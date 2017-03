Síragon lanza nueva gama Estilo de Vida para el hogar

Comprometidos con el éxito, Síragon ampliando sus líneas de productos dentro del mercado ahora con su nueva línea de productos para el hogar, buscando con su diseño elegante e innovador ir siempre más allá de las exigencias de los consumidores.



En los espacios de una de las sucursales de la cadena de tiendas IVOO, ubicada en Caracas; Síragon llevó a cabo un Evento Corporativo con el fin de celebrar el lanzamiento de su nueva línea Estilo de Vida Síragon, enfocada en la promoción y estreno de una amplia gama de productos para distintos espacios del hogar y oficina con el que actualmente cuenta la marca.

Al lanzamiento, asistieron diversas figuras públicas de los diferentes medios de comunicación capitalinos y, del sector tecnología y electrodomésticos. El evento estuvo encabezado por el Sr. Maykoll Godos, Gerente del área de investigación y desarrollo de productos de la marca, quien a través de su presentación realizó una breve exposición de las características de cada uno de los equipos, de su funcionalidad y atractivo para el consumidor, su nuevo diseño innovador, elegante y de sumo confort para el público; reforzando además la labor que desarrolla dentro de la empresa para brindar la mejor calidad, tal como lo merece el cliente.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar y palpar las bondades de los nuevos productos, de la mano con el personal calificado de IVOO, los especialistas de Síragon, y junto a un chef de primera línea, quién durante del evento, elaboró exquisitos platillos, haciendo uso de los electrodomésticos que conforman la experiencia de la nueva línea Estilo de Vida Síragon. Este performance culinario logró captar la atención de los asistentes a través del disfrute y demostración de la comodidad, seguridad, calidad y garantía necesaria y comprobada, con las que cuentan los equipos Síragon.

La nueva línea Estilo de Vida Síragon representa en su máxima expresión la calidad de la marca; ya que comparte con ella las mismas características y atributos. La elegancia, adaptabilidad, funcionalidad y alto rendimiento, entre otros valores son solo poco de las diferentes bondades que se le pueden otorgar a la nueva línea de la marca.

Godos, comentó sentirse muy complacido por este nuevo lanzamiento porque es el resultado de un gran esfuerzo, pensando siempre en cómo complacer y satisfacer las necesidades de todos sus usuarios, y agregó que se encuentra convencido de que esta nueva gama cumplirá con ello.

De tal manera, Síragon apunta por el estilo de vida del venezolano con la vista puesta en un futuro innovador y brillante, creando así productos flexibles para las necesidades y exigencias de todos los clientes, tales como:

Televisores, cocinas, campanas, hornos, topes, neveras, aires acondicionados y microondas que ahora acompañaran a los venezolanos dentro de sus hogares y oficinas; con diseños modernos, elegantes y versátiles que se ajustan diariamente, a las preferencias de los usuarios de acuerdo a su estilo de vida.

Estos nuevos equipos están ya disponibles en todas las tiendas IVOO del territorio Nacional (Caracas, Valencia, Lechería y Mérida) y en los principales distribuidores de la marca.

Acerca de Síragon

Síragon marca líder en equipos de entretenimiento, computación y hogar, está orientada a producir Laptops, All in one, Tablets, PC de escritorio, Televisores, Smartphone, Aires acondicionados, Cámaras y Video cámara; entre otros equipos tecnológicos y de línea blanca. Su propósito es ofrecer a los clientes beneficios y soluciones tecnológicas de la mejor calidad, para satisfacer las necesidades de todo tipo de mercado. Mirando hacia delante, a un futuro más brillante, Síragon es la mejor opción para las empresas, los estudiantes, los profesionales y usuarios en general amantes de la tecnología de punta.