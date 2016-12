Consejos prácticos para quienes busquen disfrutar plenamente de un viaje sin preocupaciones

Emprender un viaje puede ser una excelente manera de concluir un año de esfuerzos, en el ámbito laboral, académico o doméstico; prepararlo con detalles para evitar cualquier inconveniente, es la clave. José Luis Velásquez, emprendedor con años de experiencia y reconocimientos en distintas actividades de asistencia, en sociedad con otros profesionales emprendedores, está hoy al frente de la empresa internacional, Best Travel Assistance, y es consultado en materia de planes de asistencia de viaje, gracias a que sus clientes han reconocido –por experiencia propia- el valor que tiene estar protegido a la hora de salir de viaje. Juan González, ingeniero de 38 años, cuenta su vivencia durante un viaje al exterior, el cual afortunadamente, no tuvo consecuencias: "...hace tres meses, cuando llegué a Lima, perdí la cartera con todos mis documentos. Gracias al plan de asistencia al viajero que contraté antes de partir, pude resolver la situación y seguir mi viaje sin contratiempos" Para estos expertos, existen muchas razones para contratar un servicio de asistencia al viajero, pero la principal, sin duda es "la tranquilidad que nos brinda el sabernos asistidos durante el tiempo que dure nuestra permanencia en el extranjero". Recomendaciones:



* Verificar con suficiente antelación, que la documentación para viajar esté al día; esto nos permitirá realizar las gestiones necesarias, en caso de no tener los papeles al día. Es recomendable sacar copias de los documentos importantes, tales como pasaportes, licencia, partidas de nacimiento, cédulas de identidad, entre otros. *En caso de estar en tratamiento médico, es importante un chequeo pre viaje, además de comprar los medicamentos que podríamos necesitar durante nuestra permanencia en el exterior. *Realizar oportunamente las reservaciones necesarias para adquirir boletos y alojamiento. La web nos brinda la facilidad de buscar, desde la comodidad de nuestro hogar u oficina, las diversas opciones que existen en el mercado, a fin de escoger la que más se adecue a nuestros gustos y presupuesto. * En caso de viajar con mascotas, es importante verificar, tanto las facilidades como los requisitos exigidos para el traslado y acceso de animales domésticos con que cuenta cada destino. * Un Plan de Asistencia al Viajero puede ser el acompañante de tu viaje, garantizándote unas vacaciones sin sobresaltos. José Luis Velásquez, de Best Travel Assistance, señala que los planes que su empresa ofrece se ajustan a la medida del viaje que se realice, con base a las necesidades de los particulares, con una variada oferta de asistencia que va dese 0 hasta 365 días, acordes a las necesidades de cada cliente. Hay asistencias que cubren gastos por vuelos demorados, cancelados y hasta tienen en cuenta los desastres naturales que puedan llegar a ocasionarse. Es importante considerar, que estos hechos tienen una mayor o menor probabilidad de ocurrencia dependiendo de nuestros destino. Un beneficio extra saber que cualquier cosa que pase con nuestro equipaje está protegido por nuestra asistencia al viajero. En definitiva, contar con un adecuado servicio de Asistencia al Viajero, puede darnos la tranquilidad necesaria en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y en cualquier condición.



