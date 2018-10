Nuno Lopes Alves es el nuevo Gerente de Visa para la Región Andina

Visa Inc., (NYSE: V) empresa global de tecnología de pagos anunció el nombramiento de Nuno Lopes Alves como Gerente General para la Región Andina. En este cargo, Lopes Alves asumirá la responsabilidad de dirigir y liderar el desarrollo de negocios locales en los países de la región andina, que tiene como base la oficina de Visa en Colombia y también incluye Perú, Ecuador y Venezuela.



"La región andina tiene una amplia oportunidad de continuar impulsando la adopción de pagos electrónicos y el desarrollo de infraestructura que permita integrar cada vez más los pagos y comercios a dispositivos móviles," dijo Eduardo Coello, presidente regional de Visa América Latina y El Caribe. "Para impulsar esta visión, contamos con la trayectoria profesional y el liderazgo de Nuno para trabajar en la expansión de alianzas con distintos participantes del ecosistema de pagos electrónicos, incluyendo nuestros bancos clientes, comercios, fintechs y gobiernos".



"Tras el periodo trabajado con Visa en Brasil, me siento motivado de poder seguir contribuyendo con el desarrollo y evolución de la industria de pagos electrónicos, ahora con foco en la región andina", dijo Nuno Lopes Alves, Gerente General de Visa para la Región Andina. "El ecosistema de pagos cuenta con una gran oportunidad de expansión, por lo cual continuaré enfocado en el desarrollo de la infraestructura de aceptación y en el despliegue de una mayor innovación que permita seguir construyendo el futuro de los pagos digitales en esta región".



Lopes Alves será responsable de todos los asuntos relacionados al negocio de Visa en los países y territorios de la región andina, resaltando la estrategia y desarrollo de negocios, gerenciamiento del portafolio de productos Visa, así como el diseño y expansión de oportunidades para llevar servicios y soluciones de Visa a esta región donde cada vez hay más espacio para los pagos electrónicos por proximidad (también conocidos como pagos sin contacto), más demanda por sistemas eficientes para el manejo de riesgo y más comercios con necesidad de adoptar maneras innovadoras de recibir y realizar pagos.



Lopes Alves cuenta con más de veinte años de experiencia en la industria financiera, habiendo trabajado más recientemente como Vicepresidente de Ventas en Visa Brasil, responsable por el desarrollo de negocios con instituciones financieras emisores y adquirentes privados de gran escala. Previo a Visa, trabajó en consultoría, banca y emprendimientos digitales para compañías como Accenture, Barclays así como su propia start up tecnológica.



Nuno Lopes Alves cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios IESE y una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Sao Paulo.



Acerca de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65,000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio conectado por medio de cualquier dispositivo, y el motor que impulsa la visión de un futuro sin efectivo para todos, en todo lugar. Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio.