Principales preocupaciones de las empresas con IBMi son seguridad y alta disponibilidad

• Con el análisis de más de 500 usuarios alrededor del mundo, la empresa HelpSystems reveló los resultados del Tercer Estudio Anual de Mercado de IBM I.

• El informe analiza las principales tendencias e iniciativas para el 2017: seguridad, alta disponibilidad, automatización, modernización, ROI de la plataforma, movilidad y más. Barcelona, España.– HelpSystems, proveedor de soluciones de Systems Management y líder en soluciones para IBM i, presentó los resultados de su Tercer Estudio Anual sobre el mercado IBM i. En base a las respuestas de más de 500 usuarios alrededor del mundo, el informe aborda los temas que más preocupan a los encuestados y que más han crecido en relevancia respecto al año pasado: seguridad y alta disponibilidad fueron los más destacados.

De acuerdo al reporte, las inquietudes sobre seguridad informática alcanzaron un 71,3%, duplicando el valor presentado en 2016, mientras que la alta disponibilidad también ganó en relevancia, mencionado por casi 60% de los encuestados. "Las empresas que operan con IBM i comparten los mismos desafíos e iniciativas que los Departamentos de IT de cualquier otra empresa, es por eso que la Seguridad Informática y la Alta Disponibilidad se posiciona en la cima de sus prioridades", manifestó Tom Huntington, Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones Técnicas de HelpSystems y autor del estudio.

Otro de los puntos que destaca el informe es la preocupación por la escasez de personal capacitado en IBM i. "Hoy, el único desafío exclusivo de la comunidad IBM i, es el envejecimiento de su staff y la salida de profesionales con conocimientos y expertise. Eso aumenta en un 44,7% la cantidad de encuestados que mencionaron estar preocupados por la capacitación de sus recursos sobre la plataforma", detalló Huntignton.

El estudio relaciona esta preocupación por personal capacitado, con el alto porcentaje de empresas que operan de manera autónoma sus entornos i (65,7%) y con su tendencia creciente en los últimos 3 años. Según el informe, el 15% de los encuestados no cuenta con administradores dedicados a la plataforma, lo que "demuestra que la automatización es una estrategia viable para IBM i para los departamentos de IT que buscan reducir errores, mejorar la productividad y ahorrar dinero".

El alto ROI de la plataforma y la satisfacción de los clientes, fueron otros de los aspectos mencionados por este reporte, y reflejan una estabilidad del mercado de IBM i mucho más alta en relación a otras tecnologías, con 24,6% de los encuestados con planes de incrementar la actividad de sus IBM i con nuevas aplicaciones. Mientras que quienes manifiestan planes de abandonar la plataforma en los próximos 5 años, es menos del 2%.

"La satisfacción de los usuarios de IBM i es excepcionalmente alta", expresó Chris Heim, CEO de HelpSystems, y agregó: "Nos satisfice ver que la performance de IBM alienta a las organizaciones a aumentar su inversión en este sistema operativo",

