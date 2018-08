Falco, la nueva serie de acción y suspenso

• FALCO: Enfrentar segundas oportunidades puede ser una bendición, pero recuperar la vida casi un cuarto de siglo después, puede ser una pesadilla de la que sólo se quiere escapar.

• Sobrevivir a un disparo en la cabeza puede ser un milagro, una bendición. Pero exigir que la vida continúe igual 23 años después puede ser una aspiración tan entendible como imposible.

En agosto, TNT y TNT SERIES presentan Falco, una nueva serie original producida por Spiral International y Dynamo que es un movilizante thriller lleno de acción y suspenso, y que cuenta la historia del investigador policial Alejandro Falco (Michel Brown), cuya vida y destino se verán alterados para siempre tras un procedimiento de rutina.

La serie cuenta con la dirección el aclamado director mexicano Ernesto Contreras, dueño de 19 premios en festivales de cine internacionales (Las oscuras primaveras; Párpados azules; Sueño en otro idioma; entre otros trabajos).

La serie narra la historia del joven Alejandro Falco, quien en 1994 era un agente judicial de la policía del Distrito Federal en México. Su ascendente carrera estaba cimentada en su actuar honesto y eficiente, en un perfecto equilibrio que le aportaba un matrimonio feliz y una pequeña hija. Una armonía que se vio violentada durante el curso de la investigación de uno de los sucesos políticos más impactantes del país, instancia en la que Falco recibe un

disparo en la cabeza que lo deja con vida, pero en un estado de coma que se prolongará por 23 años.

Su despertar no será sencillo. Todo a su alrededor ha cambiado. México no es el país que él recuerda y la sociedad se ha transformado de manera radical.

Aquellos que estaban a su alrededor también son distintos y para su hija él es prácticamente un desconocido. A partir de esa realidad tendrá que enfrentarse a las innumerables consecuencias de su ausencia, mientras en el camino debe aceptar que no es más que el fruto del paso inexorable de los años y de su inexistencia. Pero Falco está decidido a recuperar la vida que ha perdido, a conquistar el cariño de su hija y a reactivar su carrera como investigador de la policía. Y no importa si el país que conocía y él ya no son los mismos.

Falco cuenta con un elenco estelar, integrado por experimentados actores y nuevos talentos: Michel Brown, actor y conductor argentino interpreta a Alejandro Falco, el heroico policía que deberá enfrentarse a los nuevos cambios, y las actrices Marina de Tavira y Karina Gidi. Además, participan, Danae Reynaud, Hoze Meléndez, Enrique Arreola y Mauricio García Lozano.

Con una estructura innovadora para la televisión, Falco presenta a un héroe moderno en medio de interesantes casos que deberán ser investigados por el equipo. Asimismo, existen robustas relaciones entre sus personajes, una visión fresca y dinámica de México, alejada de los estereotipos y la negatividad, y la mezcla perfecta de acción y drama, con toques de comedia y una ligera influencia del género noir.