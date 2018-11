Comscore valida presencia del inventario digital de Turner en Latinoamérica

Turner Latin America certifica su condición de Premium Publisher, otorgando el marco ideal de cara a los anunciantes para garantizar seguridad de marca, visibilidad, tráfico humano y tamaños de audiencia relevantes en toda la región.



Turner Latin America, la empresa de medios multiplataforma líder en la región, dispone de entornos ideales para comunicar de modo seguro las marcas de sus anunciantes en el área digital, ya que poseen un nivel bajísimo de Tráfico No Humano (Non Human Traffic), según señaló un estudio validado con ComScore. En esa calificación, la compañía obtuvo un 0,27% de NHT vs. el 5%, valor de referencia y máximo aceptable en otros sitios a escala global.



Según se observó en las campañas realizadas en los sitios de Cartoon Network, donde se midieron más de 1.2M de impresiones en desktop, el porcentaje de visibilidad de los anuncios se encontró en promedio del 70% para sus formatos premium (*), superando incluso el 52% del valor de referencia que se aplica para la región. Es decir, la marca infantil de Turner posee una mejor visibilidad, con +26% de ese benchmark.



Es importante destacar que de todas las impresiones medidas, el 88% de las mismas se encontraron dentro de categorías de sitios standard, garantizando una vez más la seguridad de marca que la compañía ofrece.



De otros estudios propietarios recientemente generados, se desprende también que 8 de cada 10 personas con TV Paga y 5 de cada 10 usuarios de redes sociales, consumen regularmente los contenidos del grupo.



En un mes, los contenidos del portafolio de Turner en su conjunto son consumidos por 179 millones de personas en América Latina, lo cual significa que una campaña publicitaria que se pauta en los marcas del grupo puede contactar potencialmente a 8 de cada 10 personas con acceso a TV Paga en su hogar. Por su parte, en las redes sociales, durante este mismo período los contenidos de las marcas pueden alcanzar a 90 millones de fans latinoamericanos en su conjunto.



En tanto, YouTube representa la tercera plataforma con mayor cobertura para Turner. Los contenidos de las señales logran alcanzar en un mes tipo a más de 14 millones de usuarios en la región, lo que se traduce en 1 de cada 10 latinoamericanos que mensualmente reproducen los videos en esta plataforma. Para los contenidos infantiles de Turner, YouTube se ha convertido en la segunda plataforma con mayor reach, donde los shows exclusivos y las transmisiones en vivo, captan la atención de miles de usuarios en toda la región.



