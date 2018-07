06/07/2018

Una quinta parte de las compras en la Copa Mundial usan tecnología de pagos sin contacto

Durante los primeros cinco días del torneo, los aficionados procedentes de Estados Unidos fueron los extranjeros que más gastaron, seguidos por los de China y México, respectivamente. Visa (NYSE: V), Socio y Servicio de Pago Oficial de la FIFA, dio a conocer un análisis de los gastos realizados por los viajeros internacionales durante los primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2018™. Los resultados revelaron que, en las once ciudades anfitrionas del torneo en Rusia, la tecnología de pago sin contacto se utilizó en aproximadamente una de cada cinco compras con Visa (17 %), incluyendo pagos efectuados con teléfonos inteligentes, brazaletes y anillos. La participación de los pagos sin contacto efectuados dentro de los estadios fue de 54 %, lo que incluye las compras realizadas por aficionados de Rusia y del extranjero. En las once ciudades sede, los tarjetahabientes de Visa gastaron un promedio de 3.575 rublos (aproximadamente USD$56,65) por transacción. Los aficionados procedentes de Estados Unidos fueron quienes más gastaron, seguidos por los de China y México, quienes se situaron en segundo y tercer lugar respectivamente. "Muchos de los visitantes internacionales que asistieron al torneo este verano no habían estado en Rusia antes y estamos muy complacidos de haberles proporcionado la mejor experiencia que hubieran podido imaginar en el torneo, impulsada por la rapidez y facilidad de los pagos digitales con Visa, que cada vez son más frecuentes gracias al uso de tarjetas, dispositivos y wearables sin contacto", señaló Ekaterina Petelina, gerente general de Visa en Rusia. "Particularmente en los estadios, los aficionados están usando la tecnología de pago sin contacto para agilizar las filas y regresar rápidamente a su ubicación para no perderse la acción en la cancha". Gasto por ciudad anfitriona



Estas son las cinco ciudades anfitrionas donde los turistas gastaron más tanto dentro como fuera del estadio:

• Moscú: 1.700 millones de rublos (USD$26,9 millones)

• San Petersburgo: 506 millones de rublos (USD$8 millones)

• Sochi: 104 millones de rublos (USD$1,6 millones)

• Kazán: 71 millones de rublos (USD$1,1 millones)

• Ekaterimburgo: 48 millones de rublos (USD$760.800) El promedio más alto por compra individual se observó en las siguientes categorías:

• Artículos de lujo: 23.000 rublos (USD$364.55)

• Hospedaje: 15.000 rublos (USD$237.75)

• Ropa y accesorios de moda: 8.000 rublos (USD$126.86) En general, la mayoría de las compras realizadas en las ciudades anfitrionas ocurrieron en las categorías de hospedaje, ropa y accesorios de moda, y restaurantes. Gasto dentro de los estadios El Estadio Luzhniki lideró entre todas las sedes del torneo en cuanto al total de transacciones de pago, ya que en este estadio los aficionados gastaron 139 millones de rublos (USD$2.2 millones). De ese total, 71 millones de rublos (USD$1.12 millones) correspondieron a gastos realizados por extranjeros y 68 millones de rublos (USD$1.1 millones) fueron gastos de ciudadanos rusos. Durante el primer partido del torneo entre Rusia y Arabia Saudita el 14 de junio –cuando aficionados procedentes de 123 países llenaron el estadio– se observó el mayor volumen de transacciones de pago. Durante el partido del 17 de junio entre Alemania y México se registró el segundo mayor volumen de transacciones. El monto promedio de transacción dentro del estadio durante los primeros cinco días del certamen fue de 1,682 rublos (USD$26.66). Además, como promedio, los aficionados rusos realizaron el doble de transacciones para pagar comidas y bebidas en comparación con los fans extranjeros; no obstante, el monto promedio por transacción realizada por asistentes al torneo procedentes del extranjero fue 1.5 veces más alto que las compras realizadas por los rusos en esas categorías. Pagos sin efectivo del primer al último partido Visa es el servicio de pago exclusivo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ en todos los estadios donde se aceptan tarjetas de pago. Dentro de los estadios los aficionados pueden pagar con tarjetas de crédito y débito Visa sin contacto y mediante servicios de pago con dispositivo móvil en más de 3,500 terminales de punto de venta y 1,000 concesionarios móviles que han sido equipados con las innovaciones más recientes en pagos.

