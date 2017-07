RSE: Comunidades latinoamericanas apoyadas por los Voluntarios Samsung

Más de doscientos cincuenta colaboradores Samsung ubicados en Centro América, el Caribe, Ecuador y Venezuela, anualmente se unen como voluntarios para apoyar con su tiempo y talento diferentes proyectos que la empresa lleva a cabo en comunidades de bajos recursos y a las que llega a través de los planes del área de Ciudadanía Corporativa la cual busca una integración entre la tecnología y la educación.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las actividades de voluntariado son reconocidas como una fuerza social que genera valor por la labor realizada de forma voluntaria y altruista, al igual que resulta positivo para la mejora del ambiente laboral.

En este sentido, Samsung Electronics crea espacios en los cuales vincula a sus colaboradores con labores sociales que transforman la vida de las personas. "Hacemos voluntariado como una forma de participación ciudadana en la que todos como individuos nos involucramos para conocer las problemáticas de las comunidades y sus posibles soluciones. Cada acción es un pequeño aporte que, sumados, hacen uno más grande", afirmó Nicole Orillac, Gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics.

Por su parte, Antonio Figueira, gerente general de Samsung en Venezuela, relata algunas de sus vivencias durante los actividades de voluntariado de Samsung en el país, y explica que además de satisfactorio es interesante percibir como el método de aprendizaje aplicado a través de las Smart School involucra efectivamente a alumnos y profesores en el proceso de enseñanza, y además en un ambiente propicio pues los salones son acondicionados y dotados de la tecnología ideal para el estudio.

"En Venezuela, Samsung ha trabajado este programa junto a Glasswing International y hemos obtenido resultados muy positivos en centros de estudio que requieren apoyo, como lo es la Unidad Educativa Bachiller Santiago Salazar Fermín, ubicada en Porlamar, estado Nueva Esparta."

El colaborador Winston Archibold, Subgerente del departamento Legal de la empresa añade: "Soy voluntario desde 2016 y, desde entonces, he participado en todas las actividades realizadas por el Departamento de Responsabilidad Social de Samsung. Para mí lo más importante es que a través de estas actividades puedo contribuir positivamente con la sociedad. Por esto, la mayor recompensa es el efecto directo y tangible que resulta de la participación de cada uno de los voluntarios.

Cada experiencia motiva a participar en nuevas actividades. "Fuera del horario laboral, es muy positivo que podamos ser parte de estas actividades a favor de otras personas «como Samsung». Nuestra participación nos ha brindado satisfacción, además de las oportunidades de crear recuerdos para los niños y momentos de unión entre los colaboradores de nuestra familia Samsung", indicó Ernesto Balcaceres, Marketing Manager de Samsung Salvador.

Así mismo, "Mi experiencia ha sido muy constructiva, llegué al voluntariado pensando en que iba a dar y terminé recibiendo más a cambio. El compartir un aplauso y una sonrisa con los niños especiales y con los estudiantes de la Smart School son gestos importantes que muchas veces no tomamos en cuenta con la rutina diaria". Es por ello que "la mayoría los colaboradores una vez que participan se quedan apoyando a las organizaciones o fundaciones con la que Samsung apoya", relató Manuel Corporan, Manager de IM de Samsung Electronics de República Dominicana.

Los voluntarios tienen posibilidad de participar en actividades puntuales o continuas. "como voluntario, este año he apoyado a los jóvenes en las tareas de Smart School. Me gustó mucho porque tenía continuidad y ya conocíamos a los niños. Las Olimpiadas Especiales fueron otra experiencia que me dejó un lindo recuerdo", señaló Marlis Vergara, del departamento de Marketing Corporativo de Samsung Electronics.

"La oportunidad que nos brinda Samsung es ayudar a personas que viven necesidades y problemas muchos más grandes y nos enseña a ser agradecido con lo que tenemos. A través de nuestra participación respaldamos a Samsung, que es más que un fabricante de tecnología, sino que además tiene un sentido social en el corazón de la empresa", destacó Andrés Onate, Manager IM de Samsung Ecuador.

Samsung colabora junto a su talento humano para alcanzar objetivos destinados a crear impacto positivo en las comunidades de Latinoamérica.

