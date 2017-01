Emprendedores tecnológicos reciben apoyo de Rafa Nadal y Telefónica Open Future

• Las startups seleccionadas en esta convocatoria global disfrutarán de una jornada privada para presentar su proyecto al tenista y se evaluarán para oportunidades de inversión y aceleración.

• Las soluciones tecnológicas propuestas deben tratar sobre deporte, smart management, contenidos audiovisuales y media, o Wellness & E-Health que mejoren las instalaciones y los servicios ofrecidos por la Rafa Nadal Academy by Movistar.

• Esta convocatoria internacional estará abierta hasta el próximo 15 de febrero

Madrid, 23 de enero de 2017. Rafael Nadal y Telefónica Open Future_ presentaron en la Academia Wayra de Madrid la primera convocatoria internacional enfocada a encontrar startups que desarrollen soluciones tecnológicas aplicables para la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Los productos propuestos por los emprendedores digitales deben estar centrados en cuestiones deportivas, smart management (con foco en espacios y centros de formación deportiva), contenidos audiovisuales y media, o Wellness & E-Health. No obstante, se valorarán especialmente aquellos proyectos que presenten soluciones que mejoren el rendimiento y el valor de la Rafa Nadal Academy, como por ejemplo propuestas que supongan mejoras en el rendimiento de los deportistas, en los servicios de formación, o incluso mejoras en las instalaciones y en los servicios deportivos ofrecidos.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de febrero y se seleccionarán hasta cinco startups que disfrutarán de una jornada privada para presentar su iniciativa a Rafa Nadal y que se celebrará, preferentemente, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, recientemente inaugurada en Manacor.

Además, los emprendimientos podrían recibir un financiamiento de hasta 140.000 € y optar por la posibilidad de entrar en una de las academias Wayra de Telefónica Open Future_: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Reino Unido o Venezuela.

Ana Segurado, directora global de Telefónica Open Future_, señaló la importancia de "impregnar el ecosistema emprendedor con los valores de Rafa Nadal, un ejemplo de tenacidad, liderazgo y de profesionalidad en su trayectoria deportiva con el que nos sentimos plenamente identificados. Estamos seguros de que su conocimiento como deportista élite va a resultar fundamental para detectar aquellos proyectos digitales que puedan servir para ayudar a transformar el mundo del deporte".

En openfuture.org se pueden encontrar todos los requisitos necesarios para participar en esta convocatoria internacional.

Sobre Rafa Nadal Academy by Movistar

Rafa Nadal Academy by Movistar es un complejo residencial con tutela de primera categoría (con capacidad para 140 estudiantes), que combina el tenis y la educación, ofreciendo a los jóvenes de entre 11 y 18 años la oportunidad de formarse académicamente en la American International School of Mallorca mientras entrenan para convertirse en tenistas profesionales. Este proyecto pretende transmitir todas las enseñanzas que Rafa Nadal ha aprendido durante su formación, así como las experiencias que ha vivido durante su carrera tenística profesional. Para ello, ha transformado su lugar de entrenamiento en una academia de alto rendimiento donde, con la colaboración de su equipo, está formando a futuros jóvenes tenistas. Más información: www.rafanadalacademy.com