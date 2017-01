Tendencias tecnologicas que impactarán a las PyME en 2017

Arranca 2017 y propietarios de negocios y empresarios comienzan a hacer planes para el año. Muchos se preguntan qué les deparará el futuro en lo referente a la tecnología... Los expertos indican que 2017 será un año mucho más tecnológico que el anterior. Con un mayor número de millennials incorporándose a la fuerza de trabajo, un aumento de los costos laborales y mayores expectativas del consumidor, veremos a la tecnología desempeñar un papel importante en las tendencias de las pequeñas empresas este año. Pero ¿cuáles serán algunas de las tendencias que impactarán a las PyME en 2017? Mariana Ferola, SMB & Channel Marketing Manager XDG de Xerox para América Latina, nos explica las cinco tendencias que tendrán que enfrentar las PyME el próximo año. 1. Monitoreo 24/7/365 Ya vemos a grandes marcas ofreciendo cobertura completa en sus canales 24 horas al día, 7 días a la semana (en el correo electrónico, redes sociales, sitios web, aplicaciones, sitios de revisión, noticias y más). En 2017 esto es algo que las pequeñas empresas ya no pueden ignorar. Con las expectativas de los clientes mucho más altas que hace un año, las pequeñas empresas deben estar listas para cumplir con su audiencia multicanal dondequiera que estén, siempre que lo deseen. 2. Más Saas

A medida que aumentan los costos del salario mínimo, nuevas leyes que regulan el pago de horas extras y la competencia aumenta, las pequeñas empresas necesitan desesperadamente una forma de desenvolverse sin perder productividad. La automatización es la clave para ahorrar costes y mejorar la eficiencia, por lo que las soluciones asequibles y fácilmente escalables de Software como Servicio (SaaS) desempeñarán un papel más importante en el panorama de las pequeñas empresas. 3. Entregas a petición

Se ha oído hablar de restaurantes que empiezan a hacer uso de servicios proporcionados por terceros, como es el caso de Uber Eats, para manejar la entrega de alimentos. ¿Por qué no deberían entonces otras pequeñas empresas externalizar la entrega de sus productos con proveedores que se especializan en esta actividad y, en consecuencia, enfocarse más en su negocio? 4. Oportunidades de trabajo a distancia Otra tendencia para las PyME estará fuertemente influenciada por la generación Milenio. Veremos que las empresas ofrecerán más oportunidades de trabajar a distancia, sobre todo a medida que se integre más SaaS en sus operaciones. Como los estudios siguen mostrando que los entornos de trabajo flexibles conducen a una mayor productividad, esta tendencia parece algo que la mayoría de las empresas estarán dispuestas a implementar. 5. Experiencias personalizadas A medida que los propietarios de pequeñas empresas se vuelcan a la automatización de sus operaciones y a la búsqueda de nuevas formas de conectar con su público en diferentes canales y en todos los frentes, ¿qué ocurre con todos estos datos? Si se ponen en marcha los sistemas adecuados, esa información podría ser analizada y utilizada para ofrecer experiencias más personalizadas a cada cliente. El manejo de grandes volúmenes de datos ya no es un lujo que sólo las empresas más grandes pueden permitirse. Las pequeñas empresas tienen ahora acceso a herramientas que les permiten ofrecer una experiencia de alto nivel. Por ejemplo, Xerox cuenta con la tecnología ConnectKey, un conjunto de soluciones de software, aplicaciones y hardware que están incluidas en sus impresoras multifuncionales y que ofrecen una experiencia de usuario personalizada. Con estas aplicaciones se aumenta la productividad del usuario al simplificar y reducir las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, estas soluciones se pueden bajar a su impresora multifuncional sin necesidad de usar un servidor dedicado, una PC, o cualquier fuente de TI. (*) La autora es SMB & Channel Marketing Manager XDG de Xerox para América Latina.



Mariana Ferola (*) - Xerox





