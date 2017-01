5 claves para un 2017 exitoso

En diciembre, muchos analizan el año y hacen un balance de lo que sucedió. En enero, redactan sus resoluciones para el nuevo año. Listan las cosas que quieren dejar de hacer y malos hábitos que quieren dejar atrás. Establecen sus metas y objetivos para todo el año. Para todos aquellos que están en esta etapa de planificación, quiero dejarles dejo 5 claves que me resultan indispensables para tener éxito en el rubro de marketing y comunicación: 1. Curiosidad. Para avanzar, hay que mantenerse curioso. Leer los diarios. Seguir las noticias de líderes del sector. Aprender de las empresas y empresarios que admiramos. Estudiar a la competencia. 2. Networking. Las oportunidades llegan gracias a la preparación y el esfuerzo. Pero también, a través de nuestra red de contactos. Aquellas personas a las que ayudamos, y a cambio, también nos ayudan. Esos profesionales con los que intercambiamos ideas, recursos, y por qué no, clientes. 3. Capacitación. La adquisición de nuevos conocimientos no termina cuando nos graduamos del colegio o la universidad. Dura toda la vida. Hoy en día es cada vez más fácil. Existen miles de recursos gratuitos para mantenerse informado y aprender sobre las nuevas tendencias. 4. Agradecimiento. Los buenos modales a veces se pierden en la vorágine diaria, la multiplicidad de medios de comunicación y la velocidad de la mensajería instantánea. Pero siempre deberíamos tomarnos el tiempo para agradecer a aquellos que nos brindaron su ayuda. No importa si fue una gran ayuda o un intento. Nos dedicaron su tiempo y merecen un ¡GRACIAS! 5. Colaboración. Tal como decía George Bernard Shaw "si tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, cada uno tiene una manzana. Pero si tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, los dos tendremos dos ideas". Una simple cita que resume hermosamente los beneficios de compartir.

Estas son claves que me ayudan todos los años. Espero que les sirvan a ustedes también y puedan ayudarlos a tener un 2017 lleno de éxitos.

Sobre Medialo Consulting

A través de un equipo multidisciplinario con más de 12 años de experiencia, Medialo Consulting emplea técnicas de storytelling, marketing y comunicación para generar contenidos impactantes que resalten el valor diferencial de cada empresa y deslumbren al consumidor a través de múltiples soportes y formatos en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos e Israel.

Desde su fundación, Medialo Consulting ha trabajado para multinacionales como Pluspetrol, Danone, Merla, y Northland Automation and Services, empresas medianas como Apollo Bank, y start-ups como Darriens, TicTapps, Cargou! y PreviApp, entre otros .



FUENTE

Laura Vaillard - medialoconsulting.com





Comentarios

Realice su comentario aquí