05/01/2017

Samsung NEXT anuncia fondo de US$150 millones para expandir el soporte global de los startups de tecnología emergente

Vote: 1

2

3

4

5

Nuevo fondo apoya los esfuerzos de Samsung para construir, crecer y escalar empresas de software y servicios de vanguardia en todo el mundo.



LAS VEGAS, Nevada – 5 de enero de 2017 - Samsung NEXT (anteriormente Centro de Innovación Global de Samsung) anunció la creación del Fondo Samsung NEXT, un fondo de inversión de capital de riesgo de 150 millones de dólares, para aumentar el apoyo global de Samsung a las primeras fases de las iniciativas de innovación de software y servicios. El Fondo permite a Samsung NEXT aprovechar su plataforma de innovación global de múltiples etapas para capacitar a los empresarios de tecnología con fondos, recursos y experiencia en dominios profundos.



"Vemos que el software y los servicios se están convirtiendo en una parte esencial del ADN de Samsung Electronics, y las iniciativas son claves para lograr esta visión", dijo David Eun, Presidente y Fundador de Samsung NEXT. "Samsung continúa adoptando el espíritu empresarial en todos los niveles y este Fondo muestra nuestro compromiso inquebrantable de apoyar a las grandes iniciativas en todo el mundo".





El Fondo va dirigido a capitales semilla para inversiones Serie B con un enfoque en la realidad virtual, inteligencia artificial, IoT y otras nuevas tecnologías fronterizas. Las empresas que han recibido capital del Fondo hasta ahora incluyen: Industrias Converge, Dashbot, Punto de entrada VR, Filament, Intezer, LiquidSky, Radio Otto, 2Sens, SafeDK y Virtru.



"Nuestras inversiones traen el poder de la plataforma Samsung a las iniciativas para acelerar su crecimiento y, en última instancia, su éxito", dijo Brendon Kim, Vicepresidente y Director General de Samsung NEXT Ventures. "El Fondo Samsung NEXT amplía nuestro alcance y capacidades globales, al tiempo que incrementa el acceso de Samsung a ideas, productos y talentos más grandes".



En septiembre, Samsung NEXT lanzó su nueva oficina en Tel Aviv (Samsung NEXT Tel Aviv). La nueva ubicación es la quinta para la organización, que actualmente cuenta con equipos en Mountain View, Nueva York, San Francisco y Corea. Samsung NEXT abrirá ubicaciones adicionales en 2017.



"Estamos muy entusiasmados por asociarnos con las iniciativas y desarrollar relaciones significativas en los ecosistemas de inicio de todo el mundo", dijo Emily Becher, Directora General de Samsung NEXT Start y Directora de la expansión internacional de Samsung NEXT. "Aprovechamos a expertos locales para impulsar el empuje y conducir la escala donde las iniciativas se encuentren".



Para coincidir con la expansión internacional de Samsung NEXT y el lanzamiento del Fondo, la compañía ha iniciado su primer gran esfuerzo de renovar su imagen, que incluye el cambio de nombre de su organización a "Samsung NEXT" y el lanzamiento de un nuevo logotipo y sitio web. Con el cambio de imagen, la compañía busca simplificar su identidad y aclarar su mensaje y misión.



Por primera vez, en el Eureka Park del CES 2017, Samsung NEXT estará mostrando iniciativas de su cartera de inversiones que están empujando los límites con nuevas tecnologías de frontera y soluciones innovadoras. Visite el stand de Eureka Park: # 50231 para conocer a los fundadores y demo estos productos únicos.



● Estudios Baobab - animación VR. baobabstudios.com

● BioBeats - AI y salud digital. Biobeats.com

● Branch - vinculación de datos móviles. branch.io

● Filament - IOT. filament.com

● LiquidSky - Cómputo en nube de ultra baja latencia y juegos. liquidsky.tv

● Lotik - Inteligencia de agua inalámbrica. lotik.io

● Mapzen - Servicios de mapeo de código abierto. mapzen.com

● Otto Radio - Selecciona noticias y podcasts con sólo pulsar un botón. ottoradio.com

● UniKey - Control de acceso alternativo. unikey.com



Para obtener más información, visite: SamsungNEXT.com y conéctese en las redes sociales: @SamsungNEXT.



Acerca de Samsung NEXT

Samsung NEXT se asocia con innovadores de todo el mundo para crear ideas en productos, desarrollar negocios de esos productos y ampliar negocios que aprovechan y transforman el ecosistema de Samsung. samsungnext.com.

FUENTE

samsung.com





Comentarios

Realice su comentario aquí