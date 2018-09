13/09/2018

El nuevo Galaxy Note 9 ofrece mayor sencillez y potencia en su mayor tamaño

Septiembre, 2018. El Galaxy Note9 no sólo continua el legado del Note, sino que combina sus mejores características y funciones con innovaciones más poderosas. La última incorporación a la familia Galaxy Note premium de Samsung ofrece velocidad, potencia y rendimiento para que los usuarios puedan sacar el máximo provecho de todo lo que hacen. Además su interface simple e intuitiva es perfecta para una amplia variedad de usos, pero eso no quiere decir que debas hacer un curso para usarlo en todas sus capacidades. El Note9 tiene nuevas y mejoradas capacidades, pero eso no implica mayor complicación para el usuario. Te explicamos por qué. Más grande en...



1. Pantalla: Galaxy Note9 cuenta con una pantalla más grande (6.4 pulgadas y diseño sin bisel) para proporcionar espacio adicional para hacer más con el dispositivo.

2. Batería: La batería del Note9 es la más grande que se ha desarrollado para uno de los teléfonos más representativos de Galaxy. Su duración es de 4.000m Ah y alcanza para alimentar todo un día de trabajo, diversión o lo que necesite.

3. Almacenamiento: Para ofrecer a los usuarios más libertad para crear y almacenar contenido dinámico, el Galaxy Note9 viene con un almacenamiento base predeterminado de 128 GB que incluye 6 GB de RAM. Ofrece suficiente espacio para aproximadamente 545 videos Full HD (FHD), o más de 22.000 imágenes.

4. Rendimiento: Para ofrecer a los usuarios una velocidad superior, el Galaxy Note9 viene equipado con un procesador de 10 nanómetros que, además de aumentar el rendimiento de CPU y GPU en 33 y 23 por ciento respectivamente.

Más sencillo porque...

1. Es fácil y cómodo de sostener en la mano, aún cuando es de mayor tamaño. Su marco de metal liso con Dia-Cut le da una apariencia refinada y delgada.

2. Su nuevo S Pen es más avanzado y potente con capacidades de control remoto. Es de fácil configuración y uso. Su emparejamiento automático y carga en 40 segundos con bajo consumo de energía. Apto para Bluetooth Low-Energy (BLE) optimiza aún más este recurso distintivo de la serie, de manera que se convierte en una poderosa herramienta personalizable para administrar aplicaciones y funciones sin complicaciones.

3. Transmite de forma más fluida y descarga más rápido en las mejores velocidades de red de tu operador con: MIMO 4X4 mejorado, Soporte Giga LTE.

4. Con Bixby podrá hacer más cosas y más rápido. El asistente personal de Galaxy posee una interfaz inteligente diseñada para simplificar el uso del teléfono. Bixby aprende de usted y lo conoce a través de la selección y el aprendizaje de preferencias, brindándole respuestas personalizadas. Con la tecnología mejorada de inteligencia artificial, Bixby ahora es más útil, más personal y más conversacional. Desde lo mejor en velocidad y rendimiento; pasando por el S Pen más avanzado hasta el momento, hasta un software mejorado por Inteligencia Artificial (AI) que hace que la experiencia del usuario sea más simple y poderosa, el Galaxy Note9 no escatima nada.

