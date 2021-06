"Trabajar en cualquier lugar" es lo que los empleados realmente quieren hoy, según nuevo informe de Accenture

A medida que las organizaciones de todo el mundo hacen planes para que su gente regrese al lugar de trabajo, el último informe de investigación de Accenture (NYSE: ACN) encuentra que el 83% de las personas dice que un modelo de trabajo híbrido es óptimo, donde las personas tienen la capacidad de trabajar de forma remota entre 25% y 75% del tiempo.

El informe de investigación que abarca a 9.326 trabajadores en 11 países titulado "El futuro del trabajo: productivo en cualquier lugar", encontró que el 40% de las personas sienten que pueden ser productivas y saludables en cualquier lugar, ya sea completamente remoto o en el sitio o una combinación de los dos, como el emerge el lugar de trabajo híbrido.

Además, 85% de las personas que dicen que pueden ser productivas y saludables en cualquier lugar también dicen que planean quedarse en su empresa durante mucho tiempo. Sin embargo, encontrar un modelo híbrido que funcione para todas las generaciones puede ser un desafío: tres de cada cuatro Gen Zers (74%) quieren más oportunidades para colaborar con colegas cara a cara, un porcentaje más alto que Gen Xers (66%) y Baby Boomers (68%).

"Está surgiendo un patrón en la fuerza laboral pospandémica: el trabajador 'productivo, en cualquier lugar'", dijo Christie Smith, directora general senior y líder global de Talento y Organización / Potencial Humano. "Este nuevo segmento de la fuerza laboral está formado por personas que siguen siendo productivas, ya sea en el lugar o en casa, y que tienen los recursos personales y organizativos más sólidos. Como líderes responsables, debemos hacer pivotar el futuro del diálogo laboral para que no se trate solo de la ubicación, sino también de abordar lo que impulsa la productividad, la salud y la resiliencia de nuestra gente ".

El informe reveló que lo que separa a los trabajadores que son productivos en cualquier lugar (40%) de aquellos que están desconectados y frustrados (8%) no es el estrés, sino si tienen los recursos adecuados a nivel individual y organizacional para ayudarlos a ser productivos en cualquier lugar. Estos recursos van desde la autonomía laboral y la salud mental positiva hasta el liderazgo de apoyo y una organización digitalmente madura.

Además, las organizaciones que permiten que una fuerza laboral resiliente sea más productiva y saludable en cualquier lugar también están obteniendo beneficios financieros: el 63% de las empresas con alto crecimiento de ingresos ya han habilitado modelos de fuerza laboral de productividad en cualquier lugar, donde los empleados tienen la opción de trabajar de forma remota o in situ. Si bien la gran mayoría (69%) de las empresas negativas o sin crecimiento todavía se centran en el lugar donde las personas van a trabajar físicamente, favoreciendo todo en el sitio o remoto en lugar de habilitar híbridos.

"Las personas que tienen la opción de trabajar en un modelo híbrido están mejor capacitadas para manejar los desafíos de salud mental, tienen relaciones laborales más sólidas y planean permanecer en sus empresas por mucho tiempo", agregó Yaarit Silverstone, Accenture Strategy, director ejecutivo senior y Norteamérica Líder de Talento y Organización / Potencial humano. "Muchas conversaciones sobre el futuro del trabajo giran en torno a la ubicación, pero los líderes deben preguntarse cómo desbloquear el potencial de las personas en cualquier lugar".

A medida que los líderes responsables consideran las diversas opciones disponibles para su fuerza laboral, deben ir más allá de un enfoque en la ubicación física para dar forma a un futuro de trabajo que proporcione a su gente los recursos que necesitan para ser productivos en cualquier lugar. Accenture recomienda que las organizaciones consideren estas acciones específicas:

• Acelerar los recursos humanos modernos: el mundo que nos rodea ha cambiado y las políticas y prácticas de recursos humanos deben evolucionar. Desarrolle una estrategia que garantice que los trabajadores estén en una mejor situación neta, en seis dimensiones del lugar de trabajo, incluidas las relacionales, físicas, emocionales y mentales, a medida que pasan a nuevos espacios de trabajo, equipos y roles.

