Innovaciones y soluciones para impulsar la vida híbrida presenta Lenovo en el Consumer Electronics Show

• Lenovo presenta innovaciones y soluciones para impulsar la vida híbrida en la Feria de Electrónica de Consumo (Consumer Electronics Show, CES), con productos más inteligentes para el trabajo, el hogar y los juegos.

• Los nuevos dispositivos para juegos de ThinkPad™, ThinkBook™ y Lenovo Legion™, así como las innovaciones, el software y las soluciones para centros de datos, hacen su debut en la CES® 2022

En la CES 2022, Lenovo™ presentó una cartera de productos y soluciones nuevos e innovadores diseñados para empoderar a las personas y las empresas en un mundo híbrido.

La línea incluye una amplia gama de productos y soluciones sofisticados y sostenibles que apoyan la visión de Lenovo de una tecnología más inteligente para todos. Con la redefinición de la experiencia del usuario con las tecnologías innovadoras que apoyan el trabajo remoto e híbrido, el aprendizaje y el entretenimiento están a la vanguardia de las últimas innovaciones de Lenovo.

La tecnología empresarial es cada vez mejor

ThinkPad es una marca emblemática y durante muchos años ha sido líder en el mercado de computadoras portátiles para empresas. Con motivo del 30.º aniversario de ThinkPad, Lenovo se enorgullece de anunciar la nueva ThinkPad serie Z que incluye ThinkPad Z13 y Z16. Estas computadoras portátiles ofrecen una combinación de diseño vanguardista, experiencias de colaboración modernas, rendimiento competitivo y seguridad junto con nuestra emblemática, ThinkPad, impulsadas por procesadores AMD Ryzen™ de la serie PRO 6000 para móviles con el procesador de seguridad Microsoft Pluton.

Desde el producto hasta el empaquetado, la serie Z se centra en reducir su impacto en el medioambiente sin comprometer la durabilidad, por ello incluye materiales ecológicos, como el cuero vegano fabricado con plástico 100 % reciclado, 75 % de aluminio reciclado y fibra de bambú y caña de azúcar 100 % compostable para el empaquetado.

En la cúspide de la cartera de ThinkPad, las últimas ThinkPad X1 Carbon de 10.ª generación, X1 Yoga™ de 7.ª generación y X1 Nano de 2.ª generación, potenciadas por Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación con Windows 11, están optimizadas para los trabajadores híbridos que buscan mayores niveles de rendimiento, mejores capacidades de cámara y audio para una colaboración más inmersiva, y una computadora portátil más segura para protegerse de las exigencias diarias del trabajo remoto.

En cuanto a las computadoras de escritorio, la nueva ThinkCentre M90a Pro de 3.ª generación de Lenovo tiene características que la elevan a una computadora altamente colaborativa e inteligente. Un rediseñado Tiny-in-One (TIO) llamado TIO Flex reimagina el escritorio empresarial modular todo en uno que presentamos al mundo en 2014.

Tecnologías de refrigeración líquida Lenovo Neptune™ para el centro de datos y más

En la CES 2022, Lenovo presenta sus innovadoras tecnologías de refrigeración líquida Lenovo Neptune™, que se han ampliado para incluir ahora las unidades de procesamiento gráfico (Graphical Processing Units, GPU) con dos nuevos sistemas para la infraestructura de escritorio virtual (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) y el análisis de alta gama. Con Lenovo Neptune™, Lenovo ha liderado la evolución desde el concepto de ahorro de energía hasta la realidad de mejora del rendimiento y la reutilización de la energía.

El enfoque de Lenovo Neptune utiliza la refrigeración líquida para extraer el calor de los sistemas con un alto rendimiento térmico. Esto es posible gracias a un triple enfoque, que incluye la refrigeración por agua caliente directo al nodo (Direct to Node, DTN), el intercambiador de calor de puerta trasera (Rear-door Heat Exchanger, RDHX), el módulo de transferencia térmica (Thermal Transfer Module, TTM) y otras tecnologías. Estas tecnologías pueden reducir el consumo total de energía para el funcionamiento completo del servidor y el centro de datos, lo que puede suponer un ahorro real y rápido y el beneficio continúa a lo largo de la vida de la infraestructura.

Soluciones tecnológicas potentes para las PYME

La última serie de dispositivos ThinkBook y ThinkCentre de Lenovo está diseñada pensando en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y equipada con materiales de primera calidad que hacen resaltar los diseños sofisticados y sostenibles para la próxima generación de empresarios intrépidos.

