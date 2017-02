Samsung expande el Ecosistema de Realidad Virtual con nuevo Gear VR y eleva la experiencia multimedia en el Galaxy con audio de AKG

Samsung presenta el nuevo Gear VR con controlador y expande el Ecosistema de Realidad Virtual para hacer experiencias más agradables

Barcelona, España– Febrero 26, 2017 – Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado hoy durante el Mobile World Congress (MWC) 2017 el Samsung Gear VR (Realidad Virtual por sus siglas en inglés) con controlador impulsado por Oculus, el primer Gear VR de la compañía con un controlador que permite ampliar el ecosistema de realidad virtual de Samsung y facilita que los consumidores disfruten de estas experiencias.

El nuevo controlador cuenta con un diseño ergonómico y curvo que ofrece al usuario utilizar una sola mano que permite una mejor interacción y minimiza el movimiento de la cabeza, al mismo tiempo que brinda una experiencia más cómoda y óptima. Además, el controlador proporciona a los usuarios:

• Varias entradas de movimiento para una mejor experiencia VR - El Touchpad proporciona una selección e interacción más rápida en las aplicaciones de realidad virtual, permitiendo varias formas de movimiento, incluyendo la capacidad de apuntar, arrastrar y soltar, inclinar, disparar, entre otras acciones, mientras que el disparador permite experiencias de juego mejoradas.

• Minimiza el movimiento para un uso prolongado – Las teclas inicio, volumen y atrás situadas em el controlador proporcionan a los usuarios todo lo que necesitan al alcance de la mano para que puedan concentrarse en el contenido inmersivo.

• Un agarre seguro para un juego cómodo - Incluso durante los movimientos más activos, la correa de la muñeca del controlador ofrece un agarre confiable para un juego cómodo y seguro.

"En Samsung, estamos enfocados en establecer y superar el estándar para las experiencias de Realidad Virtual, haciéndolas aún más accesibles y ofreciendo la más alta calidad en nuestros productos", dijo Younghee Lee, Vicepresidenta Ejecutiva de Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. "El Gear VR con controlador amplía nuestro ecosistema de Realidad Virtual para ayudar a los consumidores a estar más comprometidos e inmersos en el contenido VR, ya sea con juegos o videos".

Para una experiencia de visualización más amplia, el Gear VR con controlador ofrece lentes de 42 mm con FOV de 101 grados (campo de visión) y avanzada tecnología de corrección de distorsión para minimizar el mareo por movimiento. El Samsung Gear VR con controlador admite puertos USB y USB tipo C con un convertidor en la caja. Además, el Gear VR tendrá una correa en el auricular para sostener el controlador cuando no esté en uso.

La última edición del Samsung Gear VR es compatible con el Galaxy S7, el S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 y S6 edge.

Samsung eleva la experiencia multimedia en el dispositivo Galaxy con audio amplificado por AKG

Samsung Electronics Co., Ltd. y HARMAN International Industries, Inc. (NYSE: HAR), la primera compañía de tecnologías conectadas para los mercados automotor, de consumo y empresariales, han presentado un nuevo nivel de experiencias de audio en los dispositivos Samsung Galaxy con la integración del sistema de audio de AKG de HARMAN, ganador del premio GRAMMY® de Audio. Samsung y HARMAN iniciaron una asociación tecnológica en 2016 antes de que las partes firmaran un acuerdo definitivo de fusión.

Como primera etapa de este acuerdo, el Samsung Galaxy Tab S3 debutará con altavoces estéreo cuádruples amplificados por AKG. Con una reproducción de vídeo premium de 4K y una pantalla vívida súper AMOLED, el Galaxy Tab S3 ofrecerá una experiencia de cine y tendrá la productividad SPen. Los altavoces AKG de la tableta reproducirán sonidos puros, libres de distorsión y distracción, inspirando a los oyentes con una experiencia acústica realmente absorbente. Los altavoces también se ajustarán automáticamente, dependiendo de la posición del equipo (horizontal o vertical), para ofrecer un sonido de la más alta calidad.

Samsung y AKG ampliarán su colaboración al ofrecer la experiencia auditiva superior de AKG a los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy. Los usuarios de los teléfonos inteligentes de Samsung pronto podrán disfrutar de un sonido puro y natural con auriculares sintonizados por AKG que estarán incluidos en la caja de sus teléfonos inteligentes.

AKG by HARMAN fue fundada por un ingeniero y un físico con la idea de crear el sonido puro de un estudio que podría convertirse en un catalizador para la expresión creativa. Durante 70 años, los micrófonos y auriculares AKG han sido utilizados desde los estudios de audio hasta el escenario por los más respetados músicos, productores y DJ's del mundo con un legado de innovación que incluye más de 1,000 patentes y más de 300 invenciones en el campo de la electroacústica.

"AKG ha ofrecido a músicos profesionales referencias de sonido a nivel de los ganadores de los Premios Grammy® por más de 70 años". La integración de la tecnología AKG mejorará en gran medida los productos móviles de Samsung ofreciendo una experiencia de audio completamente diferente y superior a sus clientes", dijo Michael Mauser, Presidente de HARMAN Lifestyle Audio. "Estamos muy emocionados de formar parte de la prestigiosa cartera de Samsung y esperamos poder ofrecer nuestras capacidades de audio prémium a los usuarios del Samsung Galaxy en todo el mundo".

Younghee Lee, Vicepresidenta Ejecutiva y Jefe de Marketing Móvil y Negocio de Wearable & Accesorios de Samsung Electronics, dijo: "HARMAN y AKG fueron la elección natural para elevar nuestra calidad de audio e inmediatamente comunicar la oferta distinta y prémium que queríamos traer a los consumidores con nuestras introducciones de nuevos productos. Para una experiencia totalmente inmersiva queríamos el mejor rendimiento en audio y lo conseguimos a través de esta colaboración, dando a los usuarios de Galaxy la posibilidad de disfrutar plenamente de las mejores experiencias de escucha en el portafolio móvil de Samsung

