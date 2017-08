Luciana Resende Lotze designada Vicepresidente Senior de Mercadeo para América Latina y el Caribe en Visa

Miami, julio de 2017 – Visa (NYSE: V) anunció el nombramiento de Luciana Resende Lotze como Vicepresidente Senior de Mercadeo para América Latina y el Caribe. Resende Lotze liderará el equipo responsable de nuestra marca y esfuerzos de mercadeo para apoyar el crecimiento de negocios y fortalecimiento de la marca en los 44 países y territorios de la región, también formará parte del comité ejecutivo regional de la compañía.

"La marca Visa es uno de los activos más valiosos de la empresa, que promete universalidad y ubiquidad. Nuevamente este año fuimos reconocidos por Forbes como una de las marcas más valiosas del mundo", comentó Eduardo Coello, Director General de Visa América Latina y el Caribe. "Luciana posee una amplia trayectoria con experiencia global y regional en diversas industrias y sé que continuará fortaleciendo nuestra marca en la región".

"Los pagos digitales son una pieza fundamental en el desarrollo del comercio en el mundo y son esencial para el desarrollo financiero de las economías y familias en la región. Visa desempeña un papel importante en este proceso y me siento honrada de formar parte del equipo y espero contribuir en la aceleración de estos desarrollos", dijo Luciana Resende Lotze. "Hacer mercadeo en esta era digital ofrece más oportunidades para entender el pensamiento, las opciones y el comportamiento de nuestros consumidores, así como disponer de más formas de adaptar nuestros vínculos con ellos, y posteriormente probar, medir y mejorar nuestra efectividad".

Resende Lotze ha alcanzado resultados solidos a través de las varias disciplinas de mercadeo, siempre conectando la marca, el consumidor y el negocio, y buscando el equilibrio entre la racionalidad de los datos y la creatividad que genera la conexión emocional.

Antes de sumarse al equipo de Visa, Luciana fue Vice Presidente Comercial en Stanley Black & Decker para América Latina. Anteriormente, fue Chief Marketing Officer para Millicom International Cellular (Tigo); y comenzó su carrera en Procter & Gamble, donde manejó marcas de productos de consumo durante más de catorce años. Luciana es Licenciada en Ingeniaría de la UNICAMP, Universidad Estadual de Campinas en Brasil.

