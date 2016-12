26/12/2016

Piense en un plan de asistencia en viajes como protección de su patrimonio personal

Un viajero con inteligencia financiera sabe que, emplear un producto de asistencia al viajero representa una inversión, pero ¿cómo desarrollarla? La educación financiera está compuesta por principios que persiguen la prosperidad. Para el asesor financiero Alejandro Quiñones, uno de ellos es saber diferenciar un activo de un pasivo. Un viaje es un activo, si cuenta con un plan de asistencia que resguarde a la persona de un imprevisto en el extranjero, pero ese mismo viaje puede convertirse en un pasivo si le sucede algo, hecho que lo obligará a usar su propio patrimonio para solventar una emergencia. Esta exposición fue hecha en el marco de la presentación de resultados 2016, de la empresa Best Travel Assistance. Durante este evento, José Luis Velásquez, director de BTA, recalcó que "debemos ser responsables con nosotros mismos, la familia y el patrimonio personal a la hora de visitar otro país. Cuando viajamos estamos en un estado de indefensión y tenemos que pensar en proteger nuestros recursos, que tanto nos ha costado reunir. Es ahí donde está presente Best Travel Assistance". BTA es una empresa innovadora, que inició operaciones en 2015; se encarga de asesorar y acompañar a los viajeros, con sus productos de asistencia, independientemente del destino y motivo de su traslado. Es una empresa diseñada para ser el asesor personal del viajero, "ese que conoce sus necesidades particulares y por ello es capaz de ofrecerle planes de asistencia en viaje a su medida. Esta es la mayor garantía de tranquilidad y disfrute absoluto de su viaje", afirmó Velásquez. BTA protege el capital en divisas de sus clientes al garantizar, para todos sus planes de asistencia en viajes, cobertura absoluta en el extranjero, lo que le garantiza al viajero no tener que realizar desembolsos de divisas adicionales en caso de imprevistos o emergencias, que terminen afectando su presupuesto. En línea con estas premisas, el asesor y conferencista financiero Alejandro Quiñones recalcó que un plan de asistencia al viaje es una inversión que respalda el patrimonio propio, y esa acción es un ejemplo de inteligencia financiera. ¿Cómo puede una persona desarrollar esta inteligencia? La respuesta es la educación financiera y sus principios, los cuales fueron resumidos por Quiñones en su ponencia "El lado positivo del dinero", promovida por BTA. Estos principios son: • Identificar los paradigmas y pensamientos sobre el dinero: el experto recomienda hacer una lista de los ingresos, gastos, activos y pasivos, a fin de estipular un diagnóstico sobre los estados de ganancia y pérdida.

• La riqueza no tiene nada que ver con el dinero, sino con la cantidad de días que se puede vivir sin trabajar: es la forma como la persona puede ganar dinero sin mover un dedo.

• Diferenciar el activo del pasivo: el especialista señaló que el activo es lo que pone plata en el bolsillo y es un bien que genera ingresos, mientras que el pasivo es aquello que evapora el dinero del bolsillo, como los gastos comunes.

• Deuda buena y deuda mala: Quiñones explicó que la deuda mala es la que paga la propia persona, mientras que la buena es aquella que la paga otro, cuyos recursos no salen de los ingresos propios.

• Aprende a pagarte a ti primero: el administrador explicó que, una persona por lo general cuando obtiene ingresos, primero le paga a todo el mundo y, si le queda algo, lo guarda para sí mismo. En este sentido, indicó "en la medida que uno aprende a pagarse a sí mismo dicho dinero puede usarse para ahorrar o cambiarlo a otra moneda extranjera".



Activo financiero: tú Quiñones comentó que las personas deben verse a sí mismas como un activo financiero que genera ingresos, y una manera de generarlos es construyendo la marca personal, tal y como lo hace BTA, que creció exponencialmente en 2016 gracias a su creatividad, pasión, seriedad y apuesta por el país. "La nueva forma de crear marcas es profesionalizando nuestras habilidades y destrezas para potenciar nuestro sello. El concepto se extiende a los empleados, quienes cada vez más están expuestos a entrenamientos que les impulsan a ser un agente diferenciador en su entorno laboral, como para los emprendedores que pueden usar las redes sociales para darse a conocer", precisó. Finalmente, Velásquez afirmó que Best Travel Assistance es una empresa innovadora, que inició operaciones hace poco más de año y medio, tiempo en el cual se ha consolidado como una opción preferida por los viajeros quienes, independientemente del destino y motivo de su traslado, desean contar con la tranquilidad necesaria que le permita disfrutar, contando con el respaldo para que afrontar cualquier imprevisto que se presente, sin que ello signifique una erogación que afecte negativamente su viaje.



