En cuanto a posicionamiento Web, ¿qué funciona para mi negocio?

El número de competidores en internet aumenta año con año, por ello hoy en día es importante aparecer en las primeras posiciones de búsqueda, para lo cual será fundamental un adecuado posicionamiento WEB.





En los últimos años el desarrollo de herramientas digitales, utilizadas en la difusión de productos y servicios, exige continuamente una evolución de las estrategias por parte de las empresas. Lo fundamental ya no sólo es tener un sitio Web, sino hacer que éste aparezca en las primeras posiciones de los diferentes buscadores. De eso es lo que se encarga el posicionamiento WEB orgánico o SEO (search engine optimization).

La importancia del posicionamiento SEO es aparecer en los primeros resultados de los buscadores para impactar a la mayor cantidad de clientes potenciales. Por ello es fundamental que las organizaciones sepan adaptarse a las nuevas tecnologías y elaborar, de la mano de expertos, estrategias de marketing digital adecuadas a sus negocios.

"Hoy en día las estrategias digitales son esenciales para el éxito de cualquier negocio. Resulta indispensable considerar diversos aspectos que nos ayudarán a tener un mejor ranking en los buscadores. Por ejemplo, es importante tomar en cuenta que un buen porcentaje de clics sobre impresiones, o CTR (click through rate) nos hará más relevantes para Google y nos colocará más alto en los buscadores, pero para que exista este porcentaje alto es necesario que nuestro contenido sea original, de calidad", comentó Javier Delgado, Experto en SEO y SEM en Fábrica de soluciones RAK.

Aunque el posicionamiento WEB orgánico es vital en la actualidad, el precio a pagar por un mal manejo del mismo puede llegar a ser muy alto. Al respecto, Javier Delgado hizo hincapié en 6 aspectos a tener en cuenta para un adecuado posicionamiento SEO: 1. Palabras clave: Lo más importante es crear una selección detallada de las principales palabras clave, de eso se deriva la estructura del sitio, su navegación y la creación de contenidos. 2. Contenido: La creación de contenido relevante y original es fundamental para que toda la estrategia funcione correctamente. Mantener fresca la información a la que accede el usuario permite mejores resultados en los buscadores. 3. Diseño y estructura: La limpieza del código y del diseño de nuestra página web es un aspecto fundamental para así evitar un código sucio, cuestión que siempre permite el mejoramiento de acceso de los robots. 4. Maquetación: Ésta involucra muchos elementos al momento de crear contenido relevante. Un buen uso de las negritas, cursivas y etiquetas sin duda hacen que nuestro contenido sea más relevante para los algoritmos de búsqueda. 5. Social media: Las redes sociales y los demás medios digitales, junto con las métricas hacia nuestra web, muestran actualmente el impacto de la interacción con el usuario. Todo esto puede ayudar a mejorar constantemente el posicionamiento SEO. 6. Linkbulding: Planificar la manera en que se pueden conseguir más y mejores enlaces entrantes hacia un sitio web es una forma de anticiparse a las necesidades del usuario.

