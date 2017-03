Apetoi.com: primera y única startup venezolana presente en el World Mobile Congress

• Del 27 de febrero al 1 de marzo, Apetoi.com, la primera comunidad venezolana en formato digital que ofrece servicios para el hogar y oficina, participará en el evento ideado para mostrar emprendimientos exitosos a inversionistas potenciales, ampliando las posibilidades de expansión de los mismos.

• Hasta el momento, Apetoi.com es la única startup criolla que ha logrado estar presente en este evento de cobertura mundial. Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, Apetoi.com, la única comunidad on line venezolana de servicios para el hogar y la oficina, estará presente en el World Mobile Congress, considerado el evento más importante en su área, que se celebra anualmente en la ciudad de Barcelona, España. Específicamente, la startup criolla participará entre el grupo de empresas que pasaron la revisión de los organizadores para estar presente en un espacio alterno en el marco del Congreso, denominado "4 Years From Now", y que fue creado para incentivar la presencia de inversionistas potenciales en torno a nuevos negocios considerados exitosos y con potencial de crecimiento. Armando Goncalves, Gerente General de Apetoi.com, explicó que se trata de una empresa 100 por ciento venezolana, que cuenta con apenas 1 años de existencia, pero que ya acumula más de 300 ofertantes de servicios para el hogar como carpintería, pintura, limpieza, seguridad, remodelaciones y construcción, entre otros servicios asociados, dándole a los mismos la posibilidad de ofrecer y mostrar la calidad de su trabajo. "En Apetoi.com buscamos dignificar a quienes prestan estos servicios considerados oficios, cuyo valor no siempre es reconocido adecuadamente. Para nosotros, el resultado de los trabajos de muchos de estas personas puede ser considerado hasta un arte. Es sorprendente ver cómo hay carpinteros que pueden hacer muebles, o casas para juego con precisión, calidad y buen gusto, sin que sus trabajos sean realmente valorados. Nosotros si lo hacemos", indicó Goncalves. La plataforma de Apetoi.com, un nombre cuyo significado es "amigo" en dialecto Pemón, ofrece un espacio de negocios para los ofertantes de estos servicios, cuyo conocimiento y seriedad es previamente revisada por el equipo de la marca, asegurándose que lo que cada "cliente" obtendrá será un trabajo de calidad. "Cada vez que en nuestra casas u oficinas necesitamos arreglar algo, pintar o hacer alguna instalación, nos preguntamos dónde y cómo conseguir al mejor, y si no lo tenemos recurrimos a un amigo para que nos diga a quién llamar. En Apetoi.com queremos ser ese amigo confiable que da la mejor recomendación. Es por esto que la verificación de cada ofertante y del trabajo final es fundamental; no sólo por el tema de seguridad, sino también porque del resultado depende el prestigio de nuestra plataforma. Nosotros cuidamos incluso la imagen del servicio que colocamos en nuestro portal. Somos rigurosos en el estilo de nuestra página, y mostramos las mejores fotos para que el comprador sienta que, efectivamente, recibirá el servicio que necesita. La prueba de esto es que en este primer año de trabajo, ya hemos atendido más 150 de clientes que, en la mayoría de los casos, han sido recurrentes en las visitas y búsqueda de opciones en nuestra página", aseguró el gerente del emprendimiento. Con la mirada hacia América Latina "4 Years from Now", es un evento paralelo al Mobile World Congress diseñado específicamente para startups y empresas en las que la innovación forma parte de su ADN. El principal objetivo de esta cita, es poner en contacto a inversores con estas empresas para obtener financiamiento y buscar nuevos mercados para sus ideas. "Nuestra intención es lograr conseguir los fondos para que Apetoi.com siga siendo una alternativa para darle empleo y opciones de crecimiento a todas esas personas que conocen y saben cómo ofrecer sus servicios para el hogar y oficina, completar nuestra consolidación en Venezuela con mayor cobertura a nivel nacional, y la consecuente expansión hacia otros países de América Latina, cuya idiosincracia es similar a la nuestra", agregó Goncalves. Para lograr la participación, los representantes de esta pequeña empresa, presentaron la solicitud que fue evaluada y aceptada dada la novedad que ofrecía en relación a otras presentes en el evento. Como negocio, Apetoi.com sustenta su rentabilidad en los patrocinantes o marcas que se asocian a la plataforma, dada su relación con los servicios que se ofrecen en la misma. El esquema se hace rentable por la cantidad de ofertas y compradores potenciales que cada vez más visitan la página y permiten aumentar el tráfico, haciendo atractiva la inversión para la marca que desee ser asociada.

