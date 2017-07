Temporada 7 de 'Game of Thrones' transmitida vía CDN de Level 3

BROOMFIELD, Colorado, Julio de 2017 – Existe más de una forma de mirar la exitosa serie de HBO Game of Thrones (GOT), cuya séptima temporada se estrenó el 16 de julio. El proveedor de programación premium continúa confiando en Level 3 Communications (NYSE: LVLT) para llevar la serie a millones de espectadores a través de la red global de entrega de contenido (CDN) de la empresa. Como socio preferencial de HBO, Level 3 habilita el streaming de la serie a través de la plataforma de HBO GO, brindándole al abonado la posibilidad de acceder a GOT desde su dispositivo móvil, tablet, laptop, consola de juegos o smart TV.

"Con bitrates (tasas de bit) cada vez más altas, y mayor cantidad de espectadores y dispositivos que acceden al contenido de HBO GO, la importancia de confiar en una red optimizada para la entrega de contenidos no puede ser subestimada. Game of Thrones es una de las series más populares en el mundo, y la utilización de HBO de la CDN de Level 3 para la plataforma HBO GO posibilitará que millones de personas disfruten de esta serie en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo", reporta Laurinda Pang, Presidente Regional de América del Norte y Asia-Pacífico, Level 3.



Hechos clave:

• HBO GO se encuentra disponible para los clientes que suscriben a HBO a través de un proveedor de TV por cable, satelital o de telecomunicaciones, brindando acceso a series originales e incontables películas exitosas de HBO.

• HBO aprovecha la capacidad global de la CDN de Level 3 para dar soporte a las iniciativas de entrega de la plataforma HBO GO; Level 3 provee soluciones CDN a HBO para su plataforma HBO GO desde 2011.

• En 2016, la CDN de Level 3 entregó 15 exabytes de datos y respondió 33.4 billones de solicitudes de contenido como videos o fotos.

• La CDN de Level 3 consta de más de 15.000 servidores distribuidos en 6 continentes en más de 100 ciudades principales – todas conectadas a la red de Level 3. Adicionalmente, la CDN ofrece 22 terabits de capacidad de salida de CDN y provee hasta 60 petabytes de almacenamiento (un petabyte de datos equivale a 13,3 años de video de alta definición).

Diane Tryneski, Chief Digital Officer, HBO, explica que "los espectadores de HBO esperan una experiencia de visualización ininterrumpida, de alta calidad en todas nuestras plataformas, independientemente del dispositivo o del lugar. Level 3 tiene un rol fundamental en nuestra capacidad de transmitir vía Streaming Game of Thrones y otros programas de HBO a nuestros clientes, y esperamos continuar nuestra asociación con ellos, en particular para la nueva temporada de Game of Thrones, tan esperada por todos."

Foto de cabecera: HBO y independent.co.uk.

