes de IBM en todo el mundo".



Acerca de HelpSystems

Todos los días, más de 10 mil empresas alrededor del mundo confían en las soluciones y productos de HelpSystems para monitorizar y automatizar sus procesos, encriptar y asegurar sus datos, y gestionar el acceso de sus equipos a la información. Con su oferta de software y servicios, HelpSystems simplifica el día a día de los Departamentos de IT, y los ayuda a alinear sus objetivos con lo de Negocio.

