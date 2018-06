Disfrute del mundial de fútbol pero cuide su presupuesto al hacerlo

Llegó el evento futbolístico más importante del año. Si ya desistió de la idea de viajar a Rusia a alentar a nuestra selección y ha decidido ver el torneo desde su país, Finanzas Prácticas, el programa de educación financiera de Visa, le ofrece diferentes alternativas para que pueda disfrutar de todos los partidos sin poner en riesgo su capacidad financiera: 1. Las cadenas de televisión abierta suelen transmitir los partidos más importantes, así como los juegos inaugurales, los encuentros de la selección, las semifinales y, por supuesto, la gran final. Además, difunden análisis detallados de los juegos que no transmiten. De igual manera, algunas cadenas de televisión por suscripción pondrán a disposición de sus clientes todos los encuentros, repeticiones, resúmenes y análisis de los mismos. Así que es importante consultar con su proveedor de servicios los partidos que se encuentran incluidos en su paquete de televisión, pues para evitarse sorpresas a la hora de pagar su recibo, infórmese sobre los cargos extra que puedan aplicarse en algunos casos. 2. Si usted no es suscriptor de televisión de paga, puede tratar de aprovechar las ofertas de la temporada. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen paquetes sólo para disfrutar de los canales deportivos durante el mundial. Sin embargo, antes de firmar cualquier tipo de contrato, es conveniente que analice todas las especificaciones y cláusulas del servicio; considerando qué tanto le conviene. Pregúntese si realmente va a ver todos los partidos o si puede compartir los gastos con familiares y amigos a los que pueda invitar a su casa a ver los juegos, etcétera. 3. Si decide ver los encuentros en un restaurante o bar, disfrute sin preocupaciones al ser cuidadoso con sus gastos. Antes de llegar al lugar, presupueste la cantidad de dinero que dispone. Tenga en cuenta sus prioridades. También es importante que ponga atención a la cuenta, en especial si va a en compañía de muchos amigos, para evitar que le hagan cargos que no sean suyos. Si paga con tarjeta de débito o crédito, investigue las promociones vigentes de su banco (acumulación de puntos, sorteos u otros), para que aproveche al máximo el uso de su tarjeta. 4. Otra buena opción, si quiere disfrutar del torneo sin gastar demás, es organizarse con amigos o familiares para ver los partidos en casa de quien tenga contratadas las transmisiones de partidos y colaborar con algún alimento que acompañe el encuentro. 5. Por último, otra buena alternativa es ver los partidos de manera gratuita por Internet, a través de los sitios autorizados para su transmisión. Para más información sobre finanzas personales, visite www.finanzaspracticas.com

Acerca de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65,000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio conectado por medio de cualquier dispositivo, y el motor que impulsa la visión de un futuro sin efectivo para todos, en todo lugar. Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio.



FUENTE

visa.com





Comentarios

Realice su comentario aquí