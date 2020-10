Los televisores inteligentes están en el centro de atención de los consumidores

A medida que más y más consumidores se mueven hacia los servicios de streaming, los televisores están convirtiéndose en el dispositivo de elección por aquellos que desean pantallas más grandes y de mayor calidad, experiencias de juego más inmersivas y funcionalidades de ejercicios físicos en el hogar, entre otras características. Actualmente, los televisores inteligentes están particularmente en el centro de atención, ya que los usuarios pueden disfrutar de una gran variedad de contenidos diferentes solamente con una conexión a Internet.

Samsung Electronics presentó su primer modelo de Smart TV en 2011. En 2015, la compañía presentó su sistema operativo Tizen y continuó avanzando en este campo con miras a brindar servicios diferenciados a los usuarios. Pero ¿cómo Samsung se ha adaptado exactamente a los cambios recientes en la forma en que las personas consumen contenido? ¿Qué esfuerzos se han realizado para que los dispositivos Smart TV de Samsung se conviertan en plataformas mejores? Conversamos con Seline Sangsook Han, Vicepresidente del Equipo de Negocios de Servicios y Negocios de Audio y Video en Samsung Electronics, para obtener más información.



Pregunta: Recientemente, un número cada vez mayor de consumidores valora más la experiencia del usuario en lugar del precio, e incluso el diseño de los televisores antes de realizar la compra. ¿Qué está impulsando este cambio en las tendencias de compra?

Respuesta: En el pasado, la experiencia multimedios de un usuario provenía simplemente de ver los programas transmitidos desde su decodificador o sintonizador de TV. En estas condiciones, la resolución de la pantalla del televisor y la forma en que el aparato coincidía con el espacio donde se encontraba era la máxima prioridad para quienes compraban televisores.

Sin embargo, hoy en día, la forma en que consumimos el contenido de los medios está diversificándose y el contenido en sí es cada vez más rico y variado. Como tal, los usuarios ahora están priorizando sus propias experiencias individuales y considerando cómo sus dispositivos se adecuan a sus propios gustos y entornos individuales. Además de esto, los televisores están evolucionando hacia dispositivos inteligentes, lo que significa que el alcance de su oferta de experiencia está expandiéndose. Todos estos factores están impulsando el cambio actual de tendencias.

P: ¿Los expertos de la industria están notando una tendencia de usuarios centrados en la experiencia?

R: Samsung Electronics comenzó a ofrecer Smart TVs en 2011 y emergió como líder de la industria. Sin embargo, en aquel momento, los usuarios estaban menos involucrados con la tendencia de televisores inteligentes y había pocos socios activos en el mercado. Actualmente, los televisores inteligentes están volviéndose cada vez más importantes y el Smart TV de Samsung se ha convertido en un socio fundamental. El análisis de tendencias nos muestra que, en la actualidad, las personas están disfrutando más ver maratones de series en lugar de mirar programas en tiempo real. Según nuestra investigación interna, las personas están pasando más tiempo viendo contenido OTT (siglas en inglés de over-the-top) desde sus Smart TVs de Samsung que viendo contenido en vivo. Los usuarios de los EE. UU. se suscriben a un promedio de tres servicios OTT, lo que demuestra que los mercados de televisores inteligentes están aumentando a nivel mundial.

P: ¿Cómo el Smart TV de Samsung está adaptándose a estas tendencias cambiantes?

R: Samsung se compromete a mantenerse al día con las tendencias cambiantes y el Smart TV de Samsung ha pasado por una extensa investigación para ofrecer mejores experiencias de usuario. Una de nuestras principales prioridades ha sido descubrir cómo brindar a los usuarios la mejor experiencia posible para encontrar y disfrutar del contenido que desean consumir.

Estos servicios benefician particularmente a aquellos que han experimentado cambios inesperados en su vida diaria este año y, por lo tanto, pasan más tiempo en casa.

P: ¿Qué se necesita para crear una gran plataforma de televisión?

R: Nadie puede hacer una gran plataforma trabajando solo. Cuando apreciamos lo que significa un ecosistema, una gran plataforma puede surgir.

Desde la perspectiva de los socios, las tecnologías de alta calidad y comodidad para el usuario deben ser garantizadas. Además, por el bien de los usuarios de una plataforma, el contenido útil y enriquecedor y la comodidad del usuario son características esenciales, ya que estos factores son los que impulsan una experiencia de usuario atractiva. Samsung, como proveedor de plataforma, necesita crear un mercado viable con el cual pueda construir un modelo de negocio de beneficio mutuo para impulsar la inversión continua y el crecimiento de socios y, en última instancia, perfeccionar la satisfacción del usuario. Al final del día, los esfuerzos incansables que impulsan estrategias adaptadas a la plataforma de uno es lo que puede dar sus frutos.

P: ¿Qué hace que el Smart TV de Samsung sea único en términos de su plataforma?

R: El Smart TV de Samsung ha sido creado como un dispositivo de televisión. Durante los últimos 14 años, Samsung ha sido clasificada como la primera en la industria de la televisión, y durante estos años, Samsung sigue construyendo su liderazgo en los mercados y cultivando una sólida base de usuarios. Como plataforma de servicio, el Smart TV de Samsung no era un líder en absoluto al principio, pero gracias al liderazgo de mercado y la oferta de productos de Samsung como fabricante de televisores, hemos podido llegar a usuarios de todo el mundo, y esta base de usuarios ha ayudado la empresa a atraer socios. Teniendo en cuenta que los televisores son una necesidad del hogar y desempeñan un papel fundamental en el consumo de medios de los consumidores, el Smart TV de Samsung tiene una posición y capacidades insuperables en términos de fabricación y suministro de productos, diseño de experiencia de usuario y funcionamiento del ecosistema basado en su propia plataforma.

Actualmente, menos personas miran la televisión por sus programas en tiempo real, pero todavía tienden a consumir otros tipos de contenido multimedios en sus televisores. Muchos consumidores eligen televisores más grandes y de mayor calidad para disfrutar de experiencias de visualización más inmersivas, y hoy en día, los televisores son más que pantallas de visualización, ya que han expandido sus usos a los campos del entrenamiento físico, productividad, entretenimiento y Internet de las Cosas (IoT) en el hogar. Los Smart TVs de Samsung están convirtiéndose en una parte integral de la vida diaria de sus usuarios, mostrando el potencial ilimitado del producto como plataforma.

P: El Smart TV de 2018 de Samsung se presentó como un dispositivo capaz de apoyar diversas actividades, mientras que el Smart TV de 2019, de Samsung, se definió como un proveedor de servicios personalizados para todas y cada una de las preferencias del usuario. ¿Cómo definiría el Smart TV 2020 de Samsung?

R: El Smart TV de 2020 de Samsung prioriza la entrega de una experiencia de pantalla de próxima generación a los usuarios. El Smart TV de Samsung de este año permite a los usuarios aprovechar nuevos servicios, una gama de aplicaciones de socios, y Samsung TV Plus*, para llevar el contenido que desean justo frente a ellos de manera fácil y rápida. Lo que define al

Smart TV de 2020 de Samsung es la facilitación de servicios como Bixby, Alexa* y Google* Assistant para un fácil acceso a áreas como arte, fitness y funciones de juegos en aplicaciones como Samsung Health* y Art Store.

P: ¿Puede compartir un consejo útil para los usuarios de Smart TV de Samsung?

R: Yo prefiero elegir el contenido que quiero ver y disfrutarlo cuando me resulte conveniente. Hago un buen uso de los servicios OTT coreanos e internacionales, así como de Samsung TV Plus, desde el viernes por la noche hasta la mañana siguiente, y he desarrollado mi propia guía de TV repleta exactamente del contenido que quiero disfrutar. Durante las transmisiones, también puedo lavar la ropa, ya que mi Smart TV me avisará cuando el ciclo de mi lavadora esté completo para que no me olvide de sacar la ropa.

También quiero recomendar el Art Store, del dispositivo The Frame, uno de los televisores de estilo de vida de Samsung, ya que esto le permite seleccionar obras de arte que no solo coinciden con sus gustos, sino también con su estado de ánimo o incluso con el clima – un pequeño lujo que aprecio mucho en mi hogar.

P: Con el avance de las tecnologías, las cosas que antes solo habíamos imaginado están convirtiéndose cada vez más en una realidad. ¿Compartiría cómo cree que el Smart TV de Samsung evolucionará a largo plazo?

R: El Smart TV con el cual sueño es uno con una experiencia sin restricciones para lo que quiera y cuando quiera usarlo. Esto significa una experiencia literalmente fluida al mirar, jugar o trabajar con pantallas, controlar sus dispositivos y conectarse al mundo, para todos y cada uno de los consumidores, independientemente de su situación. Creo que esta es la belleza de las tecnologías e innovaciones que Samsung puede hacer mejor que los demás.



*Estas funciones pueden variar dependiendo de la región.

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías innovadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de las TVs, smartphones, wearables, tabletas, electrodomésticos, sistemas de conexión y memoria, sistema LSI, fundición semiconductores y soluciones LED.