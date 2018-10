26/09/2018

Samsung anuncia que sus televisores LED y QLED obtuvieron puntaje perfecto de 10/10 en la categoría Sin Efecto "Burn-In"

Septiembre, 2018. RTINGS, un influyente medio de análisis de tecnología, realizó recientemente una prueba en varias marcas de televisores para determinar la capacidad de estos frente al llamado efecto "Burn-in" o retención de imagen. En el estudio, se encontró signos de retención de imagen en sus pruebas en las TV OLED, que es considerado uno de los más graves inconvenientes de dicha tecnología, mientras que los televisores de tecnología LED y QLED de Samsung, obtuvieron el máximo puntaje de 10/10, que indica ausencia total de este problema en las pantallas. Un Televisor que no presenta problemas de retención de imagen, es un TV que tiene una vida útil más larga, conservando la calidad de imagen siempre y esto es definitivamente una de las características más importantes a la hora de decidir comprar un nuevo TV para el hogar. ¿Qué es el efecto Burn-In?

El término "Burn-In" se refiere al fenómeno por el cual las imágenes estáticas (como los logotipos de los canales o la barra de estado en un juego de consola) que se muestran durante un período prolongado de tiempo, dejan un contorno permanente en una pantalla de televisor. También conocido como "Retención de Imagen", el Burn-In es un daño permanente que no se puede revertir. "Imagen residual", "persistencia de la imagen", "fantasma", o "Imagen que se pega" son conceptos que se refieren a un efecto temporal de retención de la imagen a través del tiempo, que desaparece rápidamente, o simplemente al apagar la pantalla. Para sus pruebas, RTINGS llevo a cabo la misma prueba en múltiples pantallas de una marca de TV OLED. Durante el período de prueba, los evaluadores de tecnología valoraron e informaron sobre aspectos como color y brillo de las pantallas cada dos semanas. Los televisores usados en la prueba se mantuvieron en funcionamiento durante 20 horas al día, simulando situaciones y condiciones reales para ver TV. Los canales y el contenido se mostraban respectivamente en intervalos de cinco horas "encendido" y una hora "apagados" durante un ciclo que se repitió cuatro veces al día. En las pruebas, los Samsung QLED y LED TV recibieron un puntaje perfecto 10/10 para "retención de imagen". Mientras tanto, otras marcas recibieron calificaciones menores de 6/10 para esta categoría. No es la primera vez que RTINGS ha encontrado problemas de quemadura con tecnología OLED, anteriormente se encontró esto en sus pruebas de 2017. QLED Vs OLED

El material inorgánico Quantum Dot utilizado en los televisores QLED es durable y libre de quemaduras de pantalla. Por otra parte, la materia orgánica de los OLED TV se desgasta con el tiempo. El televisor QLED tiene menos sensibilidad a problemas de quemaduras en comparación con la TV OLED, y puede alcanzar volumen de color de 100%, y más de 1.000 nits de brillo HDR, también ofreciendo la mejor calidad posible de imagen. La excepcional calidad de imagen del televisor QLED dura mucho más, y no cambia a pesar del tiempo, debido a que no presenta problemas de retención de imagen. Utilizando materiales inorgánicos (en vez de materiales orgánicos) la tecnología Quantum dot del televisor QLED supera totalmente el problema de retención de imagen. Esta es la clave para que el Samsung QLED TV tenga larga vida útil. Como se vio en el CES 2018, cuando la era de la self-emissive Micro LED llegue a su madurez, los temas relacionados con la vida del producto, Burn-In y ángulo de visión mejorarán sutancialmente. Calidad a toda prueba

Los expertos de RTINGS no son los primeros en poner a prueba la garantía de Samsung. Los televisores QLED de Samsung se convirtieron recientemente en los primeros equipos certificados como sin efecto "Burn-In" por VIDEO, una aclamada revista alemana de tecnología. Realizado en conjunto con CONNECT TESTLAB, un laboratorio de pruebas de renombre mundial, la prueba de esfuerzo de 72 horas evalúa la capacidad de un televisor de soportar los exigentes niveles de rendimiento que necesitamos en los televisores actuales, centrándose específicamente en la representación del video HDR (alto rango dinámico).

El televisor QLED de Samsung pasó la prueba brillantemente, obteniendo un puntaje perfecto para la calidad de imagen y la ausencia de efecto "Burn-In". Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías innovadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de las TVs, smartphones, wearables, tabletas, electrodomésticos, sistemas de conexión y memoria, sistema LSI, fundición semiconductores y soluciones LED.





FUENTE

samsung.com





