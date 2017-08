24/08/2017

18 startups de América Latina, Caribe y Sur de la Florida electos para participar en Demand Solutions Miami 2017

Vote: 1

2

3

4

5

Dieciocho startups que operan en los ámbitos de diseño, moda, gastronomía, música y multimedia fueron seleccionadas para participar en Demand Solutions Miami 2017, un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Miami Dade College que resalta innovaciones y emprendimientos que mejoran vidas. El evento reunirá a algunas de las mentes más creativas del mundo para compartir, inspirar y co-crear soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos de desarrollo, específicamente a través de las industrias creativas y culturales. La selección de este año incluye 13 startups de América Latina y el Caribe, así como 5 del Sur de la Florida. Un fundador o una fundadora de cada una de las empresas viajará a Miami para participar en una competencia, donde presentarán sus proyectos a la audiencia y ante un jurado para competir por premios. Los fundadores también participarán en dos días de actividades con mentores, innovadores, emprendedores e inversionistas, organizadas por la plataforma MentorDay. Un panel de especialistas seleccionó a los participantes entre más de 300 solicitantes de 27 países, quienes respondieron a una convocatoria. Esta es la quinta vez que el BID organiza una competencia de startups. Por primera vez, la mayoría de ganadores son mujeres, lo cual refleja el creciente número de mujeres emprendedoras y el esfuerzo del BID para alentar la presentación de solicitudes de parte de mujeres fundadoras. Las startups de América Latina y el Caribe seleccionadas y sus representantes son: • ASOCIACIÓN A.I.R.E., Alejandro González Gil, Perú/Venezuela

• COUPLE SIX, Mark Ramsay, Barbados

• DINNEER, Raphael Da Silva Jara Schroder Rosa, Brasil

• ECOPLASO, Bárbara Estefanía Arteaga Ballesteros, México

• ELEMENTS ME, David Ahedo Zúñiga, México

• ENTERRENO, Felipe Bengoa Trucco, Chile

• HILO SAGRADO, Diana Emilia Torres Montañez, Colombia

• INKSPIRED, Galo Andrés Vargas Cabanilla, Ecuador

• LIVRE - SOLUÇÕES EM MOBILIDADE, Julio Oliveto Alves, Brasil

• MACHINA WEARABLE TECHNOLOGY, Linda Paola Lobato Franco, México

• MAEFLORESTA, Erika Dioleybi Acero Sánchez, Colombia

• STORYMAX, Samira Almeida Pinto Tangi, Brasil

• XINTIBA, Arantxa Nieto Manzano, Mexico Considerada por la revista Fortune como la segunda ciudad de Estados Unidos con mayor cantidad de startups, Miami es el trampolín estratégico para posicionar a las industrias creativas de América Latina y el Caribe. Las startups del Sur de la Florida seleccionadas y sus representantes son: • ALPHA TECH BLOCKS, Mariluz Kernan

• CARIBU, Maxeme Tuchman

• FIRST CONTACT 3D, Emiliano Ramiro Sosa

• LANUGO INC, Carla Marie Curiel Daneri

• LEAN ORB, Anastasia Viktorovna Montoya Una startup de Haití será invitada a presentar su trabajo y a participar en las sesiones con mentores:

• ANACAONA COMMUNITY, Laure Botinelli Otros socios del evento son Santander Universidades, Creative Business Cup, LatAm Startups y el Centro de Innovación de Cambridge (CIC Miami). Cualquier persona interesada en innovación y emprendimiento creativo puede asistir a Demand Solutions. La entrada no tiene costo, sin embargo, es necesario registrarse.

El registro y la agenda están disponibles en el sitio web del evento. QUÉ: DEMAND SOLUTIONS MIAMI

CUÁNDO: Jueves 19 de octubre, 9 a.m. – 5 p.m. (Las puertas abren a las 8 a.m.)

La competencia de startups comenzará a las 5 p.m.

DÓNDE: Wolfson Campus de Miami Dade College, Sala 1261 300 N.E. Second Ave.

Acerca del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

Acerca de MDC

Miami Dade College (MDC) es la institución universitaria radicada en campus más grande de Estados Unidos, con una matrícula superior a los 165,000 alumnos. Es el principal productor de diplomas de Asociados en Artes y Asociados en Ciencias del país, y otorga más títulos a alumnos pertenecientes a minorías étnicas que los demás colleges y universidades del país. Los ocho campus y centros de apoyo del College ofrecen más de 300 programas diferentes como varios diplomas de licenciaturas en Educación, Administración de Seguridad Pública, Supervisión y Gerencia, Enfermería, Estudios de Asistente Médico, Cine e Ingeniería, entre otros. Sus programas académicos y de capacitación de la fuerza laboral han servido de modelos nacionales de excelencia. El MDC es reconocido por la riqueza de su programación cultural. Es sede de la Feria del Libro de Miami, del Festival de Cine de Miami, la Serie de Presentaciones Escénicas MDC Live!, la Torre de la Libertad, Monumento Histórico Nacional; un parque de esculturas, y un extenso sistema de galerías de arte y teatros. Desde su inauguración en 1960, el MDC ha prestado servicios a más de dos millones de estudiantes.



FUENTE

Analic Mata-Murray - yandiki.com





Comentarios

Realice su comentario aquí