Family Hub 2.0 conecta más cocinas

Cuando Samsung introdujo sus refrigeradores Family Hub el año pasado en el CES, lo hizo con el objetivo de llevar nuevos estándares de conveniencia e innovación a las cocinas de los consumidores.

Family Hub 2.0 ofrece mejoras claves diseñadas para llevar la experiencia de los usuarios en la cocina a un nuevo nivel, incluyendo funciones avanzadas de voz, perfiles de usuarios, una interfaz simplificada y un amplio catálogo de contenidos incorporados.

El Vicepresidente de Smart Appliances y Home IoT, Sunggy Koo de Samsung, destacó el papel de Family Hub y explicó cómo Samsung se basará en la tecnología IoT líder del sector en el fututo.

Próximo paso para el Smart Home

Samsung diseñó el refrigerador Family Hub para brindar nuevos niveles de funcionalidad al equipo, y por último, transformar su papel en la cocina.

Con una gran pantalla táctil y características innovadoras para la gestión de alimentos, la comunicación familiar y el entretenimiento, Family Hub ofrece a las familias un centro comando de entretenimiento, en el centro del hogar.

Koo explicó el compromiso de Samsung de construir un ecosistema de aparatos inteligentes y conectados centrados en la línea de refrigeradores que enriquece la cocina.

"Family Hub es el centro de la casa inteligente de Samsung / IoT iniciativa", explicó Koo. "Samsung continúa innovando en estas áreas y esperamos ofrecer más capacidades inteligentes en todos nuestros electrodomésticos e infraestructura para casas inteligentes".

Conectando más cocinas

El primer paso para entregar más valor a los usuarios de las cocinas es crear una amplia selección de opciones para adaptarse a una variedad de hogares. "Nuestros usuarios son todos diferentes, y tienen diferentes necesidades, deseos y gustos", dijo Koo.

"Para satisfacer la variedad de necesidades de los clientes, Family Hub 2.0 lleva la flexibilidad y la funcionalidad a nuevos niveles, ofreciendo administración de alimentos, comunicación familiar, funciones de entretenimiento y capacidad de voz para ayudar a los consumidores a administrar y disfrutar de sus vidas", continuó Koo.

Por consiguiente, Family Hub 2.0 pronto estará disponible en más mercados en todo el mundo, y también verá una expansión en su selección de modelos disponibles. Family Hub 2.0 abarcará una gama completa de modelos de refrigeradores Samsung de puertas francesas, de tres y cuatro puertas, así como su línea de 4 puertas existente, lo que eleva el número total de modelos disponibles de cuatro a diez.

"Más fácil y más divertido"

En el futuro, Family Hub 2.0 y las futuras generaciones de la línea, como Koo lo expresó, "seguirán haciendo la vida de los consumidores más fácil y más divertida".

Los aspectos "divertidos" de Family Hub 2.0 no sólo se derivan de sus innovadoras funciones de entretenimiento, sino también de las mejoras en su usabilidad y la integración de aplicaciones. Su avanzada funcionalidad de voz, por ejemplo, permite a los usuarios controlar fácilmente muchas aplicaciones incorporadas. Además, la expansión del propio catálogo de aplicaciones revela otras nuevas funciones interesantes.

"Tenemos tantas aplicaciones excelentes", dijo Koo. "Estas aplicaciones hacen la vida de nuestros clientes más conveniente, y tienen contenido localizado para cada mercado. Por ejemplo, Eataly ofrece a los clientes europeos la posibilidad de ordenar comestibles italianos a través de Family Hub, mientras que Groceries by MasterCard ofrece mayor comodidad, permitiendo a los consumidores usar su voz para manejar las tiendas de comestibles con Family Hub.

"Samsung también está colaborando estrechamente con socios como GrubHub, Nomiku, Glympse, LidL, e-mart, Upday, Kakao, Ring, Spotify e iHeartRadio para ofrecer más opciones de compras de comestibles, cocina, seguridad en el hogar y entretenimiento ahora y en años por venir."

Gracias a Allrecipes.com, la aplicación Recipe de Family Hub ofrece a los usuarios acceso instantáneo a deliciosos platos de todo el mundo. Como señaló el presidente de Allrecipes, Stan Pavlovsky, la filosofía de Family Hub de promover la innovación en la cocina está en línea con la de la marca de alimentos digitales más grande del mundo.

"Allrecipes siempre ha estado a la vanguardia de aprovechar las nuevas tecnologías para hacer la cocina casera más fácil y más gratificante", dijo Pavlovsky. "Es ampliamente reconocido que la cocina es el centro de la casa para las familias. La ubicación de Family Hub en la parte delantera del refrigerador, junto con su pantalla táctil grande, capacidad de voz y abundancia de otras características que apoyan las necesidades diarias de las familias ocupadas lo convierten en una solución ideal ".

"Las tecnologías de Internet de las cosas están impulsando la próxima gran ola de transformación de tecnología de consumo", continuó. "Trabajar en sociedad con Samsung nos permite estar a la vanguardia de este cambio, para preparar el camino para cómo se verá el futuro de la comida y la cocina".

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tabletas, cámaras, aparatos digitales, impresoras, equipos médicos, sistemas de redes y de semiconductores, y soluciones LED.