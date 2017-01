Consejos para ser un ciudadano inteligente

Trucos para ser un Smart Citizen:

1. Rehabilitar la vivienda para reducir un 30% o más nuestro consumo.

2. Instalar una app en nuestro móvil para ahorrar agua.

3. Utilizar el car sharing.

4. Usar contenedores inteligentes de basura. Madrid, 19 de enero de 2017. Las ciudades cada vez son más inteligentes y apuestan por gestionar sus recursos de la forma más eficiente. Un avance que no solo requiere de los esfuerzos de las administraciones, también de los granos de arena de los ciudadanos que viven en ellas y de su concienciación. Así las cosas ¿qué podemos hacer para convertirnos en smart citizens o ciudadanos inteligentes? Según explica Guillermo Vidal, director de Diseño de Uxban www.uxban.com la firma inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de viviendas de alto standing, basta con tener intención y ganas de colaborar en este cambio a mejor. "Aunque todavía vemos como algo ajeno o muy lejano el concepto de Smart City lo cierto es que debemos concienciarnos y empezar a contribuir en este desafío con acciones concretas en el espacio que habitamos", explica Vidal. Por ello desde UXBAN dan 4 consejos con los que contribuir a ser el mejor ciudadano inteligente: 1. Rehabilitar la vivienda para reducir un 30% o más nuestro consumo. "Mediante una obra podemos incorporar dispositivos inteligentes que ayuden a mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo podemos instalar un app en nuestro móvil que analice nuestro consumo y así gestionarlo desde cualquier lugar. Así podremos controlar cada electrodoméstico y analizar si vale la pena cambiar alguno por otro más eficiente.", señala dicho arquitecto. 2. Ahorrar agua. "Para consumir lo justo de este bien tan necesario y eliminar el problema habitual de desperdicio de agua fría en el hogar mientras se espera el agua caliente podemos instalar un dispositivo que frena la salida hasta que esté en la temperatura correcta", recalca Vidal.

3. Utilizar el Car sharing o coche compartido. "Si el transporte público no es la mejor opción en el trayecto que queremos realizar dentro de la ciudad, una buena alternativa es buscar en una app un coche eléctrico compartido que esté aparcado cerca. Se puede reservar por un tiempo, se lo desbloquea directamente con el móvil y al llegar a nuestro destino no hace falta pagar aparcamiento", subraya Vidal.

4. Usar contenedores inteligentes de basuras. "Vienen equipados con un sistema informático y un lector de tarjetas con el que cada vecino registra las cantidades de residuos que recicla. Cuanto más se recicla más puntos se obtienen y lo interesante es que el ayuntamiento premia con descuentos en los impuestos. Por supuesto todo puede quedar registrado en nuestro móvil para poder ver nuestros puntos o en la nube para poder realizar estadísticas o hacer mejoras", comenta este portavoz. Así las cosas desde UXBAN tienen claro que el ciudadano está dejando de interpretar el papel de usuario-espectador para convertirse en usuario-protagonista. "Cada vez es más activo y apuesta por una nueva infraestructura virtual de interacción e intercambio en la que gestionar a la vez mucha información y donde la participación ciudadana tiene más presencia. Cada uno desde su lugar contribuye a optimizar los recursos disponibles y a mejorar los servicios del día a día de todos los ciudadanos", finaliza Vidal.

FUENTE

uxban.com





