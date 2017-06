QLED: ¿Qué es y por qué es el mejor TV en el mercado?

Samsung lanzó su nueva línea de televisores QLED, trayendo consigo lo más innovador en el mercado, la tecnología Quantum Dot, así se convierte en el único televisor que reproduce un volumen de color del 100%, el nivel más alto que se puede conseguir actualmente.

Hemos liderado la industria de los televisores durante los últimos 11 años. Estamos impresionados y agradecidos por el apoyo de nuestros clientes que nos han ayudado a transformar la televisión de ser un objeto más, a ser la piedra angular de una completa experiencia de entretenimiento", dijo Junsuk Hwang, Gerente de Audio y Video para Samsung Electronics Latinoamérica.

QLED es un televisor verdaderamente diferente, representa la experiencia visual perfecta debido a su color, brillo y contraste permitiendo una calidad de imagen extraordinaria.

Tecnología Quantum Dot

Utiliza longitudes de ondas de precisión de luz para producir un color real y natural, en este año 2017 se desarrolló un nuevo Quantum Dot el cual añade un material de metal avanzado que mejora drásticamente la estabilidad y eficiencia luminosa, eso significa que no existe degradación de color o luz en el tiempo como sucede en tecnologías de base orgánica como OLED.

Con QLED TV de Samsung el resultado es un brillo óptimo, presión puntual y un espectro de color más amplio.

Color, brillo y Contraste

El volumen de color es un concepto avanzado que evalúa cómo los colores ricos cobran vida cuando están expuestos al brillo. El aumento de brillo puede "lavar" los colores - el rojo se convierte en rosa, por ejemplo, esto no sucede con QLED TV de Samsung. El brillo elevado realmente aumenta la vivacidad y mantiene la integridad del color. El nivel de brillo puede alcanzar entre 1.500 y 2.000 nits.

El panel del televisor fue rediseñado adaptándose a los nuevos Quantums Dots, logrando así negros aún más profundos. Si la escena es brillante u oscura, o la habitación es brillante u oscura, los televisores QLED mostrarán cada detalle con un increíble nivel de contraste y lo mejor de todo es que la imagen estará nítida desde cualquier ángulo de visión.

Y si de diseño y estética se trata, este televisor fue creado para encajar perfectamente en la decoración de los hogares. Con un bisel más delgado, cable óptico casi invisible que conecta a la caja One Connect donde estarán los demás dispositivos, sin lío de cables, este TV será el cuadro que tanto ha deseado, es tan delgado que quedará al ras de la pared.

La empresa tecnológica sigue dejando huella y marcando su liderazgo en el mercado. QLED TV es un producto pensado en el estilo de vida actual. Diseño, innovación y entretenimiento en el hogar es como se define a la nueva línea de televisores de Samsung .

