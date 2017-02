Nueva experiencia de entretenimiento con los nuevos TV LED Síragon serie 5000

Síragon, marca venezolana líder en tecnología y soluciones para el hogar y entretenimiento, sigue presente en nuestro mercado, sumando productos para satisfacer y superar las expectativas de sus clientes. En esta oportunidad trae su nueva línea de televisores 5000 que tienen como característica principal la distribución uniforme de los diodos LED en toda la pantalla, lo cual mejora la iluminación, proporciona colores e imágenes más nítidas y optimiza el ángulo de visión.

Estos nuevos equipos sumergen al usuario en una experiencia cinematográfica completa dentro de casa, independientemente del contenido que se esté disfrutando en el televisor, ya que poseen un mayor nivel de excelencia en color, contraste y claridad. Estos elementos permiten que las imágenes sean más nítidas, tengan colores vibrantes y negros profundos; sumado a un mejor tratamiento de audio, al separar las voces del ruido de fondo.

Síragon sabe que el entorno en donde se desenvuelven sus usuarios es fundamental, pensando en esto ofrece en esta nueva gama un marco delgado, estilizado y en color oscuro, para realzar diferentes espacios con su diseño elegante y futurista. La versatilidad de los tamaños de la serie 5000 y su elegante diseño, permite que se ajusten a la oficina o al hogar, ya que están disponibles en 32", 49" y 55"; así tendrán la libertad de seleccionar el televisor, que se adapte mejor a sus necesidades.

La nueva gama de televisores Síragon posee también diferentes puertos de entrada, que convierten al TV en un centro de entretenimiento multimedia y multidispositivos, según las necesidades y gustos del usuario. Gracias a sus múltiples entradas digitales, se pueden conectar diferentes dispositivos tales como decodificadores de señal digital, consolas de video juegos, laptops, PC, tablets, entre otros.

Estos nuevos equipos, están ya disponibles en las tiendas ivoo a escala nacional.

Acerca de Síragon

Síragon marca líder en equipos de entretenimiento, computación y hogar, está orientada a producir Laptops, All in one, Tablets, PC de escritorio, Televisores, Smartphone, Aires acondicionados, Cámaras y Video cámara; entre otros equipos tecnológicos y de línea blanca. Su propósito es ofrecer a los clientes beneficios y soluciones tecnológicas de la mejor calidad, para satisfacer las necesidades de todo tipo de mercado. Mirando hacia delante, a un futuro más brillante, Síragon es la mejor opción para las empresas, los estudiantes, los profesionales y usuarios en general amantes de la tecnología de punta.