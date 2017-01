Habilidades emprendedoras son estimuladas por situaciones de crisis

Juan Manuel Raffalli, ponente y abogado, señaló que el 2017 será duro y por eso recomendó a las personas resguardar sus activos.

Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, indicó que las crisis motivan a las personas desarrollar habilidades como el emprendimiento para posicionarse en el entorno, lo que representa una extraordinaria oportunidad de crecimiento personal. Esta fue una de las conclusiones del profesor universitario durante su ponencia titulada "Venezuela: Panorama 2017", promovida por la empresa Best Travel Assistance (BTA).

"El 2017 luce como un año más duro que el 2016, por lo que debemos navegar en la incertidumbre, y uno de los sectores que más puede adaptarse a estos tiempos es el sector servicios por su versatilidad y capacidad de emprendimiento. Si hay disposición para emprender se puede alcanzar el éxito; no podemos quedarnos postrados y esperar que el mundo se no venga encima", afirmó.

Uno de esos emprendimientos que apuestan por el país es BTA, empresa innovadora que inició operaciones en 2015, que asesora y acompaña a los viajeros con sus productos de asistencia, independientemente del destino y motivo de su traslado.

"Nosotros seguimos apostando por el país y en 2017 continuaremos trabajando, con esfuerzo y comprometidos con nuestros públicos. Proveemos asistencia mundial, atención y calidad oportuna, satisfacción de servicio, administración eficiente y transparente con tecnología de punta, con el fin de garantizar la tranquilidad de los clientes durante sus viajes", explicó José Luis Velásquez, director de BTA Venezuela.

Cuidar los activos en la crisis

Durante su ponencia, Raffalli aconsejó que durante las épocas de crisis las personas resguarden sus activos a fin de que no sean truncados por un imprevisto.

Él considera como un activo un viaje, pues hacerlo realidad requiere de grandes esfuerzos, "por lo que debemos tomar todas las medidas que permitan salvaguardar ese activo".

En ese sentido, José Luis Velásquez, director de BTA Venezuela agregó: "debemos ser responsables con nosotros mismos, la familia y el patrimonio personal a la hora de visitar otro país. Cuando viajamos estamos en un estado de indefensión y tenemos que pensar en proteger nuestros recursos, que tanto nos ha costado reunir. Es ahí donde está presente BTA".