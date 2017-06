Leer y seguir el manual dará más vida útil a su electrodoméstico

Los electrodomésticos son sin duda, una herramienta indispensable en los hogares, que facilita las tareas diarias, brindando mayor comodidad, entretenimiento e incluso más tiempo libre. Por ser parte de la cotidianidad, muchas veces las personas olvidan que, como todo artefacto, éstos poseen desde su producción una cierta vida útil, la cual puede acortarse debido a factores como el uso inadecuado que se haga de ellos o la falta de mantenimiento preventivo. Reinaldo Ramírez, técnico de servicio al cliente de Mabe Venezuela, explicó que los equipos electrodomésticos en general (lavadoras, secadoras, hornos, cocinas, neveras, aires acondicionados) son diseñados y fabricados con la premisa de cumplir cabalmente con la efectividad, calidad y durabilidad que el comprador espera, lo cual es fundamental para mantener el prestigio de la marca y para brindar al usuario un bien duradero y fiel a sus necesidades y expectativas. "El mejor aliado del electrodoméstico es el usuario. De su uso y cuido dependerá que éste cumpla con las prestaciones y la durabilidad ofrecidas por el fabricante. Cada uno de estos artefactos tiene unas características propias para su cuidado y funcionamiento. En este sentido, se debe seguir con atención las instrucciones de cada uno de los aparatos electrodomésticos, de ese modo garantiza que se prolongue su vida útil", agregó Ramírez. Es importante, en caso de alguna falla o dudas, solicitar el apoyo de un profesional. En el caso de Mabe, líder en línea blanca en Venezuela, "contamos con el servicio especializado ServicioMabe de pronta y efectiva respuesta técnica altamente especializada", acotó Ramírez. Finalmente, el técnico de servicio al cliente de Mabe Venezuela compartió algunos consejos útiles para obtener el mayor provecho de nuestros electrodomésticos:

• Lea detenidamente los manuales de uso y cuidado, especialmente la sección dedicada al mantenimiento, antes de poner en uso cualquier aparato.

• Realice una limpieza y mantenimiento al electrodoméstico, en el tiempo y la forma que le indica el manual.

• Siempre que haga uso de un electrodoméstico, cerciórese de tener sus manos secas y evite estar descalzo o con los pies húmedos.

• En la cocina instale los aparatos eléctricos lejos de las zonas húmedas.

• Respecto de los cambios en el voltaje, debemos procurar que las instalaciones eléctricas de nuestro hogar estén en óptimas condiciones siempre y utilizar protectores.

• Los artículos utilizados con agua deben contar con una toma de polo a tierra, pues de lo contrario se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica, de quemar la instalación o de dañar los electrodomésticos.

• Es muy recomendable mantenerlos desenchufados cuando no se estén utilizando.

• En el caso de los artefactos que necesiten alimentación continua (como la nevera), es conveniente desconectarlos durante ciclos de voltaje variable.

• Con respecto a la nevera, lo mejor es colocarla en un espacio ventilado y alejado de las zonas de calor.

• En el caso de las lavadoras, no exceda la carga de ropa según la capacidad y coloque las medidas indicadas de jabones y suavizantes.

• En refrigeradores, no sobrecargue de alimentos y evite abrir las puertas con excesiva frecuencia.

• Para las cocinas y hornos, utilice los implementos de limpieza acordes a la superficie y material del electrodoméstico.

• Mantenga las instalaciones en buen estado: no utilice nunca aparatos eléctricos con cables "pelados" o enchufes deteriorados.

• Nunca tire del cable para desconectar un aparato, evite hacer conexiones de enchufes múltiples: es recomendable utilizar un enchufe para cada aparato.

• No permita que sus niños operen los aparatos eléctricos.





FUENTE

comstatrowland.com





