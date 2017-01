Samsung promete a los millennials óptimas fotografías y mejor rendimiento

• La tecnología de Galaxy A con sus cámaras de alta resolución es un aliado para los apasionados de los selfies, gracias a su sistema de estabilización de imagen y personalización de efectos.

La óptima calidad en las imágenes y un alto rendimiento en los equipos celulares son las cualidades más apreciadas por los Millennials, cuya prioridad es mantenerse socialmente conectados a través de un dispositivo móvil que garantice largas horas de uso y las mejores experiencias en las redes sociales. Samsung, enfocado en atender a los usuarios interactivos cuenta con productos distintivos e innovadores con la familia de smartphones Galaxy A que, redefine la relación entre el diseño, la tecnología y las funcionalidades Premium. Esta línea brinda a los consumidores más dinámicos en las redes sociales infinitas posibilidades para compartir fotografías y vídeos de forma inmediata, respondiendo al hábito shoot and share cuyo resultado sea un fabuloso "me gusta". "Samsung desarrolla y vende productos de moderna tecnología que cumplen y superan las necesidades de los clientes. Es por esta razón que los apasionados de los selfies pueden encontrar en la serie Galaxy A, un aliado para sus retratos, gracias a su cámara frontal que permite hacer los mejores selfies en alta resolución por enfoque optimizado y al sistema de estabilización de imagen (OIS) que evita la distorsión", explicó Antonio Figueira, gerente general de Samsung Venezuela. Con las funcionalidades de Galaxy A, no hay postura imposible para lograr una excelente selfie, pues con un simple movimiento de la mano frente a la cámara y ubicarse frente a ella, automáticamente dispara la foto; además, se puede activar con un comando voz y su función de autofoto panorámica permite lograr esas fabulosas fotos de viaje junto a un paisaje o con una gran cantidad de amigos, sin comprometer la calidad del recuerdo. La serie A permite a los usuarios más activos de las redes sociales personalizar al gusto las fotografías con sus efectos de embellecimiento y mostrar orgullosamente en las redes sociales con los hasthtag #me #selfie. Esta familia de smartphones capta con gran nitidez momentos especiales en condiciones de oscuridad como un encuentro de amigos al final de la jornada.

Y si de diversión se trata, la cámara de la serie Galaxy A permite hacer Gif animados. Con una selección de fotos se puede editar, intercalar y hacer efectos. Todo pensado para compartirlo de inmediato en las redes sociales. En definitiva, uno de los aspectos más relevantes de la serie A es que entrega largas horas de entretenimiento por el rendimiento de su batería, capaz de proporcionar experiencias a los usuarios mientras hablan, chatean, juegan, se toman selfies, hacen búsquedas por internet e interactúan con sus comunidades. Samsung inspira al mundo y moldea el futuro con tecnologías transformadoras, para enriquecer la vida de las generaciones de consumidores.

