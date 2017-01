05/01/2017

Samsung Electronics presenta en el CES 2017 innovaciones para mejorar la forma como las personas viven, trabajan y juegan

Vote: 1

2

3

4

5

Samsung Electronics alcanza un nivel más alto para los consumidores en el CES 2017 con innovaciones para mejorar la forma en que las personas viven, trabajan y juegan. • Centrarse en 2017 en llegar más alto con una cartera de productos diseñados para adaptarse a cómo los consumidores viven hoy y se conectarán en el futuro. • El nuevo televisor Q8C de 75" utiliza un material de punto Quantum Dot completamente nuevo para lograr una eficiencia lumínica notablemente mejorada y una precisión de color perfecto • FlexWash ™ + FlexDry ™ ofrecen dos lavadoras y dos secadoras en un solo sistema, proporcionando a los consumidores más comodidad, elección y flexibilidad • El Notebook Odyssey es el primer portátil de juegos de Samsung, proporcionando una experiencia móvil que rivaliza con los equipos de sobremesa para obtener potencia, velocidad, comodidad y ligereza.



Las Vegas, 5 de enero de 2017.- En su conferencia de prensa en el CES 2017, Samsung Electronics dio a conocer su visión para 2017 y cómo está llegando más alto con una amplia gama de innovaciones para ofrecer a los consumidores su mejor experiencia. Entre los productos clave se incluyeron, la nueva línea de TV QLED, el sistema de lavado FlexWash™ + FlexDry™, el primer computador portátil de juegos de Samsung y las actualizaciones del reloj inteligente Gear S3. Con estas innovaciones, Samsung demostró su liderazgo en la innovación de nuevas tecnologías que realmente encajan con las vidas de los consumidores de manera más personalizada e intuitiva. "A pesar de algunos retos, hemos hecho grandes progresos en 2016, ganando mayor espacio en el mercado de televisores, electrodomésticos, portátiles y teléfonos inteligentes", dijo Tim Baxter, presidente y director de operaciones de Samsung Electronics America. "Escuchando a nuestros consumidores y aprovechando nuestra herencia de innovación, estamos cumpliendo nuestra visión del futuro, que es impulsada por productos y servicios conectados y elegantemente diseñados que ponen a los consumidores firmemente en el centro". Samsung QLED, la próxima innovación en TV Con los avances increíbles en el desarrollo de la tecnología de Quantum Dot, Samsung dio a conocer el Q8 QLED TV de 75 pulgadas, que añade un nuevo material metálico a los puntos cuánticos semiconductores de nano-tamaño para ofrecer la combinación perfecta de luz y color disponibles actualmente en tecnología de pantalla. El resultado es un impresionante televisor QLED de pantalla grande, con una imagen increíblemente exacta y precisa que se puede ver desde cualquier ángulo o en cualquier entorno. Samsung QLED TV lleva la tecnología de Quantum dot a nuevos niveles, con una eficiencia y estabilidad de luz avanzadas, así como un espectro de color más amplio que nunca. El nuevo QLED TV también cuenta con niveles verdaderamente profundos de negro, perfecto volumen de color 100% cuando se mide con una combinación perfecta de DCI, y un brillo óptimo de HDR de 1.500 a 2.000 nits. El nuevo diseño de pantalla de Samsung QLED TV también reduce la reflexión para que los consumidores puedan ver cada detalle audaz con increíbles niveles de contraste. Por último, QLED ofrece este nivel de rendimiento independientemente del lugar donde se esté sentado, con un color y una calidad de imagen consistentes desde cualquier ángulo de visión. Los nuevos elementos de diseño introducidos por Samsung mejoran aún más la experiencia de TV QLED. El cable óptico prácticamente invisible ayuda a resolver el problema de los cables desagradables y el desorden que se puede encontrar en la casa con un sistema de cable único y elegante. Los accesorios adicionales incluyen el "Montaje de Pared Sin Espacios" opcional, que hace que el montaje de un televisor a ras de la pared sea más simple y rápido que nunca. Por último, para aquellos que desean una variedad de opciones con estilo al