• Diseñar el trabajo en torno a las personas: las organizaciones deben reconocer y responder a las necesidades de todo tipo de trabajadores. Las organizaciones que apoyan la seguridad física y psicológica fomentarán la confianza.

• Desarrolle la fluidez digital: las organizaciones con fluidez digital tienen un mayor crecimiento de ingresos y es más probable que se las considere excelentes lugares para trabajar. Concéntrese en diseñar rutas de aprendizaje y habilidades personalizadas que satisfagan las necesidades de todos los segmentos de la fuerza laboral.

• Liderar con humanidad: los líderes responsables crean entornos en los que la junta directiva moderna, el director ejecutivo y toda la alta dirección trabajan juntos, sin importar dónde se encuentren.

Para obtener más información sobre el informe, visite accenture.com.

Sobre la investigación

Accenture Research envió una encuesta durante el mes de marzo de 2021 a 9.326 trabajadores globales en los siguientes países: Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Suecia, Reino Unido y EE. UU. Y las siguientes industrias: Banca / Seguros / Mercados de capitales, alta tecnología, comercio minorista, bienes y servicios para clientes, sector público, atención médica, comunicaciones y medios, servicios públicos, energía y ciencias biológicas.

El análisis de la investigación se realizó de la siguiente manera:

1) Grupos de población activa: los trabajadores se clasificaron en cuatro grupos distintos según sus respuestas a los elementos de las escalas de productividad y salud. Los trabajadores de "solo productividad en el sitio" fueron aquellos que lograron una puntuación media de 3,5 o más en la escala de productividad en el sitio y una puntuación media inferior a 3,49 en la escala de productividad remota. Los "trabajadores solo de productividad remota" se clasificaron como aquellos que lograron una puntuación media de 3,5 o más en la escala de productividad remota y menos de 3,49 en la escala de productividad en el sitio. Los "trabajadores (híbridos) productivos en cualquier lugar" se clasificaron en función de puntuaciones medias de 3,5 o más en escalas de productividad tanto remotas como in situ. Por último, el "grupo no productivo" fueron aquellos que puntuaron por debajo de la media de 3,49 en ambas escalas de productividad.

2) Las mentalidades de la fuerza laboral se derivaron después de evaluar los sentimientos de la fuerza laboral en más de 140 preguntas y se agruparon en 4 mentalidades principales utilizando análisis de factores y pruebas de confiabilidad.

3) Para comprender mejor qué impulsaba la productividad y la salud de los trabajadores en el sitio y en ubicaciones remotas, realizamos un análisis de regresión jerárquica de 18 variables organizacionales, controlando las diferencias individuales como edad, antigüedad, industria, geografía, género. Los resultados reportados son aquellos que fueron estadísticamente significativos donde la productividad retrocedió en los recursos organizacionales.

4) Se realizó una prueba ANOVA para determinar las diferencias en los recursos a nivel organizacional experimentadas entre nuestros grupos de fuerza laboral, enfocándose de cerca en las diferencias en nuestro grupo productivo en cualquier lugar y aquellos que sentían que no podían ser productivos en el sitio o remotamente. Se informan las diferencias estadísticamente significativas entre las 18 variables probadas.

5) Por último, evaluamos las percepciones del desempeño de la empresa y correlacionamos los puntajes Net Better Off (ver informe Care to Do Better) y los grupos de fuerza laboral con un crecimiento de ingresos de 3 años.

Sobre Accenture

Accenture es una empresa global de servicios profesionales con capacidades líderes en digital, nube y seguridad. Combinando una experiencia inigualable y habilidades especializadas en más de 40 industrias, ofrecemos servicios de estrategia y consultoría, interactivos, de tecnología y operaciones, todos impulsados ​​por la red más grande del mundo de centros de tecnología avanzada y operaciones inteligentes. Nuestras 537.000 personas cumplen la promesa de la tecnología y el ingenio humano todos los días, y brindan servicios a clientes en más de 120 países. Adoptamos el poder del cambio para crear valor y éxito compartido para nuestros clientes, personas, accionistas, socios y comunidades.