Soluciones digitales para los negocios, una nueva forma de interactuar con el mundo que nos rodea

En lugares famosos, como la Plaza Picadilly en Londres y la ciudad de Las Vegas, las imponentes exposiciones iluminan las calles y cautivan a los transeúntes que pasan por delante de ellos. Las pantallas digitales exteriores al aire libre, como las carteleras interactivas y las guías de calles que han transformado las ciudades del mundo, son quizás el ejemplo más obvio de la evolución de las comunicaciones modernas.

"Samsung sigue manteniendo su posición a través de sus tecnologías de vanguardia que se adaptan a una amplia gama de necesidades empresariales. Esto permite a Samsung manejar de manera dinámica las cambiantes tendencias de la industria y ofrecer mejores productos y soluciones de comunicación digital a nuestros clientes", indicó Rita Barbieri, gerente de la división de B2B para Samsung Electronics Latinoamérica.

Entre la gama de soluciones de comunicación digital que ofrece Samsung, se pueden mencionar:

- LED para Interiores y Exteriores: La tecnología avanzada Samsung permite que sus pantallas ofrezcan nitidez y calidad, además de máxima visibilidad en cualquier circunstancia. Permite contar con una calidad de imagen superior tanto en interiores como exteriores, con resistencia certificada a la intemperie. Lleva a los clientes una combinación de imagen de alta calidad y resistencia.

- Solución Video Wall: Ofrece flexibilidad para colocar las pantallas en cualquier orientación permitiendo crear matrices de pantallas más creativas y llamativas. El software MagicInfo® simplifica el manejo de contenidos y su presentación en formatos irregulares para que se ajuste a la perfección a cualquier diseño del Video Wall.

- Mirror Display: Crea una experiencia más atractiva e informativa para el cliente, mediante la combinación de comunicación de señalización digital con la claridad visual de un espejo estándar. Las pantallas retratan claramente en tiempo real las imágenes de espejo y además permiten reproducir contenidos publicitarios. A través de la mejora de la precisión visual, esta pantalla puede servir como una valiosa herramienta de ventas que convence e informa a los clientes de una manera totalmente innovadora y revolucionaria.

- Pantallas para Exteriores – OHD: Monitores Industriales de alto brillo con tecnología anti-reflejo, un reproductor multimedia integrado, protección contra vandalismo y un sistema de refrigeración de alta eficiencia. Debido a estas prestaciones únicas ofrecen una excelente capacidad que el mensaje llegue adecuadamente a los clientes. Con un diseño a prueba de agua y polvo, la pantalla resiste incluso las condiciones climatológicas más adversas durante largos períodos de tiempo.



La empresa pone a la disposición de sus clientes, Samung MagicInfo, que permite la creación y planificación de contenido interactivo por medio de una solución que hace fácil y efectiva el manejo y despliegue del contenido, a través de la creación de listas de reproducción y programaciones por pantalla o red de pantallas, con un dominio total sobre los controles y puertos del monitor. Su gestión en conjunto con el reproductor multimedia logra que los contenidos queden almacenados y no consuman recursos de la red durante su reproducción.

El reto de mantener la atención de la generación actual durante las horas de clases, no es tarea fácil. Lo mismo ocurre durante las largas jornadas en las oficinas, Samsung comprende la necesidad de crear soluciones inteligentes que capten la atención de la audiencia con propuestas únicas:

- E-board: Se trata de un tablero interactivo que permite la presentación de la información de una manera más dinámica y emocionante. Mejora la experiencia de los estudiantes o corporativos con conectividad en todo momento y en cualquier lugar, con una solución totalmente innovadora y compatible con las plataformas y equipos más utilizadas.

- Monitor Curvo: asegura una respuesta rápida, así como la mejor experiencia de utilizar videojuegos, al igual que hace más eficaz la labor de aquellas personas que invierten largos períodos de tiempo en la computadora portátil. Este monitor se convierte en la segunda pantalla que cuenta con flicker free, tecnología que garantiza la reducción de la fatiga visual durante largas horas de trabajo o estudio

Samsung Hospitality, la alta gama de TV's Hoteleros y la solución Reach 4.0, brinda una experiencia personalizada e interactiva al huésped, ya que permite que se pueda configurar cada TV para satisfacer las necesidades únicas de cada hotel y además ofrece la capacidad de crear habitaciones inteligentes auténticamente integradas.



Las soluciones digitales que ofrece Samsung permiten maximizar el compromiso con el cliente a través de pantallas y plataformas digitales, soluciones integradas personalizables que permiten administrar y desplegar remotamente el contenido. Estas soluciones están dirigidas tanto a Centros Comerciales, Comercios Individuales, Instituciones Educativas, Corporativo, Áreas Públicas, Restaurantes, Lugares de Hospitalidad (Hoteles y Hospitales), entre otros.

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías innovadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de las TVs, smartphones, wearables, tabletas, cámaras, electrodomésticos, equipos médicos, sistemas de conexión, semiconductores y soluciones LED.