Hazlo más grande con el Samsung Galaxy Note8

Proyectado para ayudarte a lograr más en el trabajo y en la vida con una Pantalla Infinita, S Pen más inteligente y Dual Cámara con Estabilización de Imagen Óptica



SEUL, Corea – 23 de agosto de 2017 –Samsung Electronics Co., Ltd. presenta el Galaxy Note8, el siguiente nivel de Note para aquellos que quieren hacer cosas más grandes. Con el Galaxy Note8, los consumidores poseen una Pantalla Infinita más grande, que cabe cómodamente en una mano, un S Pen para comunicarse de forma más personal, y la mejor cámara de smartphone en la historia de Samsung1, para capturar fotos deslumbrantes. El Galaxy Note8 está proyectado para la forma en la que los consumidores llevan sus vidas y se apoya en la tecnología actual.

"Apreciamos la pasión incesante de la comunidad Note, que ha sido una inspiración constante para nosotros y hemos diseñado el nuevo Note para ellos ", dijo DJ Koh, presidente del Negocio de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. "Desde la Pantalla Infinita hasta el S Pen mejorado y una potente cámara dual, el Galaxy Note8 permite hacer cosas que nunca antes pensamos que fueran posibles".

Samsung presentó por primera vez la serie Note en 2011. Desde entonces, emergió una comunidad de entusiastas, unidos por su afinidad por la pantalla expansiva de Note y el S Pen. De acuerdo con la investigación de mercado de Samsung2, el 85 por ciento de los usuarios de Note asegura que está orgulloso de mostrar su Note y lo recomienda a sus amigos, y el 75 por ciento dice que es el mejor teléfono que han tenido.

Disfrutar y hacer más en la Pantalla Infinita

El Galaxy Note8 tiene la mayor pantalla de un dispositivo Note, no obstante, su cuerpo estrecho lo hace confortable de sujetar en una mano. La Pantalla Infinita Quad HD+ Súper AMOLED de 6,3 pulgadas le permite ver más y desplazarse menos. Galaxy Note8 te proporciona más espacio para ver, leer y dibujar – haciéndolo el más avanzado teléfono inteligente de multitarea.

Los usuarios de Note han conseguido hacer más desde hace mucho tiempo con Multi Window. Con el Galaxy Note8, la nueva función App Pair permite crear un par de aplicaciones personalizadas en el panel de borde (Edge) y activar simultáneamente dos aplicaciones con facilidad. Por tanto, es posible mirar un video mientras envías mensajes a los amigos o marcas una llamada de conferencia con el número y la agenda delante de ti2.

Una nueva forma de comunicar con el S Pen



Desde su introducción, el S Pen ha sido una de las características definitorias de Note. Con el Galaxy Note8, el S Pen mejorado descubre para ti formas totalmente nuevas de escribir, dibujar e interactuar con el teléfono y comunicarte con amigos. Llega con una punta más fina, sensibilidad a la presión mejorada3 y características que permiten a los usuarios expresarse de manera que ningún otro lápiz óptico o teléfono inteligente puede.

Cuando la comunicación por texto no es suficiente, Live Message te permite revelar tu personalidad única y contar historias de manera muy elocuente. Con el Galaxy Note8, ahora puedes compartir textos animados o dibujos sobre las plataformas que son compatibles con GIFs animados (AGIF). Es toda una nueva forma de comunicarte con S Pen – agregando conexiones vivaces y emocionales que dan vida a tus mensajes. La Pantalla Always On (siempre encendida) permite que los usuarios de Galaxy permanezcan al tanto de sus notificaciones sin desbloquear su teléfono. Y con el Galaxy Note8 es todavía más potente. El Screen off memo (memorando con pantalla apagada) permite tomar hasta cien páginas de apuntes desde el momento en que retiras el S Pen, fijar anotaciones a la Pantalla Always On y hacer ediciones directamente desde la Pantalla Always On.

Para tus viajes al extranjero o cuando te encuentras con un sitio web en otro idioma, la característica mejorada S Pen Translate te permite pasar el cursor sobre el texto para traducir rápidamente no sólo palabras individuales, sino frases completas en hasta 71 idiomas y convertir instantáneamente unidades y monedas extranjeras.

Mejores imágenes con Galaxy Note8, la mejor cámara de su clase

Una de las cosas que busca la mayoría de los consumidores al comprar un nuevo aparato es la cámara. Samsung establece el estándar para las cámaras de smartphones y con el Galaxy Note8, ofrece la cámara más potente de un Smartphone hasta el momento.

El Galaxy Note8 está dotado con dos cámaras traseras de 12MP con Estabilización de Imagen Óptica (OIS, por sus siglas en inglés – Optical Image Stabilization) en ambas lentes de amplio ángulo y el teleobjetivo. Si estás explorando una nueva ciudad o corriendo alrededor de tu patio trasero, la OIS te permite capturar imágenes más nítidas.



Para fotografía más avanzada, la característica Live Focus (foco en vivo) del Galaxy Note8 te permite controlar la profundidad del campo permitiéndole ajustar el efecto bokeh (luces borrosas) en modo de presentación preliminar y después que tú sacas la foto.



En modo de Dual Capture (Doble Captura), ambas cámaras traseras sacan dos fotos simultáneamente y le permite grabar ambas imágenes; una toma de primer plano desde el teleobjetivo y una toma de ángulo amplio que muestra todo el fondo.



La lente de amplio ángulo tiene un sensor de Doble Pixel con Autofoco rápido, para que tú puedas capturar tomas más nítidas y más claras incluso en entornos de baja luz. El Galaxy Note8 también está dotado con una cámara orientada hacia adelante con Autofoco Inteligente de 8MP líder de la industria para autorretratos (selfies) nítidos y charlas por vídeo.

