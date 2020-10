Charles «Chuck» Treadway es el nuevo CEO de CommScope

• Charles Treadway fue designado presidente y director ejecutivo; Eddie Edwards deja su cargo.

• Frank M. Drendel fue designado presidente emérito.

• El Directorio eligió a Bud Watts como presidente.



HICKORY, Carolina del Norte, 1 de octubre de 2020 - CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM), un líder mundial en soluciones de conectividad para redes de comunicaciones, anunció esta mañana que Eddie Edwards, presidente y director ejecutivo, renunciará a su cargo hoy tras 15 años de servicio en la Compañía. El reemplazante del Sr. Edwards es Charles «Chuck» Treadway, quien fue designado como presidente, director ejecutivo y miembro del Directorio de CommScope. Esta transición del personal directivo es resultado del programa de planificación de sucesión en marcha de la Compañía liderado por el Directorio.



El Sr. Treadway, quien tiene experiencia en el desarrollo exitoso de diversos negocios mundiales en diferentes industrias, aportará a CommScope su notable experiencia estratégica, operativa y de penetración del mercado. Durante 17 de los últimos 20 años, se desempeñó como director ejecutivo de negocios mundiales situados en los EE. UU., China y América Latina. En cada uno de sus roles como director ejecutivo, el Sr. Treadway lideró esfuerzos que generaron un crecimiento altamente rentable y superior al del mercado. Recientemente, el Sr. Treadway se desempeñó como director ejecutivo de Accudyne Industries, donde impulsó un aumento significativo de los ingresos y logró expandir los márgenes mediante un enfoque estratégico, la innovación de productos, la mejora de las ventas y los esfuerzos de marketing, y una ejecución disciplinada.



La Compañía también anunció que, como reconocimiento a su condición única y los servicios distinguidos que le brindó a CommScope, Frank M. Drendel fue designado presidente emérito. El Sr. Drendel fundó CommScope en 1976 y, desde entonces, se ha desempeñado de manera ininterrumpida como director ejecutivo o presidente del Directorio. En dichas funciones, el Sr. Drendel colaboró en la evolución de CommScope y ayudó a convertir el pequeño negocio de cable coaxial creado en la mesa de su cocina en el negocio en infraestructura de comunicaciones mundial y diversificado que existe en la actualidad.



El Sr. Drendel seguirá formando parte del Directorio y su puesto como presidente será ocupado por Bud Watts. El Sr. Watts posee una larga trayectoria de servicio en CommScope y, recientemente, se desempeñaba como director principal independiente del Directorio. El Sr. Watts trabajará con el Sr. Treadway y el equipo de gerencia en cuestiones relacionadas con la estructura de capital y el desarrollo corporativo estratégico. Teniendo en cuenta su participación activa, el Sr. Watts se convertirá en un empleado de la Compañía. Como resultado, los directores independientes del Directorio de CommScope eligieron a Timothy T. Yates como el nuevo director principal independiente.

«Estamos contentos de recibir a Chuck en CommScope», afirmó el Sr. Watts. «Chuck es un líder experimentado que puede aportar a CommScope su vasta experiencia en negocios mundiales y sus grandes aptitudes estratégicas, operativas y de penetración de mercado. Este es un momento clave en la historia de la Compañía. Nunca antes la necesidad de una infraestructura de red avanzada y confiable había sido tan vital para los consumidores y negocios, ni se le habían presentado a CommScope semejantes oportunidades potenciales de crecimiento. Chuck tiene una mentalidad de crecimiento y un registro impresionante en lo que respecta a la generación de ingresos superiores a los del mercado y de ganancias de participación de mercado. Creemos que Chuck está particularmente calificado para ayudar a CommScope a alcanzar su máximo potencial estratégico. El Directorio y yo esperamos con ansias trabajar activamente con Chuck para lograr que CommScope crezca, prospere y genere valor significativo para nuestros clientes, accionistas, empleados y socios».



El Sr. Watts agregó, «En nombre del Directorio y de toda la gerencia, quiero agradecer sinceramente a Eddie por todos los años de servicio dedicados a CommScope. Como director ejecutivo en esta última década, redefinió la cartera de la Compañía, mejoró nuestro alcance en los mercados en crecimiento e impulsó la introducción de tecnologías líderes en la industria que colocan a la Compañía directamente en el centro de la revolución 5G. El liderazgo de Eddie fue fundamental en la construcción de una base sólida, a partir de la cual CommScope puede seguir adelante, y su impacto en la Compañía se sentirá durante muchos años. Todos lo extrañaremos. Le deseamos lo mejor a Eddie en sus años de jubilación y esperamos que disfrute su merecida oportunidad de pasar más tiempo con su creciente familia».



El Sr. Drendel afirmó: «Desde la fundación de CommScope hace casi 45 años, hemos trabajado como equipo para adaptarnos continuamente al escenario cambiante de las comunicaciones y mantenernos fieles a nuestro propósito, nuestra visión y nuestros valores. Eddie ha cumplido una función importante en CommScope, y estamos agradecidos por su dedicación y dirección en estos años. Nuestros logros reflejan su liderazgo, la resiliencia del negocio y nuestro incansable compromiso de anteponer al cliente en todo momento. He visto evolucionar a la industria y el negocio durante las últimas décadas y confío en que, bajo el liderazgo de Chuck, lo mejor está por llegar».



«Me entusiasma sumarme a CommScope, una compañía que posee un legado de innovación y liderazgo en la industria», afirmó el Sr. Treadway. «Siento un gran respeto por todo lo que logró CommScope en su vasta historia, así como por el objetivo implacable del equipo de brindar servicios a los clientes y, al mismo tiempo, gestionar activamente la estructura de costos en estos tiempos difíciles. La pandemia de la COVID-19 ha destacado la importancia de la conectividad de red confiable y la necesidad de contar con productos y servicios que amplíen los límites de la confiabilidad, eficiencia y colaboración para los clientes en todo el mundo. Espero con ansias trabajar con todo el equipo de CommScope para impulsar su crecimiento y excelencia operativa y generar valor para todas las partes interesadas».



Expectativas de la Compañía



La Compañía también reafirmó hoy sus expectativas para el tercer trimestre de 2020, las cuales se presentaron originalmente el 6 de agosto de 2020. La Compañía espera que las ventas del tercer trimestre y el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación, y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) ajustado y no acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) mejoren modestamente en comparación con el segundo trimestre.



Otorgamiento de incentivos en virtud de la regla de cotización 5635(c)(4) de NASDAQ



En lo que respecta a la designación del Sr. Treadway como presidente y director ejecutivo de CommScope, el Comité de Compensación del Directorio de CommScope otorgó al Sr. Treadway, a partir de hoy, 500 000 unidades accionarias restringidas, que se entregarán en cuotas iguales anuales en los primeros tres años desde la fecha de otorgamiento, sujeto al servicio continuo del Sr. Treadway en CommScope, y 1 100 000 unidades accionarias de rendimiento, las cuales se entregarán si se superan ciertos obstáculos relacionados con la cotización accionaria de CommScope y si mantiene el servicio continuo en CommScope en un plazo de cuatro años. Las unidades accionarias restringidas y las unidades accionarias por desempeño se negociaron y aprobaron como un incentivo para el inicio del empleo del Sr. Treadway en CommScope de conformidad con la regla de cotización 5635(c)(4) de NASDAQ.

Información sobre Charles Treadway

Como se mencionó antes, el Sr. Treadway se desempeñó recientemente como director ejecutivo de Accudyne Industries desde 2016 hasta 2020. Antes de ocupar su cargo en Accudyne Industries, el Sr. Treadway ocupó diversos puestos de liderazgo en Thomas & Betts, incluidos los de presidente y director ejecutivo de 2012 a 2016, presidente y director operativo de 2011 a 2012 y presidente del grupo eléctrico de 2009 a 2011. Previamente, ocupó diversos puestos gerenciales y ejecutivos en Schneider Electric S.A., Prettl International, Inc. y Yale Security, Inc. El Sr. Treadway obtuvo su licenciatura y maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Luisana en Lafayatte y en la Universidad Clemson, respectivamente, y una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de negocios de Harvard.

Información sobre CommScope:

CommScope (NASDAQ: COMM) desafía los límites de la tecnología para crear las redes cableadas e inalámbricas más avanzadas del mundo. Nuestro equipo mundial de empleados, innovadores y tecnólogos permiten que los clientes anticipen lo que se viene e inventen lo posible.



Declaraciones prospectivas



Este comunicado de prensa o cualquier otra declaración oral o escrita realizada por nosotros o en nuestro nombre puede incluir declaraciones prospectivas que reflejan nuestra perspectiva actual sobre el desempeño financiero y los eventos futuros. Estas declaraciones pueden reflejar objetivos, intenciones o expectativas relacionadas con los futuros planes, tendencias, eventos, resultados de operaciones o condiciones financieras o de otro tipo, en cada caso, conforme a las creencias y suposiciones actuales de la gerencia y la información disponible para esta. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican por el uso de términos y frases como «pretender», «objetivo», «estimar», «esperar», «proyectar», «proyecciones», «planes», «potencial», «anticipar», «deber», «poder», «diseñado para», «futuro previsible», «creer», «pensar», «programado», «perspectiva», «meta», «guía» y expresiones similares, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Esta lista de frases y términos indicativos no es exhaustiva.



Estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, esto incluye, entre otros, los riesgos relacionados con la adquisición de ARRIS (incluidos los riesgos asociados con la integración del negocio y los sistemas y el hecho de que es posible que no alcancemos el ahorro de costos estimado, las sinergias, el crecimiento y demás beneficios anticipados); la dependencia de las inversiones de capital en los sistemas de comunicaciones y de datos por parte de los clientes; la concentración de ventas en una cantidad limitada de clientes y canales de distribución; los cambios en la tecnología; el alcance, la duración y el impacto de brotes de enfermedades y pandemias, como la COVID-19, en el negocio, incluidos los empleados, los sitios, las operaciones, los clientes y la cadena de suministro; la competencia en la industria y la capacidad de retener clientes mediante el marketing, la innovación, y la introducción de productos; los riesgos asociados con las ventas a través de canales de distribución; las modificaciones en el entorno normativo donde operan los clientes; los problemas relacionados con la calidad o el rendimiento del producto y los reclamos relacionados con la garantía asociada; la capacidad de mantener sistemas de tecnología de la información de gestión eficaces y de implementar exitosamente iniciativas de sistemas importantes; los incidentes de seguridad cibernética, incluidas las violaciones a la seguridad de los datos, ransomware o los virus informáticos; el riesgo de que se generen demoras en la producción o el envío en operaciones de fabricación globales, lo cual dificulta el cumplimiento de las demandas de los clientes; el riesgo de que la capacidad de producción interna o de los fabricantes subcontratados no sea suficiente para cumplir con la demanda de los clientes o los estándares de calidad; el uso de estándares abiertos; el impacto a largo plazo del cambio climático; los cambios en el costo y la disponibilidad de materias primas, componentes y bienes de consumo, y su posible impacto en el precio para los clientes; los riesgos asociados con la dependencia de una cantidad limitada de proveedores clave de ciertas materias primas y componentes; el riesgo de que los fabricantes subcontratados afronten problemas financieros, de producción, calidad, o de otro tipo; la capacidad de integrar y conseguir beneficios anticipados de desinversiones, adquisiciones o inversiones en acciones pasadas o futuras; las posibles dificultades en la alineación de la capacidad de fabricación global, y las capacidades de las instalaciones de fabricación global propias o de los fabricantes subcontratados que puede afectar el cumplimiento de la demanda de productos de los clientes; las posibles reestructuraciones futuras; las deudas significativas y los compromisos de deuda restrictivos; la capacidad de contraer deuda adicional; la capacidad de generar dinero y saldar la deuda; los posibles cargos futuros por el deterioro de activos fijos o intangibles, incluido el fondo de comercio; la variabilidad de la tasa del impuesto a la renta y la capacidad de recuperar montos registrados como activos por impuestos diferidos; la capacidad de atraer y retener empleados clave calificados; el descontento laboral; las obligaciones definidas en los planes de beneficios de empleados para los que se requieren aportes superiores a las estimaciones actuales; las operaciones internacionales importantes que nos exponen a riesgos económicos, políticos o de otro tipo, incluido el impacto de la variabilidad en el tipo de cambio; la capacidad de cumplir con las leyes y normas anticorrupción del gobierno y los controles de exportación e importación en todo el mundo; la capacidad de competir en mercados internacionales conforme a los controles de importación y exportación a los que estamos sujetos; el impacto del Brexit; las modificaciones en las leyes y políticas de los Estados Unidos que afectan el comercio, incluido el riesgo y las incertidumbres relacionadas con las tarifas o una posible guerra comercial a nivel mundial que puede impactar en los productos; el costo de proteger o defender la propiedad intelectual; los costos y desafíos relacionados con el cumplimiento de leyes ambientales locales y extranjeras; el impacto de los litigios y procedimientos normativos similares en los que estemos involucrados, incluidos los costos de dichos litigios; los riesgos asociados con el activismo de los accionistas, que puede generar gastos significativos, obstaculizar la ejecución de la estrategia de negocios e impactar en el valor comercial de los títulos valores; y otros factores fuera de nuestro control. Estos y otros factores se exponen con mayor detalle en el Informe anual de 2019 en el Formulario 10-K y en el Informe trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2020, y pueden actualizarse periódicamente en los informes anuales, los informes trimestrales, los informes vigentes y demás documentos que se presentan ante la Comisión de Bolsa y Valores.



Si bien la información incluida en este comunicado de prensa refleja nuestro mejor juicio a la fecha de este comunicado en virtud de la información actualmente disponible y las suposiciones razonables, no podemos garantizar que se cumplirán las expectativas o que no surgirán desviaciones significativas. Dadas estas incertidumbres, le advertimos que no deposite confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, las cuales solo reflejan la situación a la fecha. No asumimos ninguna obligación o deber de actualizar esta información para incluir novedades o información obtenida posterior a la fecha de este comunicado de prensa, excepto conforme a lo requerido por ley.