Nuevos monitores con Quantum ganan premios por innovación

Samsung Electronics mostró su compromiso con el liderazgo en innovación en el CES 2017, presentando una gama de nuevos monitores diseñados para ofrecer una experiencia de entretenimiento de vanguardia.

Las pantallas curvas con puntos cuánticos presentadas en el CES, incluyendo el nuevo CH711 y los monitores de juego CFG70 y CF791 previamente lanzados, hacen hincapié en el diseño brillante y la riqueza de color para fomentar una experiencia de visualización inmersiva y realista.

"Esperamos poder participar en el CES cada año, ya que reúne a las más brillantes e inspiradoras mentes tecnológicas de todo el mundo durante varios días de creatividad y colaboración", dijo Seog-gi Kim, Vicepresidente Senior de Visual Display de Samsung Electronics.

"Además, el evento nos permite comenzar el año reforzando nuestro compromiso continuo con la innovación en la pantalla visual, que este año se centró en la introducción de nuestros nuevos monitores curvos dotados de puntos cuánticos", continuó Kim. "Nos sentimos honrados por ser reconocidos por nuestros compañeros y clientes por nuestros avances, y esperamos seguir dando forma al futuro de los monitores durante el resto del 2017".

Los monitores de Samsung fueron reconocidos con una serie de premios y menciones en varios sitios web de post-show, entre ellos los siguientes:

• El versátil y potente CH711 de Samsung capturó la atención del personal de TechRadar, quien destacó la exhibición en el rodeo de los "Cinco monitores que iluminaron el CES 2017".

• El galardonado periodista y bloguero de la tecnología, Paul Thurrott, consideró que las pantallas curvas de Samsung eran "absolutamente impresionantes", y nombró a la CF791 como "Mejor Pantalla Curva", y al Quantum Dot UH750 como "Mejor Pantalla".

• La revista electrónica TWICE nombró al CF791 de Samsung como ganadora en la categoría "Accesorios: Periféricos informáticos" de sus premios TWICE Picks, que reconocen las tecnologías que sus editores creen que tendrán el mayor impacto en sus respectivos mercados.

• Dealerscope nombró al CFG70 de Samsung ganador en la categoría 'Gaming: ¡Monitors' de su primer IMPACT! Los premios, que "reconocen los productos de la industria de la electrónica de consumo que son innovadores, ayudan a impulsar las ventas en el piso de la feria y llevan a los consumidores a las tiendas".

• Tendencias digitales destacó los cinco monitores mostrados en el CES 2017 que mejor demuestran lo avanzada que es la tecnología de visualización, la selección de la nueva CH711 como un ejemplo de "seria atención".