Aun cuando se apliquen estas técnicas de posicionamiento SEO, siempre será importante saber que "Google penaliza a todo aquel que quiera escalar rankings con técnicas poco éticas, haciendo creer a los buscadores que su sitio es más relevante de lo que en realidad es, lo que se conoce como 'Black Hat'. De igual forma, penaliza a quienes brindan al usuario malas experiencias de navegación, lo que les hace tener una posición cada vez más baja en su ranking", añadió el experto de Fábrica de Soluciones RAK. Por esto, algunos aspectos que se deben evitar son: - URL's mal construidas: Muchas veces se pasa por alto la correcta optimización de las URL's, y este es un aspecto que Google toma muy en cuenta. Hay 2 puntos que se deben considerar aquí: - Longitud: Se debe procurar que la URL no sea muy larga, ya que esto puede afectar el posicionamiento de las palabras clave. - Palabras clave: Se deben elegir las palabras clave que mejor se adecuen al contenido, para esto se pueden apoyar de herramientas como Google AdWords. - Hacer SPAM: El hacer SPAM en otros sitios para hacer más relevante el nuestro es una técnica que se usaba desde hace tiempo sin consecuencias, hasta que apareció "Google Penguin", una actualización que se enfoca en encontrar páginas que enlazan links cuyo contenido no tiene nada que ver y los penaliza. - Contenido Duplicado: Google se da cuenta de cuando se toma contenido de otros sitios y se hace pasar como propio. Todo contenido debe ser original y relevante para las palabras clave, con esto se consigue que el Ranking sea mayor y la página se coloque a la cabeza de los buscadores. - HTTPS: "En la actualidad, para la mayoría de las páginas web, su enlace comienza con HTTPS, donde la "S" agregada dice que la conexión al sitio está cifrada para evitar que los hackers puedan robar información privada. La tecnología que impulsa a esa pequeña "S" se llama SSL ('Secure Sockets Layer' o 'capa de conexión segura'), la cual ayuda a un mejor posicionamiento SEO", puntualizó el experto.

Pese a que estas estrategias pueden ayudar a posicionar de mejor manera un sitio web, hay que considerar que el SEO es una herramienta que no deja de evolucionar, ante lo cual será necesario mantenerse informados de las tendencias y estrategias que pueden ayudar a impulsar las campañas de marketing digital: Contenido: El contenido sigue siendo lo que más le interesa a Google y a los buscadores en general. Una estrategia enfocada a generar contenido de calidad en el sitio brindará un gran impulso en los motores de búsqueda. Optimizar el sitio Web para móviles: Los usuarios que hacen búsquedas con su smartphone o tablets, ya superan en número a quienes las hacen por medio de computadoras. Por esto un sitio que haga agradable la navegación desde el móvil será indispensable para atraer más prospectos. Videomarketing: El contenido con vídeo está resultando ser cada vez más relevante para el usuario, está ganando más audiencia y se coloca como un factor SEO que no debe ser ignorado. Las herramientas con las que está más ligado el Videomarketing son Facebook, Pinterest e Instagram. Facebook Ads: A través de este sistema publicitario de Facebook se puede dar promoción a las páginas web, negocios, eventos, etcétera. Al ser Facebook la red social por excelencia, la audiencia que se puede alcanzar es muy significativa. Twitter Ads: Muy similar a Facebook Ads, pero con la red social Twitter. Aquí la audiencia que puede ser alcanzada también es de tomar en cuenta, ya que puede brindarle un gran impulso a lo que se desea promocionar. Visitar Foros: La participación en foros para hacer promoción también puede dar un buen impulso, pero a lo mismo, siempre cuidado de no caer en el SPAM. De esta manera, las participaciones deben ser relevantes y, principalmente, de calidad. "Además de todo, siempre debemos considerar que la evolución de las herramientas tecnológicas son un pilar en la evolución de estrategias de posicionamiento WEB orgánico. Las prioridades han cambiado, y un ejemplo de ello es que si bien al principio las búsquedas por voz no fueron bien recibidas, el último año tuvieron un crecimiento exponencial. Los "millenials" fueron quienes más uso hicieron de esta herramienta, siendo más del 50% los que utilizan la búsqueda por voz a diario, y teniendo en cuenta que una de las maneras en que las búsquedas por voz están impactando al SEO es que las personas suelen hacer búsquedas con un lenguaje más "cotidiano" de 1-3 palabras (¿Dónde comer hamburguesas?), ya no sólo podemos confiarnos de las palabras clave. Hoy las búsquedas por voz se hacen de una manera más "natural", por eso se está volviendo cada vez más importante adaptarse a un lenguaje más "conversacional" en los contenidos", concluyó el Responsable de SEO y SEM en Fábrica de Soluciones RAK.