Características y servicios de Galaxy

El Galaxy Note8 se basa en el legado Galaxy: una colección de características y capacidades únicas que, juntas, han redefinido la experiencia móvil:



• Resistencia al agua y al polvo: Hace cuatro años, Samsung presentó el primer dispositivo Galaxy con resistencia al agua. Hoy puedes llevar tu Note casi a cualquier lugar que desees gracias a que el dispositivo y le S Pen son resistentes al agua y al polvo (IP684). Puede escribir incluso cuando la pantalla esté mojada.

• Carga inalámbrica rápida: Hace dos años, Samsung presentó el primer dispositivo Galaxy con carga inalámbrica. El Galaxy Note8 admite las capacidades de carga inalámbrica más avanzadas, para que puedas obtener una carga rápida y conveniente sin tener que provocar un desorden con puertos o cables5.

• Seguridad: El Galaxy Note8 ofrece una selección de opciones de autenticación biométrica, incluyendo el iris y el escaneado de huellas dactilares. Samsung Knox6 proporciona seguridad de grado de defensa en las capas de hardware y software y con Secure Folder, mantienes tus datos personales y profesionales separados.

• Potente rendimiento: Con 6 GB de memoria RAM, un procesador de 10nm y una memoria expandible (hasta 256GB), tienes la potencia que necesitas para navegar, transmitir, jugar y realizar varias tareas.

• Experiencias móviles innovadoras: Samsung DeX permite una experiencia de escritorio, impulsada por tu teléfono. Puedes mantener tus archivos en tu dispositivo, realizar trabajos en cualquier lugar y usar Samsung DeX cuando necesitas una pantalla aún más grande. El Galaxy Note8 incluye Bixby7, una forma más inteligente de usar tu teléfono: aprende de ti, mejora con el tiempo, y te ayuda a hacer más.

Rendimiento móvil, productividad y seguridad para las empresas

El Galaxy Note8 lleva la innovación en el área de los negocios al siguiente nivel con funciones avanzadas que mejoran el rendimiento, la productividad y seguridad para una amplia gama de industrias, simplificando la manera en la que se realiza el trabajo:

• S Pen mejorado para las empresas: El S Pen permite a los profesionales hacer lo que con otros teléfonos inteligentes no pueden; por ejemplo, tomar notas de manera discreta en Screen off memo o anotar rápidamente documentos y fotos.

• Autenticación sin contacto: El Galaxy Note8 ofrece escaneo de iris para profesionales, por ejemplo, profesionales del sector de la salud, la construcción o la seguridad pública que pueden encontrarse en una posición donde necesitan desbloquear sus teléfonos sin tener que deslizar ni escanear una huella dactilar.

• Capacidades DeX mejoradas: El Galaxy Note8 potencia a Samsung DeX para aquellos que necesitan ampliar su experiencia móvil simple al escritorio, ya sea en el campo de acción, en la oficina o en la casa.

Nuestro compromiso continuo con la seguridad

Samsung continúa manteniendo su compromiso de liderar la industria en lo relacionado con la seguridad de las baterías. En el nuevo Galaxy Note8, la batería ha sido sometida al Control de Seguridad de 8 puntos de Samsung, el más riguroso en toda la industria.

"Hemos estado trabajando estrechamente con Samsung para hacer avances significativos en la evaluación de la calidad y la seguridad del smartphone. Como resultado, el Galaxy Note8 ha completado exitosamente una serie rigurosa de protocolos de prueba de compatibilidad en la seguridad de dispositivos y baterías. Esperamos mantener nuestra relación estratégica con Samsung y seguir contribuyendo con la garantía en la seguridad de los dispositivos para todos los consumidores", dijo Sajeev Jesudas, presidente de UL International.



El Galaxy Note8 estará disponible para la venta a partir de mediados del mes de septiembre y se ofrecerá en los colores Midnight Black, Orchid Gray, Maple Gold y Deepsea Blue8.

Samsung Galaxy Note8: Especificaciones de Producto





1 En comparación con Galaxy S8 y Galaxy S8+

2 Basado en una encuesta en línea de propietarios de teléfono inteligente, que se llevó a cabo por Edelman Intelligence del 21 de julio al 2 de agosto de 2017 e incluyó 3.949 entrevistas con propietarios de teléfono inteligente de 18 años o más en los Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Corea del Sur y China.

3 En comparación con el Galaxy Note5 S Pen

4 Resistente al agua en hasta 5 pies de agua por hasta 30 minutos; residuo del enjuague / secar después de mojar.

5 La recarga rápida requiere Adaptive Fast Charging (AFC – Recarga Rápida Adaptable) o cargador compatible a Quick Charge (Recarga Rápida) 2.0para funcionar. Los resultados pueden variar. El consumo de energía de la batería depende de factores tales como configuración de la red, potencia de la señal, temperatura de operación, características seleccionadas, modo de vibración, configuraciones de luz trasera, uso del navegador, frecuencia de llamadas y patrones de uso de aplicaciones de voz, datos y otros.

6 Knox es una marca para un aparato de Samsung probado para seguridad y se configura específicamente con uso de la empresa en mente.

7 La capacidad de servicio de Bixby puede variar por país. El comando por voz reconoce inglés (EE. UU.) y coreano. No todos los acentos, dialectos y expresiones reconocidos. La capacidad de servicio puede variar por país u operadora. El comando por voz funciona con una lista selecta y creciente de aplicaciones de Samsung

8 La disponibilidad de color varía según la región.

* Toda la funcionalidad, características, especificaciones y otra información de producto proporcionada en este documento incluyendo, pero no limitado a, los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación.