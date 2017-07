Julio del 2017. Samsung Electronics anunció que QLED TV ha sido verificada por Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) por su capacidad para producir un volumen de color del 100 por ciento. VDE proporcionó esta verificación gracias a la evaluación de organizaciones expertas en pruebas de volumen de color. La verificación es una prueba de la capacidad que tiene QLED TV para proporcionar una imagen permanente de alta calidad a los espectadores.

"La verificación 'volumen de color del 100 por ciento' otorgada a QLED TV de Samsung significa la excelencia de nuestro producto y su revolucionaria calidad de imagen. Como líder mundial en el mercado de los televisores durante 11 años consecutivos, estamos encantados de liderar esta industria con las pantallas Quantum Dots con la mejor calidad de imagen disponible", dijo Junsuk Hwang, Gerente de Audio y Video para Samsung Electronics Latinoamérica.

Para medir el volumen de color, se toman en cuenta dos elementos: la gama de colores y el nivel de brillo. La gama de colores observa la mayor cantidad de colores que se pueden mostrar físicamente. El brillo máximo representa el nivel de brillo de la pantalla. Cuanto mayor sea la gama de colores y cuanto mayor sea el brillo, mayor será el volumen de color del televisor. El volumen de color expandido de QLED TV da como resultado imágenes de HDR más realistas, precisas y vibrantes, tanto en escenas brillantes como en escenas oscuras.



'Volumen de color del 100 por ciento' es la representación de un color que puede expresarse independientemente de los diferentes niveles de brillo. Por ejemplo: una hoja se puede percibir de diferente manera y color, de verde amarillento a turquesa, dependiendo del brillo de la luz. QLED TV de Samsung puede capturar incluso las diferencias más sutiles de color en relación con el brillo, algo que no es fácilmente representado en el espacio de color 2D tradicional. Por lo tanto, se ofrece una calidad de imagen HDR con altos estándares.



QLED TV de Samsung supera el equilibrio entre el nivel de brillo y el color. Con un pico de brillo de 1.500 a 2.000nit. QLED puede expresar el volumen de color al 100 por ciento, ubicándolo en primer lugar en la una industria de televisión.



Este televisor utiliza un nuevo material de Quantum Dot de metal, lo que hace posible que exprese una gama significativamente mejorada de color y brillo máximo con mucho mayor detalle en comparación con los televisores convencionales. Los nuevos puntos Quantum Dots, también permiten que QLED TV exprese negros profundos sin importar cuán clara u oscura sea la escena, o si el contenido se reproduce en una habitación iluminada u oscura. Lo mejor de todo es que QLED ofrece este nivel de rendimiento sin importar dónde esté sentado el espectador, ofreciendo color y calidad consistentes desde cualquier ángulo de visión.