Con gran parte del mundo trabajando en un entorno híbrido, la multitarea productiva se ha convertido en la nueva norma. La ThinkBook Plus de 3.ª generación cambia el juego de la doble pantalla y presenta la primera computadora portátil de 17,3 pulgadas del sector con una pantalla LCD secundaria de 8 pulgadas a todo color1.

Diseñada para los profesionales que van de un lado a otro, la ThinkBook 13x Gen 2 es una computadora portátil de aluminio de primera calidad muy fina (12,9 mm) y liviana (1,21 kg), basada en la plataforma Intel Evo y cuenta con los últimos procesadores Intel Core de 12.ª generación de la serie U.

Además, las nuevas ThinkBook de 14.ª y 16.ª generación 4+ i ofrecen a los usuarios modelos de gran flexibilidad y rendimiento. Ambas son más delgadas que los modelos de la generación anterior y ofrecen paneles táctiles más grandes con una superficie de cristal que aumenta la experiencia interactiva.

Para las empresas en crecimiento que necesitan una selección más amplia de soluciones informáticas adaptables y de alto rendimiento, Lenovo creó la cartera ThinkCentre™ neo que incluye ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre 50s y ThinkCentre neo 30a 24. Estos dispositivos exhiben los avances tecnológicos notables en una nueva era de fuerzas laborales híbridas interconectadas.

El nuevo Easy Install de Lenovo es un servicio de implementación diseñado específicamente para las PyMEs que puedan necesitar ayuda en la instalación de la nueva tecnología para sus empleados, ya sea de forma remota o en el lugar. Este servicio simplifica el proceso de implantación y brinda a las empresas la opción de decidir cuándo, dónde y qué se instala, al tiempo que libera recursos informáticos internos para centrarse en cuestiones más críticas.

Pantallas mejoradas, de la oficina en casa a la sala de conferencias

Los espacios de trabajo siguen evolucionando y los clientes buscan una tecnología coherente que permita la flexibilidad de trabajar en la oficina y el hogar. La cartera de ThinkVision™ se amplía con una nueva generación de monitores profesionales de 27 pulgadas de la Serie P diseñados pensando en la flexibilidad modular, el bienestar digital y la sostenibilidad. El diseño de bisel de 4 lados casi sin bordes y las pantallas que tienen cuatro veces la definición de alta definición (Quarter HD, QHD) amplían los espacios de trabajo del usuario y ofrecen funciones de valor agregado para la eficiencia y la productividad en entornos domésticos o de oficina.

Lenovo también ha presentado recientemente una nueva línea de pantallas de gran formato (large format displays, LFD) ThinkVision, que son perfectas para salas de reuniones o espacios educativos. ThinkVision T86, T75 y T65 ofrecen una colaboración eficaz para las personas que se encuentran en la sala y a distancia gracias a las pantallas 4K brillantes, el software Lenovo Smart Whiteboard integrado con una experiencia de escritura cómoda, altavoces incorporados, micrófonos y una cámara web modular para una videoconferencia más inteligente.

Perfeccionamiento del diseño de las computadoras portátiles de lujo

Presenta su séptima generación de computadoras portátiles Yoga 2 en 1 para celebrar el 10.º aniversario del debut de Yoga. El convertible de 14 pulgadas Lenovo Yoga 9i con Windows 11 está equipado con un procesador Intel® Core™ i7-1260P de hasta 12.ª generación combinado con gráficos Intel Iris® Xe para un rendimiento superior. Diseñado con un nuevo Comfort Edge, la Yoga 9i es más fácil de sujetar que nunca para los consumidores, mientras que los laterales reflectantes de alto brillo hacen que sea aún más fácil de querer.

La Lenovo Yoga 7i ultraportátil está disponible en 14 y 16 pulgadas y está diseñada para dar vida al entretenimiento. Elija el modelo de 14 pulgadas con una pantalla táctil de iodo orgánico de emisión de luz (Organic Light-Emitting Diode, OLED) de hasta 2,8 K con una gama de colores 100 % DCI-P3 para la creación de contenidos y una calidad de imagen ultra viva con Dolby Vision, o mejore aún más los efectos visuales con la opción de una pantalla táctil más grande de 16 pulgadas.

La Lenovo Yoga 6 de 13 pulgadas más ecológica está fabricado de forma más sostenible para inspirar a otros a considerar el impacto de sus elecciones en el medioambiente. La cubierta está fabricada con aluminio reciclado e incluye la opción de una cubierta envuelta en tela fabricada con un 50 % de plásticos reciclados y tratada con un acabado resistente a las manchas.

