Seguridad de los pagos más allá de las contraseñas con Visa ID Intelligence

San Francisco, CALIFORNIA - noviembre de 2017 - Visa (NYSE:V) presentó Visa ID Intelligence, una plataforma que permite a los emisores, adquirentes y comercios adoptar rápidamente tecnologías de autenticación emergentes, y crear formas más seguras y convenientes para que el consumidor pueda comprar, pagar y realizar sus transacciones bancarias desde sus dispositivos conectados. Disponible a través de la Plataforma para Desarrolladores de Visa, Visa ID Intelligence brinda una selección cuidadosamente evaluada de tecnologías de autenticación líderes de terceros, con una integración simple que utiliza las interfaces de programación de aplicación (API) y kits de desarrollo de software (SDK) de Visa, permitiendo a los clientes crear, probar y adoptar nuevas soluciones de autenticación. Se espera que el Internet de las Cosas alcance la cifra de 20.000 millones de dispositivos conectados para el 2020, expandiendo exponencialmente los dispositivos y ambientes para realizar transacciones comerciales, desde wearables como anillos y relojes hasta asistentes domésticos personales y autos conectados. Muchos de estos dispositivos se activan por voz y no están diseñados para utilizar contraseñas típicas, lo cual requiere un nuevo enfoque de autenticación, como el reconocimiento facial, de huella dactilar o voz, la verificación de documentos o la identificación del dispositivo y el usuario. Una encuesta realizada por Visa en 2017 reveló que un 69 por ciento de los consumidores estadounidenses creen que la autenticación biométrica facilitará más los pagos, en comparación con el uso de contraseñas. "Durante el curso de un día, un consumidor se encuentra en muchas situaciones que requieren autenticación, trátese de realizar un pago, verificar un saldo o enviar dinero a familiares y amigos", señaló Mark Nelsen, vicepresidente senior de productos de control de riesgo y autenticación de Visa. "Pero los métodos tradicionales para autenticar a un usuario pueden causar frustración, o simplemente no están diseñados para las nuevas formas en que la gente está comprando y pagando. Hemos desarrollado Visa ID Intelligence para ayudar a proporcionar más rápidamente soluciones que sean más inteligentes y fáciles de usar en cualquier ambiente de comercio, y para brindar aún más protección contra el fraude y acercarnos más a un mundo sin contraseñas", agregó el ejecutivo de Visa. Una reciente investigación de Aite Group reveló que a medida que aumentan la velocidad y complejidad del fraude y de los ataques cibernéticos, las instituciones y compañías se ven en la necesidad de procurar soluciones tecnológicas ágiles que proporcionen a los consumidores tanto seguridad como conveniencia. Si bien numerosos competidores ofrecen soluciones, no todas ellas son ideales para la industria de pagos y para el alto grado de privacidad, seguridad y supervisión regulatoria que requieren las transacciones financieras. Las instituciones financieras y los comercios pueden adoptar soluciones eficaces y seguras, y acortar el tiempo de introducción en el mercado mediante un proceso de incorporación de usuarios e implementación simplificado a través de Visa como fuente única y totalmente confiable. Visa ha llevado a cabo un proceso de investigación y evaluación cuidadoso de los proveedores de tecnología con el fin de asegurar que los mismos cumplen con las expectativas de la industria en términos de la seguridad y privacidad del consumidor, incluyendo evaluaciones de seguridad, pruebas contra penetración de sistemas y auditorías periódicas para comprobar el cumplimiento en sitio. La plataforma también habilita un proceso simplificado de contratación que potencialmente les ahorrará a los clientes meses de negociaciones. "Las instituciones financieras y los comercios trabajan duro para crear experiencias digitales simplificadas que deleiten a los usuarios", comentó Julie Conroy, directora de investigación, banca al consumidor, de Aite Group. "Al mismo tiempo, la autenticación efectiva del consumidor tiene una importancia crucial, dado el escalamiento de las amenazas en el entorno cibernético. La buena noticia es que diversas tecnologías pueden ayudar a las empresas a encontrar la solución ganadora que proporcione un grado de seguridad superior y al mismo tiempo elimine toda fricción innecesaria". Capacidades de autenticación Hoy, las funciones y características de Visa ID Intelligence incluyen:

• Documentos de identidad – Evalúa documentos de identidad y verifica selfies con identificaciones que llevan foto (como licencia de conducir, pasaporte, identificación militar), al mismo tiempo que extrae y convierte la información del documento de identidad a un formato digital. Este proceso de autenticación puede ayudar a las instituciones financieras o comercios a tomar decisiones más inteligentes y a aprovisionar servicios bancarios en forma instantánea. Los usos incluyen la creación de nuevas cuentas y una alternativa a las llamadas de atención al cliente para fines de reprogramar contraseñas o reemplazar tarjetas extraviadas o robadas. Au10tix proporciona servicios para documentos de identidad a través de la plataforma Visa ID Intelligence.

• Biometría – Permite al cliente utilizar tecnologías biométricas como el reconocimiento de iris, rasgos faciales, huella dactilar y voz para crear experiencias de autenticación más simples que llenan la demanda del consumidor de conveniencia, seguridad y rapidez. Las aplicaciones incluyen login a apps, pagos, autenticación adicional y otras. Daon, un proveedor global de soluciones de autenticación y verificación de identidad, ofrecerá servicios de autenticación biométrica a través de Visa ID Intelligence. Las ofertas de Visa ID Intelligence se ampliarán en 2018 a datos de usuario y datos de dispositivo con el fin de mejorar la toma de decisiones sobre identidad en medios digitales mediante una colaboración con Neustar y ThreatMetrix.

Acerca de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65,000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio conectado por medio de cualquier dispositivo, y el motor que impulsa la visión de un futuro sin efectivo para todos, en todo lugar. Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio.





FUENTE

visaidintelligence.com