mostrar su televisor, Samsung presentó dos nuevos soportes de mesa de TV elegantes - Gravity y Studio - que atraen al consumidor que prefiere un televisor no montado. Además de los nuevos televisores, Samsung también detalló planes para ofrecer una experiencia más unificada para los clientes que utilizan varios servicios y dispositivos. Samsung One Remote, el éxito del año pasado, se ha mejorado para dar apoyo a aún más dispositivos y ofrecer capacidades de control de voz a través de más funciones de Smart TV. Y la aplicación SmartView de Samsung, disponible en Android e iOS, permite a los usuarios obtener su experiencia personalizada SmartHub en su teléfono, así como notificaciones de contenido nuevo incluso cuando el televisor del usuario está apagado. Lo nuevo en el portafolio de ofertas en la experiencia de Smart TV en 2017, es el servicio de deportes de Samsung. El Servicio de Deportes garantiza que los aficionados al deporte nunca se perderán un momento, con contenido personalizable y alertas basadas en las preferencias del equipo del usuario, impulsadas por asociaciones en tiempo real con los jugadores de contenido más importantes en los deportes de hoy. Completando la nueva cartera de ofertas de Smart TV de este año, Samsung ha ampliado su popular servicio global, TV PLUS, al mercado estadounidense. TV PLUS, una nueva aplicación de entretenimiento disponible exclusivamente en los televisores inteligentes Samsung, ofrece de forma conveniente contenido de alta calidad en una sola aplicación en su televisor para disfrutar de la mejor experiencia de visualización. Junto con Samsung Checkout, TV Plus es la forma más rápida de conectarse con el entretenimiento que los consumidores aman, directamente de la caja. Además, Samsung también se ha asociado con FandangoNow en los Estados Unidos para brindar acceso instantáneo a alquiler o compra de más de 40,000 películas y programas, incluyendo los nuevos lanzamientos en HDR 4K. Además, Samsung anunció su nueva innovación de TV para su estilo de vida. El nuevo Lifestyle TV ofrece un diseño elegante y sorprendente con un enfoque artístico. Este nuevo televisor fue diseñado para aparecer como una imagen que aparece en una pared, equipado con un cable invisible que le permite colgar en cualquier lugar de la casa, y se combinan perfectamente en cualquier espacio de vida sin esos alambres o cables antiestéticos. El LifestyleTV fue galardonado con el premio "Lo Mejor de la Innovación 2017" en el CES 2017 y será lanzado a finales de este año. Samsung presentó su línea 2017 de productos audiovisuales para el hogar, incluyendo el nuevo Soundbar Sound+ que incluye un subwoofer incorporado, audio inalámbrico H7 y el último reproductor de Blu-ray UHD. Los productos reflejan un conjunto completo de características premium con un ojo hacia una mayor integración, así como un diseño premium y simplista que complementa la experiencia del usuario a través de múltiples dispositivos. Por último, el nuevo Soundbar y H7 ofrecen el sonido rico y detallado de UHQ 32bit, que ofrece mejoras a cualquier fuente que proporciona sonido de 8-24bit. Flexibilidad sin precedentes en el hogar Samsung dio a conocer una línea realmente diferente de electrodomésticos, para dar a los consumidores más flexibilidad y la elección de cómo cocinar, limpiar y conectar. Brindando más flexibilidad a la lavandería, Samsung introdujo FlexWash™ + FlexDry™ para satisfacer las necesidades de las familias ocupadas de hoy. FlexWash™ está equipado con un sistema de capacidad máxima de 5,0 pies cúbicos, la más grande de su clase1, para manejar cargas normales o voluminosas. Añade otro pie cúbico de capacidad en un compartimento separado en la parte superior para lavar cargas más pequeñas por separado de la carga principal. Ambas arandelas pueden funcionar por separado o simultáneamente con diferentes ajustes. Mientras tanto, FlexDry™ tiene la capacidad de hacer frente a grandes cargas de ropa suavemente secando algunos artículos delicados al mismo tiempo en la parte superior de la secadora. Conveniente para los artículos como ropa deportiva o una bufanda de seda, la