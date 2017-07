Ideas para garantizar el funcionamiento de nuestras computadoras

• Ejemplos de las grandes empresas nos pueden ayudar a evitar una crisis en el hogar o en nuestra pyme • Hoy en día confiamos mucho en la tecnología, por lo cual debemos ocuparnos también en cuidar de ella Un computador, como todos los equipos y artefactos que usamos para nuestras tareas diarias, debe cuidarse y mantenerse para prevenir problemas. No debemos olvidar que a estos sistemas les confiamos información vital, tanto personal como de trabajo, por lo cual su resguardo es fundamental para proteger nuestras finanzas, seguridad, educación, salud y bienestar general. Orlando Atance, gerente general de SOLSICA, empresa especializada en mantenimiento de sistemas críticos, enfatizó que así como resulta fundamental un adecuado mantenimiento preventivo en centros de cómputo y de telecomunicaciones para las grandes y medianas empresas, este tipo de prácticas, en una menor escala (pero no menos importante) resulta muy útil en el hogar, oficina o centros de estudio, para garantizar la operatividad confiable de esos equipos y así llevar a feliz término nuestras actividades laborales, académicas y personales. Atance explicó que, en el caso de las empresas y organizaciones públicas y privadas, el adecuado mantenimiento garantiza la continuidad operativa de sistemas críticos. Una caída de ellos podría ocasionar severos daños patrimoniales y de reputación a estas instituciones, al verse comprometidas en la prestación de sus servicios o en el resguardo de información confidencial de sus operaciones y de sus clientes o relacionados. Nuestro patrimonio y estabilidad en riesgo En el caso de los particulares, la falta de mantenimiento a las computadoras podría generar daños importantes en estos equipos que con tanto esfuerzo hemos logrado adquirir, o también pueden genera la pérdida de información vital para mantener nuestra estabilidad financiera. Enfrentarse a un problema de este tipo, puede ser mucho menor, en términos absolutos, a los que generarían estos inconvenientes en una gran empresa o institución, pero proporcionalmente pueden ser muchísimo más graves, desde el punto de vista del individuo afectado, subrayó Atance. Software y hardware en buena forma El periodo de mantenimiento depende de diversos factores como la cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad que se ejecuta, las aplicaciones que deben correr, la complejidad de las operaciones, el tamaño de los archivos, el ambiente donde se encuentra instalada, el estado general y el resultado obtenido en el último mantenimiento, destacó el ejecutivo. En cuanto al hardware, para un funcionamiento efectivo de éste se requiere de condiciones ambientales que deben ser controladas y mantenidas dentro de ciertos parámetros, subrayó el gerente general de Solsica. Un aspecto fundamental es el suministro eléctrico. Éste debe ser constante y estable. Por ello, una recomendación es proteger los dispositivos informáticos con la ayuda de un sistema de energía ininterrumpida (UPS), considerando que estén en capacidad de proveer autonomía suficiente para asegurar que los equipos sigan funcionando durante interrupciones de energía.

En el mantenimiento de hardware podemos ejecutar también algunas acciones correctivas, que permitan incrementar o mantener la funcionalidad del equipo, como el cambio de la Memoria RAM, la instalación de tarjetas de expansión, entre otros. Acerca del software, Atance explicó que se aconseja realizar un mantenimiento periódico, que incluya eliminar los programas antiguos que no utilicemos y las unidades de disco, para liberar la memoria y reducir las posibilidades de conflicto del sistema. También es recomendable desfragmentar todos los componentes de una PC, especialmente el disco duro. Entre otras acciones están el formateo del disco duro, que se lleva a cabo cuando no exista ninguna otra solución. En el cuanto a los virus, es indispensable que su antivirus tenga las bases de datos actualizadas. Igualmente, es posible que se requiera una restauración del sistema, necesidad que puede surgir cuando algún programa, al ser instalado genera conflictos con otros o con el sistema operativo.





