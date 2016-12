Transformando como practicamos deportes con wearables

La práctica deportiva puede cambiar por completo la vida de las personas. Actualmente las actividades físicas integran una serie de tratamientos de salud y, gracias a la evolución de la tecnología, nos encontramos con weareables que usamos cotidianamente, con los cuales podemos medir los resultados, bien sea el ritmo cardiaco, presión arterial, tiempo y movimientos. Además nos permiten mejorar nuestros entrenamientos y resultados.

Hoy por hoy el empleo de la tecnología durante los entrenamientos es muy importante, las exigencias del mundo moderno nos piden desarrollar más la creatividad y el conocimiento que deben tener los deportistas para equilibrar y perfeccionar sus rutinas.

Samsung trae el Gear Fit 2 de Samsung Electronics, es un elegante reloj que funciona tanto en agua como en tierra y ofrece características únicas, ideales para todo deportista. Tiene un GPS incorporado y un monitor de frecuencia cardíaca (MFC) que ofrece rastreo y medición precisa de la actividad de acondicionamiento físico, mientras proporciona respuestas instantáneas sobre el entrenamiento del usuario.

Antonio Figueira, Gerente General de Samsung Electronics Venezuela, comenta: "Para Samsung es importante conocer a sus consumidores y crear productos de acuerdo a sus necesidades, convertir momentos cotidianos en experiencias agradables a través de propuestas innovadores. Con el Galaxy Gear Fit Samsung cambia la manera tradicional de ejercitarse y ayuda a llevar un mejor control y análisis en cada rutina".



Con la característica de monitoreo automático, los usuarios no tendrán que activar manualmente la pulsera deportiva si están corriendo, andando, montando en bicicleta o usando las máquinas de remo o elíptica.

Permite la transferencia fácil de los datos del acondicionamiento físico entre S Health y otras aplicaciones selectas de acondicionamiento físico, y proporciona 'Desafío por Meta Paso a Paso' (StepGoalChallenge), que se puede compartir de forma instantánea con amigos y parientes en Facebook, proporcionando motivaciones continuas. Su reproductor de música independiente permite que los usuarios entrenen activamente sin la necesidad de un dispositivo móvil.



Samsung piensa en mejorar la vida de sus clientes, con funciones que le ponen a la vanguardia y hacen su vida más sencilla.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías innovadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de las TV, smartphones, wearables, tabletas, cámaras, electrodomésticos, equipos médicos, sistemas de conexión, semiconductores y soluciones LED.