exclusiva Parrilla Delicada ajusta el calor automáticamente dependiendo del tipo de tela que es secada. Reafirmando el compromiso de la compañía de invertir en categorías en las que su experiencia e innovación pueden enriquecer y potenciar la vida de los consumidores, Samsung también presentó su línea de nuevos electrodomésticos integrados inteligentes. Esto incluye una nueva combinación de horno de microondas de pared, lavavajillas mejorado y línea de frigoríficos de primera calidad. Durante la conferencia de prensa, Samsung también anunció el Family Hub 2.0, la próxima generación de su galardonado refrigerador Family Hub 1.0, que fue presentado con gran aclamación el año pasado. El Family Hub 2.0 expande de cuatro a diez modelos de refrigeradores, de modo que los consumidores pueden elegir el refrigerador que mejor se adapte a sus necesidades domésticas. También ofrece un mayor rango de uso con la integración de aplicaciones intuitivas y con nuevos asociados de aplicaciones para ayudar a las familias a mantenerse conectadas, administrar alimentos y acceder a más funciones de entretenimiento en la pantalla táctil LED de 21,5" del refrigerador. Para mayor comodidad, la avanzada tecnología de voz de Samsung también se ha integrado en muchas de las aplicaciones de Family Hub 2.0. Alimentando pasiones con nuevos dispositivos móviles y ordenadores Este año en el CES, Samsung presentó la próxima generación de computación móvil, con una gama de nuevos Computadores Personales de primera calidad que reflejan el compromiso de la compañía con el diseño, la artesanía y la elección. Incluyen Chromebook Plus y Chromebook Pro, un Notebook 9 de 15 pulgadas una GPU discreta y el primer portátil de juegos de Samsung, el Odisea Notebook. Samsung Chromebook Plus y Chromebook Pro son portátiles convertibles de primera calidad diseñados para Google Play y pueden ejecutar millones de aplicaciones desde Google Play Store. Las nuevas Chromebooks cuentan con un cuerpo metálico elegante y resistente, además de pasar de portátil a tableta en un solo instante. Gracias a la pantalla Quad HD, el Samsung Chromebook Plus y Chromebook Pro funcionan igualmente bien como tableta y portátil, y son también los primeros Chromebooks que vienen con un lápiz digitalizador incorporado. Chromebook Plus estará disponible con una CPU ARM y para aquellos que busquen un rendimiento aún mayor, el Chromebook Pro estará equipado con una CPU M3 de núcleo Intel. El nuevo Notebook 9 de 15 pulgadas de Samsung, que estará disponible en los Estados Unidos este año, está diseñado para un máximo rendimiento y una movilidad excepcional. Gracias al procesador de la 7ª generación de Intel Kaby Lake, también cuenta con una GPU discreta para abordar incluso las tareas más intensivas en hardware, desde la edición de fotos y vídeos hasta la ejecución de programas en varios monitores. Por último, el primer ordenador portátil de juegos de Samsung, el Samsung Notebook Odyssey, ofrece una experiencia móvil que rivaliza con una plataforma de escritorio para poder, velocidad y comodidad, al tiempo que es lo suficientemente ligera como para llevarla en una mochila. El portátil estará disponible en tamaños de pantalla de 15 y 17 pulgadas. La Odyssey de 15 pulgadas está alimentada por el procesador Core i7 de 7ª generación de Intel, con hasta 32 GB de RAM DDR4 de 2400 Mhz, almacenamiento dual SSD y HDD de 256 GB y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050. Más detalles sobre la Notebook Odyssey de 17 pulgadas serán revelados a finales de esta primavera. La utilidad también se ha mejorado con un atajo incorporado para maximizar el rendimiento. Con sólo pulsar un botón, sobrealimenta el procesador, los gráficos y la memoria de Odyssey para realizar la mejor experiencia de juego.

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías innovadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de las TVs, smartphones, wearables, tabletas, cámaras, electrodomésticos, equipos médicos, sistemas de conexión, semiconductores y soluciones LED.







FUENTE

samsung.com





Comentarios

Realice su comentario aquí