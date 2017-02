Samsung revela nuevas posibilidades para las comunicaciones móviles y la realidad virtual

En el MWC 2017 Samsung presentará la visión completa de 5G, su portafolio de punta a punta basado en la nube y proyectos en un amplio espectro de experiencias de realidad virtual y aumentada

Samsung Electronics presentará su portafolio de últimas soluciones de red, incluyendo el 5G, en el Mobile World Congress - MWC 2017, revelando nuevas posibilidades para el futuro de las comunicaciones móviles. Las nuevas soluciones demuestran la visión 5G y la cartera punta a punta basada en la nube de Samsung a partir de la virtualización E2E de la red (extremo a extremo) y soluciones internas de edificios (in-building).



"La industria está pasando por muchos cambios dramáticos, con personas que requieren nuevas formas de comunicación que aún serán percibidas. Samsung está intentando maximizar la felicidad del usuario identificando los principales impulsores e implementando las últimas soluciones," dijo Youngky Kim, Presidente y Responsable del Negocio de Redes en Samsung Electronics. "En Samsung, nuestro espíritu innovador se extenderá a la era de 5G para enriquecer las vidas de las personas haciendo las tareas cotidianas más fáciles, más sencillas y más automatizadas."



Soluciones 5G

En el MWC 2017, Samsung exhibirá los últimos avances en las soluciones 5G tanto para los espectros mmWave como de bajo de 6GHz. La demostración en vivo del Acceso Inalámbrico Fijo (FWA, por su sigla en inglés, Fixed Wireless Access) 5G usando mmWave mostrará un rendimiento máximo de datos de 4 Gbps (gigabit por segundo) con FWA 5G. El FWA 5G será un factor que cambiará las reglas del juego en todo el mercado global de banda ancha y también se desempeñará como un impulso para la era móvil 5G.



Samsung también presentará el análisis de video en vivo que involucra casos de uso de 5G, muestra grandes volúmenes de información de videos recogidos en tiempo real en la Nube de Borde Móvil (Mobile Edge Cloud). Grandes datos surgiendo como una sensación global, se puede utilizar el análisis de video en campos como prevención de crímenes, gestión de logísticas de centros comerciales y análisis de patrón de compras del cliente.



Virtualización de la Red

La virtualización tiene una alta importancia en la era 5G, la operación efectiva, ágil y rápida de la red se hizo un principal tema para las operadoras al introducir nuevos modelos y aplicaciones de negocio. Samsung este año en el MWC demostrará su RAN (por su sigla en inglés, red de acceso por radio) virtualizada, que evolucionará a una RAN unificada, integrando juntos al 4G y 5G, así como su orquestador de punta a punta automatizado. A través de network slicing ("rebanada" de la red) en la nube, la adopción y la operación de los últimos servicios y aplicaciones se harán aún más fáciles con las funciones de la inteligencia artificial (IA) incorporadas, tales como herramientas de analítica de grandes datos y la plataforma IoT (internet de las cosas) de video.



Soluciones de Capacidad de la Red

Samsung presentará sus soluciones profesionales, diseñadas para aumentar la experiencia percibida del usuario a medida que el tráfico de datos móviles crece de forma exponencial. Se han construido el 'VoLTE Quality Monitoring & Analysis (VoMA)' y el 'CognitiV Data Traffic Monitoring & Analysis (DMA)' para monitorear automáticamente y optimizar la calidad de los servicios de datos móviles para cada usuario de forma individual. Detectando las situaciones anormales o las congestiones de tráfico en una unidad celular, cada usuario puede disfrutar de una calidad de servicio superior. La analítica de grandes datos de Samsung permite todo esto con el proceso automatizado.



Samsung también llevará a cabo una demostración en vivo para mostrar la velocidad de 1 Gbps, usando las tecnologías LTE-Advance Pro en 3 tecnologías de agregación de operadoras, 4x4 MIMO y 256QAN, así como 5 tecnologías de agregación de operadoras usando el dispositivo de tipo teléfono inteligente (smartphone).





Soluciones Internas de Edificios y de Campus

Dado que los servicios multimedia hiper-inmersivos son un importante generador de ingresos, los líderes de la industria están tratando activamente formas para acomodar el tráfico masivo de datos, tales como License Assisted Access (LAA) (Acceso Guiado por Licencia), Shared Spectrum (Espectro Compartido) (p.ej. CBRS), MulteFire y WiFi AP. En el MWC 2017, Samsung presentará la línea completa de smallcells y WiFi APs, que agrega ancho de banda adicional a cada casa y sitio, independientemente del tipo de proveedor de servicio, puede variar de operadoras de telecomunicaciones, proveedores de servicio por cable y los huéspedes neutrales. Conectando a los servicios gestionados en la nube de Samsung, se hacen posibles las actualizaciones automáticas de las características y la optimización basada en la analítica de grandes datos, y también los accesorios (add-ons) de aplicaciones verticales con la API (por su sigla en inglés, Interface de Programación de Aplicaciones) abierta.



Nuevos Proyectos de Realidad Virtual