Dispositivos de juego listos para la batalla

Lenovo Legion™ vuelve a cumplir con su objetivo de juego y productividad inquebrantables para los jugadores de todas las generaciones y los creadores de contenido, que ahora pueden disfrutar universalmente de entretenimiento y juego de primera calidad desde estaciones de batalla en el hogar, dormitorios, estadios deportivos o prácticamente en cualquier lugar, y además pueden verse bien mientras lo hacen.

La línea 2022 de computadoras, monitores, accesorios, software y servicios para jugadores incluye las computadoras portátiles de 16 pulgadas Lenovo Legion 5i Pro y Lenovo Legion 5 Pro, así como las de 15 pulgadas Lenovo Legion 5i y Lenovo Legion 5. Las cuatro computadoras portátiles ofrecen un rendimiento de juego con Windows 11, una excelente movilidad y las últimas GPU NVIDIA® GeForce RTX™ para computadoras portátiles. La Lenovo Legion 5i y la Lenovo Legion 5i Pro cuentan con el último procesador Intel Core i7-12700H de 12.ª generación y las Lenovo Legion 5 y Lenovo Legion 5 Pro vienen con procesadores AMD Ryzen de última generación.

También se presentan los nuevos monitores de baja latencia de Lenovo. El monitor Lenovo Legion Y25-30 es perfecto para los jugadores serios que buscan una ventaja. Tanto el monitor Lenovo G27qe-20 como el Lenovo G24qe-20 cuentan con la certificación Eyesafe® y ofrecen a los jugadores de nivel básico bajos niveles de luz azul y una gran versatilidad.

Un ratón es crucial para todos los jugadores, por lo que Lenovo presentó dos ratones optimizados ergonómicamente y diseñados con características de agarre óptimas. El ratón inalámbrico Lenovo Legion M600s Wireless Gaming Mouse y el ratón Lenovo Legion M300s RBG Gaming Mouse son muy livianos, con un peso inferior a los 75 g.

Lenovo también creó Legion Arena, un centro de juegos centralizado que enlaza con plataformas populares y tiendas en línea para consolidar todos los juegos de computadora adquiridos previamente en una sola plataforma.

Ampliación de los servicios al consumidor

Como parte del compromiso ambiental, social y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG) más general de Lenovo, Lenovo presenta su Servicio de compensación de CO2 para los consumidores, que se lanza en todas las computadoras Lenovo Legion y Yoga, incluidas las anunciadas hoy. Anteriormente disponible únicamente en dispositivos comerciales, el Servicio de compensación de CO2 ofrece a los clientes una forma fácil y transparente de compensar las emisiones de carbono y ayudar al medioambiente con solo pulsar un botón. Lea el comunicado de prensa completo del Servicio de compensación de CO2 de Lenovo para consumidores aquí.

Además, Lenovo Premium Care Plus es lo último en asistencia avanzada de la empresa, diseñada pensando en el usuario moderno. En una única solución, los clientes tendrán acceso no solo a Premium Care, sino a un conjunto completo de servicios avanzados de Lenovo, como la protección contra daños accidentales, Lenovo Smart Performance, Lenovo Migration Assistant y la garantía de batería sellada de la empresa.

Dispositivos para el hogar moderno

El reloj Lenovo Smart Clock Essential con Alexa® integrada es el último dispositivo de consumo de la innovadora línea de hogar inteligente de Lenovo. Este reloj inteligente puede ayudar al usuario a establecer temporizadores y recordatorios, y Alexa está ahí para ayudar a añadir artículos a un carrito de Amazon y controlar un hogar inteligente. Lenovo también lanzó dos nuevas opciones de acoplamiento inteligente para el reloj inteligente, que incluyen la base con luz ambiente Lenovo Ambient Light Dock y la base de carga inalámbrica y luz nocturna Lenovo Wireless Charging Dock with Night Light.

Las funcionalidades del marco Lenovo Smart Frame también se han actualizado para facilitar su uso. Los clientes pueden cargar fotografías en la memoria integrada del marco de forma fácil con sus teléfonos.

Visite Lenovo StoryHub para conocer más detalles de los comunicados de prensa de los productos, las especificaciones completas y las imágenes de los anuncios de Lenovo en la CES. Consulte la página del evento de la CES de Lenovo y la página de la exhibición virtual para conocer la presencia de la empresa en el evento.

