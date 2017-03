Estudiantes mejoran rendimiento gracias a Samsung Smart Skills

11 países de la región cuentan con actividades extracurriculares que les permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades y prepararlos para el futuro



Samsung impulsa el programa Samsung Smart Skills (S3), el cual nace como resultado de la combinación de los objetivos de responsabilidad social y recursos tecnológicos para la educación de Samsung Electronics Latinoamérica y la innovación y experiencia educativa de Glasswing International.



Samsung Smart Skills (S3) es un ecosistema de recursos pedagógicos y tecnológicos, que incorpora un portafolio de actividades (clubes, concursos, conferencias) con el objetivo de:

• Desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias del futuro (21st Century Skills – World Economic Forum)

Continuar la profesionalización y evolución de las capacidades de los docentes y capacitadores en un mundo de nuevos retos y rápidos cambios.



Entre las actividades se encuentran los Clubes Extracurriculares Smart Skills, tareas interactivas en las que los jóvenes estudiantes participan en clubes de inglés, robótica, comunicación, entre otros. Estos espacios permiten implementar metodologías actualizadas para desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias del futuro, además de profesionalizar a los maestros en el uso de la tecnología y la información para impartir los programas interactivos con tablets, laptops, SmartTVs que sirven de apoyo para enseñar de forma lúdica.



¿Cuáles son las habilidades y competencias del futuro que promueve Samsung?

La brecha entre las habilidades y conocimientos que los niños y jóvenes aprenden y las que necesitan para prosperar en el mundo complejo y cambiante en el que vivimos, es cada vez más evidente de acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) "Nueva Visión para la Educación: Fomentar el Aprendizaje Social y Emocional a Través de la Tecnología".

Samsung promueve lo que la comunidad educativa a nivel internacional define como las "Habilidades del siglo 21", un conjunto de destrezas que los estudiantes necesitan desarrollar con el fin de tener éxito en el trabajo, la vida y la ciudadanía en la era de la información. Estas comprenden:

• 6 "Conocimientos Fundamentales", como la alfabetización, la aritmética, ciencias

• 10 habilidades divididas en "competencias" o "cualidades del carácter".



"Mediante un ambiente educativo provisto de tecnología, Samsung permite mejorar la vida en las comunidades con acceso ilimitado a la información. En estos clubes, los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir sus destrezas, desarrollar habilidades, despertar su imaginación y curiosidad, y fortalecer las competencias que los preparen para el futuro", destaca Nicolle Orillac, Gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Latinoamérica.



Por su parte, Chris Martínez, Coordinador de Proyectos para el Caribe y Sur América de Glasswing Internacional, señala que: "los clubes tecnológicos, cursos y dinámicas extracurriculares brindan a los niños y jóvenes otras alternativas de aprendizaje, de calidad de tiempo y reducen el riesgo que, en estas comunidades, supone un niño solo en casa o en la calle".



El programa Smart Skills se desarrolla en 11 países de la región latinoamericana, con una participación de 865 estudiantes y 45 maestros, en poblaciones con situaciones familiares y económicas adversas, sin acceso a recursos de tecnología y con limitaciones de transporte. Pese a estas condiciones el programa ha logrado destacados casos de éxito.



En el caso de Venezuela, en la Unidad Educativa Bachiller Santiago Salazar Fermín, el club Discovery sirvió para motivar a los jóvenes a encontrar su vocación en la ciencia. "Muchos de los alumnos iban a abandonar los estudios para trabajar en tiendas, pero al incorporarse al programa se motivaron a empezar a estudiar una carrera en las áreas de la ciencia y plantearse la posibilidad de incorporarse en una universidad", cuenta Carolina Clemens, coach del programa Smart Skills, en Venezuela.



Smart Skills motiva el trabajo en equipo bajo un ambiente de participación, de ideas y de capacidades, reforzando el sentido comunitario en el que sus individuos trabajan juntos para conseguir sus objetivos. En dichos clubes, en los que participan niños entre edades de 7 a 17 años, también se involucran sus padres, logrando superar la barrera del temor a la tecnología.



Otra experiencia a destacar es la de Leymann Stiwenson, de 19 años, el docente más joven de la escuela Nohemí Morales de Arjona en Guatemala, que, a pesar de estar ubicada a 85 kilómetros de su hogar realiza un recorrido diario de 3 horas para participar en el club de robótica. En noviembre de 2016, llegó a involucrar a todos los estudiantes del centro educativo, realizando y editando sus propios videos en los que compartió su vocación mientras fue mostrando con entusiasmo cómo se llevó a cabo el club.



En el Centro Polifuncional Zumar de Ecuador, un ingeniero de sistemas vio una nueva manera de desarrollar sus habilidades como educador al experimentar con los recursos que proporcionaba el aula inteligente. Encontrando así una nueva metodología para impartir sus clases durante el club.



Brindar nuevas oportunidades a los hijos es una meta de los padres, quienes encontraron en Smart Skills el apoyo para el desarrollo educativo de los niños. "Mis hijos han podido dominar ciertas asignaturas impartidas en clase, han aprendido de manera eficiente a realizar sus actividades cotidianas con respeto, entusiasmo y trabajo en equipo", dijo Maribel González, madre de un estudiante de la Escuela Mercedes Batista de Montalvo Ramírez, en República Dominicana.



Para este 2017 el Smart Skills de Samsung se propone seguir contribuyendo con este formato de actividades que despiertan el interés por el aprendizaje, rompen barreras intergeneracionales y enseñan a los jóvenes a alcanzar sus objetivos en equipo.



Como miembro activo y responsable en comunidades locales, Samsung se esfuerza por generar valor, contribuir a la sociedad y proporcionar oportunidades para las personas en América Latina.